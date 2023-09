Tieteisfiktio kohtaa romantiikan – Taru Veelon esikoiskirja ei ole tyypillistä scifiä

Seitsemän vuotta sitten joutsalainen Taru Veelo näki unen, jossa mustat olennot kidnappasivat hänet. Unen tapahtumapaikka oli maapallon ulkopuolella, ja lukuisine yksityiskohtineen uni oli niin vaikuttava, että herättyään Veelo kirjasi sen muistiin.

Unen pohjalta hän kirjoitti tekstin, jota piti kuitenkin julkaisukelvottomana. Lopulta tekstistä muodostui taustatarina ja lähtökohta toiselle tekstille, joka julkaistiin kirjana tänä kesänä.

Runsaat 250-sivuinen Valon tyttären tarina on science fictionia, joskaan ei tyypillistä sellaista. Veelo nimittäin pitää romanttisista tarinoista ja se näkyy teoksessa.

– Minua on scifi-kirjoissa aina häirinnyt, kun niissä on aina joku sota. En halunnut sellaista. Mietin sitä siltäkin pohjalta, että miksei kukaan kirjoita romanttista scifiä. Minä halusin sitten kirjoittaa sellaisen. Tämä on romanttinen scifikirja, sanoo Veelo.

Vaikka science fiction on nimensä mukaisesti fiktiivistä, Veelo ei ole ammentanut kaikkea romaaniinsa pelkästä mielikuvituksestaan, vaan halunnut sisällyttää siihen myös löyhän kytköksen todellisuuteen sisältäviä asioita – esimerkiksi yksityiskohtia Mars-planeetalta.

– Tholus-vuori on ihan oikeasti siellä, Elysion-tasanko on olemassa siellä ja tämmöisiä. Voidaan sanoa, että siellä on ollut valtameriä, nekin on mainittu kirjassa, Veelo luettelee.

Juuri tieteisfiktiossa paljon muutakin kirjallisuutta lukevaa Veeloa kiinnostaa näkemys siitä, mitä voisi olla. Hän pitää ihmisillä maailmankaikkeudesta olevaa käsitystä ja sitä, mitä meille opetetaan, melko rajoitettuna.

– Edelleen keskustellaan niinkin järjettömästä asiasta, että mahtaako avaruudessa olla elämää. Totta hitossa siellä on elämää, se on aivan varma asia. Mutta kuinka kaukana ja missä ja näin, niin se olisi se kysymys. Mutta meidän keskustelun taso on vielä niin hirveän alhaalla, että sen takia minua kiinnostaa, minkälaisia näkemyksiä toiset kirjailijat ovat keksineet, että mitä siellä voisi olla.

Kirjoittaminen on ollut osa päälle viisikymppisen Taru Veelon elämää lapsesta saakka. Se on ollut hänelle tapa purkaa pahaa oloa tai selvittää asioita.

– Olen aina osannut paremmin ilmaista itseäni kirjoittamalla, varsinkin nuorena, sanoo omasta kirjasta pitkään haaveillut Veelo.

Hän on tekstin tekijänä pikemminkin luova kuin säntillinen, sillä tarkka ennakkosuunnittelu ei ole hänen juttunsa. Kirjoittaessaan hänellä on käsitys tekstin tulevista tapahtumista, mutta miten lopputulokseen päästään, sitä hän ei etukäteen tarkasti päätä.

– Välillä tulee semmoinen epätoivoinen olo, että mitä minä keksin tähän väliin. Kuitenkin se vaan sitten etenee, kun vaan luottaa siihen prosessiin.

Oman kirjan julkaiseminen käy nykyään aiempaa helpommin, sillä mahdollisuudet omakustanteen tekemiseen ovat laajemmat, ja perinteisen julkaisutoiminnan ja omakustantamisen väliin sijoittuvia palvelukustanteitakin tehdään yhä enemmän. Myös Taru Veelo tietää, että oman tekstin saa nykyisin helpommin kirjaksi varsinkin, jos käyttää siihen omaa rahaa.

– Mutta siinä on kyllä se haaste, että millä sen levittää, hän huomauttaa.

Veelon romaani on palvelukustanne, jonka on kustantanut esoteeriseen ja fiktiiviseen kirjallisuuteen erikoistunut Shadow Books. Teoksesta tehdystä 300 kappaleen painoksesta osan levittää kustannusyhtiö, osan Veelo itse. Perinteisesti kustantamoissa kirjailija hioo tekstiä kustannustoimittajan avulla, mutta Veelolla ei sellaista ollut, joten hän työsti tekstiään tyttärensä kanssa.

– Hän on myös taitava kirjoittaja ja yrittää kirjoittaa jonkunlaista teosta itse, Veelo sanoo tyttärestään.

Tietäen äänikirjojen ja e-kirjojen olevan yhä suositumpia, Valon tyttären tarinalle jo jatko-osaa tekevä Veelo on pohtinut mahdollisuutta saada esikoisteoksensa fyysisen niteen lisäksi äänikirjaksi tai e-kirjaksi. Itse hän ei ole erityisemmin äänikirjojen ystävä, sillä kokee kuuntelukokemuksensa menevän pilalle, jos lukijalla on hänen mielestään vääränlainen ääni teokseen.

– Mieluummin otan kirjan ja luen sitä.

Tarja Kuikka