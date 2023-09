Reeti-rallissa runsas osanotto – Aro ja Toivonen päivän paikalliset menestyjät

Järjestyksessään jo kolmas Reeti-ralli ajettiin lauantaina Luhangassa ja sen ympäristössä. Ralli herätti runsaasti kiinnostusta, sillä osallistujia olisi ollut enemmän kuin kisajärjestäjä Yellow Racing Team pystyi ottamaan mukaan.

Ilmoittautuneita autokuntia oli 196, mutta 14 perui osallistumisensa, joten kisaan lähti vain 182. Niistä 43 keskeytti kisan.

Rallissa ajettiin viisi erikoiskoetta, joille kertyi yhteismittaa runsaat 46 kilometriä. Kilpailun lähtö oli Luhangan torilta ja ensimmäinen erikoiskoe Tommolan yleisö-ek ajettiin kirkonkylällä. Muut ajettiin Putkilahdessa, Hauhanpohjantiellä, Vartiamäessä sekä Harassa. Kisakeskuksena toimi Luhangan koulu.

Seudulle saatiin muutamia luokkien kärkisijoja ilman nuottia ajaneiden luokissa. Luhankalainen Antti Aro voitti joutsalaiskartturinsa Tino Toivosen kanssa H2050-luokan Honda Civic Type R:llä kokonaisajalla 30:14,5. Yleiskisassa he olivat sijalla 12., mikä on kova suoritus yli sadan autokunnan joukossa.

Joutsalainen Kari Mutkala ajoi Viljami Herralan kanssa seniorit V1600-luokassa VW Lupo Gti:llä kakkoseksi aikaan 34:22,5.Yleiskisassa heidän sijoituksensa oli 84.

Leivonmäkinen Otto Järvinen oli Mikko Halisen kanssa V1600 ja Trophy 1400 -luokassa yhdeksänsiä Suzuki Ignis sportilla tuloksella 33:00,4. Yleiskisassa tuloksella ylsi sijalle 66.

Vesa Båga (oik.) Jämsästä Daihatsun ohjaksissa ja Jouko Halonen (vas.) Luhangasta kartturina käärivät luokan 11 voiton ja ylsivät yleiskilpailussa 100 parhaan joukkoon. Kuva: Päivi Peltola.

Luhankalainen Jouko Halonen toimi kartturina Classic alle 1050cc-luokassa jämsäläiselle Vesa Bågalle, ja myös he pääsivät voiton makuun. Autokunta otti Daihatsu Charade G11:lla luokassaan voiton ajalla 36:42,8 ja yleiskisassa sijan 93.

Joutsalaislähtöinen Joni Liukkonen oli kartturina jyväskyläläiselle Henry Isakoffille, joka ajoi luokassa HR alle 2250cc yhdeksänneksi Ford Escort rs2000:lla tuloksella 30:58,6. Yleiskisassa sijoitus oli 28.

Joutsalainen Joonas Tonteri keskeytti ensimmäisellä erikoiskokeella ulosajon takia.

Kilpailun lähtö oli Luhangan torilta. Kuva: Pavel Kopiloff.

Kisajärjestäjä Yellow Racing Teamia kiiteltiin jälkeenpäin rallista sosiaalisessa mediassa. Kilpailunjohtaja Sami Heikkilä oli hyvillään osanottajamäärästä, tulijoiden paljous yllätti järjestäjätkin.

– Se on kyllä iso juttu, silloin Joutsan ja Luhangan alueen ralleista varmaan tykätään. Viikkoa aikaisemmin yksi ralli perutaan. Silloin varmaan voi päätellä, että Luhangassa on jotain tehty hyvin, kun ne tulevat ajamaan sinne, Heikkilä totesi maanantaina.

Tommolan yleisö-ek osoittautui Heikkilän mukaan mielenkiintoiseksi, sillä 3,5 kilometrin mittaisella pätkällä ei ennakoitu tapahtuvan mitään erityistä, mutta yllättäen siellä tuli isoimmat ulosajot. Ensimmäinen auto ehti edetä vain 500 metriä ennen ulosajoa.

Sadesäällä käydyssä kisassa tien liukkaus yllätti Heikkilän mukaan kuskit, tosin nämä olivat tietoisia tien luonteesta.

– Vähän oli kuljettajien tiekirjoissa ek:n luonteesta poikkeavia varoituksia, että tällä tiellä on kiviä, tällä tiellä asvaltille tulee soraa. Siitä varoitettiinkin vähän, että ek 1 on hyvin kivikkoinen, että on maakiviä. Silti kaverit lähtee ajamaan kuin viimeistä päivää.

Heikkilä itsekin yllättyi Tommolan ek:n tapahtumista.

– Piti olla helppo pikku läpihuutojuttu, mutta sinnehän niitä autoja jäi.

Heikkilä kiitteli rallin järjestelyihin osallistuneita – ilman niitä noin 140 henkeä rallia ei olisi saatu toteutettua. Yhtenä parhaista palautteista hän piti erään ulkopaikkakuntalaisen toteamusta siitä, että teillä on hyvä meininki. Siitä hän antoi kiitosta kaikille järjestelyihin osallistuneille.

– Se tulee niistä ihmisistä loppujen lopuksi ja että suunnitelmat toimivat ja on hyvät ek:t.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Antti Aro (vas. ) ja Tino Toivonen. Kuva: Tinja Toivonen.

