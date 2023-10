Koulukuvapaketin sai kolmella sentillä, jos sen osasi kikkailla verkkokaupassa

Koulukuvien hinnoittelu on herättänyt närkästystä Joutsassa, kun superedulliseksi markkinoidut kuvatuotteet olivat verkkokaupassa vaikeasti löydettävissä. Koulu on saanut yhteydenottoja huoltajilta, joiden mukaan kuvia koskeva markkinointi on ollut harhaanjohtavaa.

Viime keväänä kilpailutuksen voittanut Frendikuva Oy:n koulukuvaussopimus sisältää kolme sentin hintaista tarjoustuotetta; ryhmäkuva, 15 kuvan tarra-arkki sekä neljän kuvan pikkuarkki. Tämän mukaan asiakkaan olisi pitänyt saada kuvapaketti kolmella sentillä.

Asiakkaiden kirjautuessa verkkokauppaan ihmetys oli kuitenkin suuri, kun tarjoustuotteiden sijaan oletuksena ostoskorissa oli yli 40 euron kuvapaketti. Saadakseen pelkästään tarjoushintaiset tuotteet asiakkaan oli osattava etsittävä ne eri valikoiden alta ja klikkailtava paketista ylimääräiset kuvat pois.

Sopimuksessa kerrottiin, että tarjouskuvia voi ostaa myös erikseen, eikä kuvilla ole ostorajoitusta. Kuitenkin tarjoushinnat olivat voimassa vain ensitilauksessa, eli mikäli asiakas oli jo ehtinyt lukita ja vahvistaa oletuspaketin, ei hän toisella kerralla kirjautuessaan saanut enää sentin kuvia.

Huoltajilta tulleiden yhteydenottojen perusteella koulu pyysi Frendikuvalta selvitystä asiaan. Frendikuvan mukaan kyseiset tarjoustuotteet ovat ensitilaustarjouksia, joista on kaikissa asiakkaille lähteneissä viesteissä sekä nettikaupassa kerrottu. Lisäksi Frendikuva toteaa, että kyseessä on vakiintunut käytäntö koulukuvausalalla ja samaa hinnoittelua käyttävät kaikki Suomen koulukuvaamot.

Jotta samankaltaiset sekaannukset voidaan jatkossa välttää, esittää Frendikuva Oy ratkaisuksi nettikaupan ostoskorin tyhjäksi jättämisen. Tällöin tilaajat ikään kuin pakotetaan avaamaan eri kuvavaihtoehdot ja näin varmemmin myös tarjoustuotteet löytyvät.

Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan kuvaamisen järjestävältä yritykseltä vaaditaan selkeää toimintamallia sekä kuvausten järjestelyn, että kuvien hinnoittelun suhteen. Sirkka toteaa, että mikäli palvelussa kohdataan epäselvyyksiä, ikävään välikäteen joutuu koulu ja sen ylläpitäjä, eli kunta.

– Mielestäni sopimuksen allekirjoittajalla on vahva peruste nostaa esille sopimuksenmukainen toiminta, mikäli kuvien hinta ei ole ollut huoltajille selkeästi ilmoitettu ja tasavertainen kaikille.

Joutsan Seudulle kerrotaan, että Frendikuva ei tullut asiassa vastaan, esimerkiksi että olisi sallinut tarjouskuvien uudelleen tilaamisen. Neuvottelut jatkosta on siihen suuntaan vielä auki.

Kuvaaminen kuvaamon ja huoltajien välinen sopimus, johon ei kunnalle osoitetut sopimusbonukset kuulu

Nykypäivänä päiväkodit ja koulut eivät saa itsenäisesti päättää, mikä yhtiö hoitaa kuvauksen. Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2019 antanut päätöksen, jonka mukaan yli 500.000 euron koulu- ja päiväkotikuvaukset pitää kilpailuttaa hankintalain mukaisina käyttöoikeussopimuksina.

Joutsan koululaitosten kuvauksissa nykyisellä opiskelijamäärällä kuvausten arvo jää alle ratkaisussa käytetyn arvon, eli sitä ei olisi välttämätöntä kilpailuttaa. Joutsassa on kuitenkin Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti pyydetty tarjouksia useammalta toimijalta. Viime keväänä tarjouksia saatiin kolmelta toimijalta, joista Frendikuva Oy teki edullisimman tarjouksen.

Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan kuvaussopimusta laadittaessa ehtona on aina tilaajalle eli huoltajille halvin hinta.

– Kuvauksista on keskusteltu vuosien mittaan vanhempaintoimikunnissa sekä opiskelijakunnissa ja siitä on saatu tukea toimintamallille. Myös vanhempaintoimikunta tai muu huoltajia edustava yhteenliittymä voisi hankkia ja kilpailuttaa kuvaukset, mutta tällöin kyseessä tulee olla rekisteröity yhdistys.

Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan Frendikuva Oy:n kuvaustarjous Joutsan kunnalle sisälsi kertamaksuna maksettavan, 5 500 euron sopimusbonuksen sekä vuosittain maksettavan järjestelykorvauksen. Tarjous oli laadittu kolmelle seuraavalle lukuvuodelle.

Joutsan kunta kieltäytyi bonuksista ja korvauksista. Frendikuva Oy lähetti pikimmiten päivitetyn kuvaustarjouksen, jonka pohjalta kuvaussopimus tehtiin. Tässä tarjouksessa kaikki järjestelykorvaukset oli vähennetty kuvaushinnoista.

Sirkka toteaa, että Joutsassa on ollut jo pidempään voimassa selkeät periaatteet, joiden mukaan kuvaamisessa syntyy kuvaamon ja huoltajan välinen sopimus. Koulu toimii kuvausten järjestelypaikkana ja auttaa kuvausjärjestelyissä. Sirkan mukaan tästä ei kunnalle tai kenellekään sen edustajalle makseta minkäänlaisia järjestelykorvauksia.

– Ihan suoraan lahjonnaksi en tätä järjestelykorvausta kutsuisi, koska koulussa jollekin/joillekin henkilökunnan edustajalle koituu vaivaa järjestelyistä. Järjestelykorvaushan voidaan käyttää, vaikka koulun yhteisiin hankintoihin ja yhteiseksi hyväksi, ei henkilökohtaiseen etuun. Tämä on kuitenkin ollut meidän linjamme ja kestää minkä tahansa arvioinnin. Meillä koulussa toteutettu toiminta, jossa kaikenlaisista bonuksista ja korvauksista ehdottomasti kieltäydyttiin, oli aivan oikea toimintamalli rehtoreilta.

Muutoin Sirkka on sitä mieltä, että alan käytänteissä on korjaamisen varaa.

– Järjestelykorvaus voi olla aivan kelpo ratkaisu, mutta se hämärtää kuvien lopullisen hinnan muodostusta, jonka tulisi olla selkeä ja läpinäkyvä kaikille osapuolille, erityisesti kuvien ostajalle.

