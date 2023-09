Menot: Lauantaina Rutalahden syysmarkkinat

Tulevana lauantaina Rutalahden syysmarkkinat järjestetään jo 18. kerran. Letkaliiterin alueelle on tulossa lähemmäs sata myyjää.

Perinteiset maalaismarkkinat ovat monelle markkinamyyjälle ja -kävijälle vuoden kohokohta. Viime vuonna markkinoilla arveltiin vierailleen noin kolme tuhatta kävijää.

Markkinakojuissa on myynnissä tuttuun tapaan monipuolisesti satokauden tuotteita, käsitöitä ja leivonnaisia. Tänä vuonna markkina-alueella on myös konekenttä, jossa useampi toimija on paikalla esittelemässä kalustoa, tuotteita ja palveluita.

Aiempien vuosien tapaan Rutalahden nuorisoseuran Letkakahviosta löytyy muun muassa Rutalahti-pyttistä ja uutispuuroa.

Tämän vuoden Rutalahden markkinoille on tulossa lähemmäs sata myyjää. Kuva JS Arkisto/Janne Airaksinen