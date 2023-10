Joutsan seurakunta antaa kuulutukset niille haudoille, joiden hallinta-aika on loppunut tai joita ei enää hoideta

Joutsan seurakunta on kiinnittänyt huomiota niihin hautausmaiden hautoihin, joiden hallinta-aika on loppunut. Tämä asia on kuulutettu, ja samalla kuulutetaan myös sellaiset haudat, joita selkeästi ei enää hoideta.

Joutsan seurakunnan hautausmaiden määräaikaisten hautojen hallinta-aika on lain sallima maksimi aika eli 50 vuotta. Leivonmäen hautausmaan katselmuksessa on sovittu, että tästä eteenpäin seurakunnan hautausmaiden hautojen hallinta-aikoja aletaan seuraamaan, ja aloitus tapahtuu Leivonmäellä. Sama tehdään myöhemmin Joutsan ja Luhangan hautausmailla.

Useimmissa maamme seurakunnissa tämä on rutiinia. Monissa seurakunnissa hautojen hallinta-ajat ovat Joutsaa lyhyempiä, esimerkiksi Muuramessa 40 vuotta ja Toivakassa lain sallima minimi aika 25 vuotta.

Leivonmäellä on seurakuntamestari Petri Nikkasen toimesta selvitetty päättyneet hallinta-ajat, joita on 143 kappaletta. Osa haudoista, joilla hallinta-aika on päättynyt, on ollut seurakunnan hoidossa. Näille tahoille onkin jo ilmoitettu asiasta.

Hautojen hallintaa koskevat määräajat eivät useinkaan ole sukujen tiedossa, siksi kuulutusmenettelyä pidetään välttämättömänä, vaikkei se olekaan lakisääteinen. Ei tule kyseeseen, että seurakunta 50 vuoden määräajan päätyttyä luovuttaisi haudan muuhun käyttöön, ennen kuin on varmistettu, että omaisista ei kukaan halua jatkaa hallinta-aikaa.

Siksi määräaikaisten hautojen hallinta-ajan jatkamista koskeva kuulutus tulisi tapahtua seurakunnassa vuosittain.

Hautaa koskeva päätös annetaan aina tiedoksi hautaoikeiden haltijalle. Jos hänestä ei ole tietoja, eikä edes olinpaikasta, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä lasketaan tiedoksi haudalle.

Haudalle laitettavan ilmoituksen lisäksi haudat kuulutetaan paikallislehdessä. Tosin lehtikuulutuksessa on pelkät hautapaikkatunnukset, joista ei välttämättä omaiset osaa tunnistaa hautaa. Ennen kuin soittaa kirkkoherranvirastoon asiasta, kannattaa ensin käydä haudalla tarkistamassa, onko haudalle laitettu ilmoitusta, ettei tulisi turhia tarkistus soittoja kirkkoherranvirastoon.

Hallinta-aikaa voi hautaoikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa, silloin asiasta on otettava yhteyttä seurakuntaan 18.10.2024 mennessä. Jos hallinta-aikaa ei jatketa, hautaoikeuden haltijalle tarjotaan tilaisuus poistaa haudalta hautamuistomerkki ja haudan hallinta siirtyy seurakunnan haltuun.

Leivonmäen hautausmaalta on laskettu hoitamattomia A-hautoja 71, ja lisäksi 24 kappaletta sellaisia hautoja, joissa ei ole edes muistomerkkiä. Hoitamattomia B-hautoja ilman muistomerkkiä on 31 kappaletta.

Leivonmäen hautausmaalla on kaikkiaan noin 1.300 hautaa. A-hauta tarkoittaa niin sanottua ainaishautaa, joista on tehty 50 vuotta pidemmät sopimukset, kun taas B-haudat kuuluvat 50 vuoden kategoriaan. Ainaishautasopimuksia (A-haudat) ei ole tehty enää aikoihin, vaan ne ovat peruja vanhemmilta ajoilta.

Suurin osa nyt kuulutetuista haudoista ovat vanhoilta ajoilta, joukossa runsaasti 1800-luvun sekä 1900-luvun alun hautoja. Iso osa niistä liittyy kuitenkin sota-ajoilta aina 1960-luvulla tehtyihin hautauksiin.

Vanhimmat yli 100 vuoden ikäiset haudat tunnistaa niillä olevista tavallista taiteellisemmista muistomerkeistä kuten vaikkapa rautaisista risteistä. Niitä ei poisteta, vaikkei hautaoikeuden haltijaa tiedettäisikään, koska vanhojen muistomerkkien katsotaan kuuluvan niin olennaisena osana hautausmaiden yleisilmeeseen.

– Vanhemmissa haudoissa ei välttämättä ole edes muistomerkkejäkään, kertoo seurakuntamestari Nikkanen.

Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan haudan 18.10.2024 mennessä. Mikäli hautaa ei ole kunnostettu mainitussa ajassa, voi kirkkoneuvosto julistaa hautaoikeuden menetetyksi ja poistaa haudalta muistomerkit.

Kuulutusajan loppuessa seurakunta ei käytännössä kiirehdi keräämään hautakiviä pois, joten kenenkään omaisen ei tarvitse hätääntyä. Kivi poistetaan vasta siinä yhteydessä, kun hautasijaa otetaan uudelleen käyttöön. Ensimmäiseksi otetaan käyttöön ne haudat, joissa ei ole muistomerkkiä. Näin ollen aikaa reagointiin kyllä on.

Uusia hautapaikkoja menee vuodessa korkeintaan muutama noin parinkymmenen hautauksen kokonaismäärästä, sillä Leivonmäellä suurin osa uusista hautauksista menee sukuhautoihin.

Käytöstä poistetut hautakivet ja hautamuistomerkit kerätään yhteen paikkaan lähelle huoltorakennusta, arvioi Nikkanen. Useilla hautausmailla tällainen kokoelma onkin tuttu näky. Leivonmäen hautausmaan tapauksessa näitä kertyy kuitenkin korkeintaan vain muutamia per vuosi.

Joutsan seurakunnan vt. kirkkoherra Olavi Saurio on todennut, että asiassa tullaan noudattamaan suurta hienotunteisuutta.

Janne Airaksinen