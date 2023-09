Luhangan matkailuhanke loppusuoralla

Luhangan yrittäjäyhdistyksen kesällä 2021 startannut matkailuhanke jatkuu vielä kuluvan vuoden loppuun. Kokonaan julkisen rahoituksen saaneen hankkeen hankevetäjänä toimii Aki Virtaniemi.

Keski-Suomen ely-keskuksen antaman tapahtumaraportin mukaan hankkeelle myönnetystä reippaasta 142.000 eurosta on maksettu noin 82.000 euroa. Kesken oleva maksatuskausi (24.5.-16.8.2023) huomioiden haettu summa on reippaat 108.000 euroa. Hanke toimii niin, että yrittäjäyhdistys maksaa kulut ensin, ja hankeraha saadaan ely-keskuksesta takaisin kuittia vastaan.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Alle 300 euron hankinnoista päättää hankejohtaja, ja yli 300 euron hankinnoista päättää Luhangan Yrittäjät ry:n hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Virtaniemi ja varapuheenjohtajana Susanna Nurmi. Muut hallituksen jäsenet ovat Jarno Ankerman, Mikko Koivikko, Rami Ahola ja Tuomo Laine.

Virtaniemen mukaan hankkeella on tarjottu tasapuoliset mahdollisuudet kaikille Luhangan alueella toimiville yrityksille ja tahoille lähteä kehittämään toimintaan, mutta kaikki eivät ole syystä taikka toisesta lähteneet mukaan.

Tänä vuonna matkailuhankkeen painopiste on Virtaniemen mukaan ollut tuoda Luhankaa esiin uusissa ja potentiaalisissa kohderyhmissä Matkailumessuilla Helsingissä ja Tampereella, sekä lehtimainoskampanjoilla. Lisäksi Luhangan ja sen matkailupalveluiden näkyvyyttä on lisätty muun muassa t-paidoilla, Luhanka-esitteillä sekä ”Luh Anka” -avaimenperillä.

– Suurin osa avaimenperistä on jaettu Matkamessuilla ja tapahtumissa, sekä arpajaispalkintoina. Osa satunnaisesti Luhangassa ja osa on vielä jäljellä. Avaimenperän päätarkoitus on ollut, että Luhangan ulkopuolelta tuleville jäisi muistuke Luhangasta. “Tiedätkö kuka on Paul Ankan nuorempi veli?” kysymys onkin tullut tutuksi messuilla ja tapahtumissa ja avaimenperä on otettu hyvillä mielin vastaan.

Hankekautta on jäljellä vielä reilut kolme kuukautta. Virtaniemi kertoo, että loppuvuodelle on suunnitteilla lapsille musiikillinen työpaja sekä aikuisille meditatiivinen musiikkielämys.

– Kun jäljellä oleva budjetti selviää, katsotaan mitä sillä voidaan tehdä. Kokonaisuutena kesä Luhangassa erittäin hyvä, matkailukohteissa oli hyvää nousua kohonneista elinkustannuksista huolimatta.

Jonna Keihäsniemi

Luhangan matkailuhanke järjesti Messutohinat keväällä 2022. Kuva JS Arkisto/Janne Airaksinen