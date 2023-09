Versowoodin Hartolan tehtaalla avoimien ovien päivä – konserni teki hyvän tuloksen vaikeutuneesta toimintaympäristöstä huolimatta

Versowoodin Hartolan liimapuutehtaalla oli viime lauantaina avoimien ovien päivä, jolloin halukkaat pääsivät tutustumaan tehtaaseen ja kuulemaan konsernin tämän hetken kuulumisia. Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra totesi, että kesäkuun loppuun päättyneen tilikauden osalta Versowood Group Oy -konserni teki hyvän tuloksen vaikeutuneesta toimintaympäristöstä huolimatta. Konserni ylsi tilikaudella 2022–2023 noin 508 miljoonan euron liikevaihtoon (edellisellä kaudella noin 656 m€), näyttäen alimmalla tuloslaskelmaviivalla voitoksi noin 30 m€. Tämä jäi kuitenkin viidesosaan kauden 2021–2022 tuloksesta (noin 151 m€).

– Liikevaihdon pienentyminen johtui tuotteiden hinnanlaskusta sekä talouden epävarmuuden tuomasta rakentamisen ja volyymien laskusta. Liiketoiminnoissa tämä näkyi erityisesti liimapuu- ja sahaustuotteissa. Toisaalta Ukrainan sodan aiheuttamat muutokset energiamarkkinassa vahvistivat sahan sivutuotteiden ja energialiiketoiminnan kysyntää. Puupakkaustuotteissa viimeisin tilikausi oli kokonaisuudessaan vahva, toimitusjohtaja Ville Kopra selvitti.

Hänen mukaansa Versowood-konsernin liikevaihdosta liimapuuliiketoiminnan osuus tilikaudella 2022–2023 oli 13 %, kun edellisellä kaudella vastaava lukema oli 19 %. Euroiksi muutettuna liimapuuliiketoiminnan liikevaihdoksi tuli nyt noin 66 m€, missä pudotusta edelliskauteen (noin 124 m€) on suunnilleen 58 m€:n verran.

Kopra tarkasteli puheessaan myös omistamansa ja johtamansa konsernin toimintanäkymiä.

– Kotimaassa rakennusalan ja erityisesti asuntorakentamisen näkymä on vaikea. Uusien asuntorakentamisen aloitusten määrän ennakoidaan jäävän puoleen viime vuodesta. Suurimpana syynä tässä ovat nopeasti nousseet elinkustannukset ja korot, Kopra summasi.

Loppuvuoden ja tulevan talven osalta liiketoimintanäkymät ovat Kopran mukaan ”sumeat ja samalla haastavat”.

– Päätuotteissamme kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona ensi kevääseen saakka. Versowoodin liikevaihdosta suurin osa tulee kuitenkin viennistä ja tilanne vaihtelee jonkin verran markkinoittain, Kopra totesi. Viennin osuus Versowood Groupin liikevaihdosta on pienentynyt, ollen nyt hieman alle 60 %.

Vuonna 1993 perustettu Hartolan liimapuutehdas siirtyi Versowoodin omistukseen vuonna 2016. Toimipiste työllistää tällä hetkellä vakituisesti noin 70 henkeä, joista 35 tulee Hartolasta, 15 Sysmästä, 10 Joutsasta ja loput kymmenkunta muualta, kuten Heinolasta ja Pertunmaalta. Pääluottamusmiehenä toimiva joutsalainen Mika Tupala on työskennellyt Hartolan tehtaalla jo yli 20 vuotta.

– Tänä aikana on tehtaalle tehty investointeja, sekä toimintaa kehitetty ja koko ajan paremmaksi hiottu. Esimerkiksi trukit ovat muuttuneet alkuajoista. Oma työni on tarpeeksi haastavaa, pystyn itse vaikuttamaan siihen miten vuorot sujuvat, kuvailee Tupala omia työpaikkatuntemuksiaan. Muutoksena aikaisempaan hän mainitsee myös sen, että tehtaalla työntekijäkunta on nykyisin monikansallista, ja että siellä käytetään tätä nykyä myös vuokratyövoimaa, jota ei aiemmin ollut.

Hartolan tehtaassa valmistuu liimapuuta vuositasolla noin 60.000 kuutiota, josta suurin osa on mennyt vientiin. Versowoodilla on kaikkiaan kolme liimapuutehdasta: Hartolan lisäksi sellainen löytyy myös Vierumäeltä ja Heinolasta. Kotimainen perheyritys Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja.

Konsernin sahatoiminta sijoittuu Vierumäelle, Riihimäelle, Hankasalmelle, Mikkelin Otavaan ja Hirvensalmen Kissakoskelle. Puupakkaustehtaat ovat Haukiputaalla, Rovaniemellä ja Muurlassa, ja lavatehtaat Porissa ja Valkeakoskella. Metsäkonttori palvelee Heinolassa ja pääkonttori on Vierumäellä, joka sekin kuuluu Heinolan kaupunkiin. Versowood Groupilla on Suomessa 13 toimipaikkaa ja lisäksi yksi Virossa. Tällä hetkellä konserni työllistää vakituisesti eri yksiköissään yhteensä noin 850 henkeä, tarjoten lisäksi toimialueellaan välillisesti työtä tuhansille ihmisille.

Toimitusjohtaja Ville Kopran ohella avoimien ovien päivän aikana Hartolan tehdastoimipisteessä esitelmöivät kansanedustaja Teemu Kinnari, toimitusjohtaja Tino Aalto Sahateollisuus ry:stä ja elinkeinopäällikkö Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta. Alustusten lisäksi tapahtuma sisälsi mm. tehdaskierroksia, hakkuunäytöksen, tuote-esittelyitä, sekä musiikki- ja lastenohjelmaa.

Versowood Oy:n Hartolan liimapuutehtaalla vietettiin lauantaina 23.9. avointen ovien päivää. Yrityksen henkilöstöpäällikkö Riikka Yli-Leskijärvi, pääluottamusmies Mika Tupala ja oikealla seisova koko konsernin omistaja, toimitusjohtaja Ville Kopra ennättivät vilkkaasta tapahtumapäivästä huolimatta toviksi yhteiskuvan ottoon. Yläkuva: Mia Kärkkäinen.