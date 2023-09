Sattumia: Työsuhdepyöräetu

Joutsan kunnanhallitus saa syyskuun viimeiseen (25.9.) kokoukseensa käsiteltäväksi ja päätettäväksi kunnanjohtaja Harri Nissisen valmisteleman esityksen työsuhdepyöräedun myöntämisestä Joutsan kunnan työntekijöille.

Nissinen toteaa esityksessään, että kunnan tyhy-ryhmän työhyvinvointikyselyssä vuonna 2022 työsuhdepolkupyörä nousi useammassa vastauksessa esille toiveena uudesta työhyvinvointia tukevasta edusta. Tyhy-ryhmä on kokouksessaan 19.9. keskustellut asiasta ja esittää, että kunnan henkilöstölle myönnetään työsuhdepyöräetu. Kunnanjohtaja on ottanut tästä kopin ja saattelee asian nyt siis hallitukselle.

Kunnanjohtaja Nissinen selvittää, että työsuhdepyörä on työnantajan henkilöstölle myöntämä etu, jossa työntekijällä on mahdollisuus saada käyttöönsä uusi polkupyörä. Työntekijä voi käyttää työsuhdepyörää vapaasti työmatkoilla, mutta myös vapaa-ajallaan. Työnantajan työntekijälle antama enintään 1.200 euron arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa ja se voidaan antaa joko vapaana etuna (työnantaja maksaa) tai siitä voidaan periä korvaus (työntekijä maksaa).

Lisäksi kerrotaan, että työsuhdepyörä on henkilökohtainen etu, ja että työntekijälle syntyy polkupyöräetu, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla.

Nissisen näkemyksen mukaan työsuhdepolkupyörän hankkiminen on Joutsan kunnan kokoisessa työyhteisössä järkevintä tehdä leasing-mallilla (vuokraussopimuksesta siis kyse). Pyörän kokonaisarvo saisi esityksen mukaisesti olla maksimissaan 4.000 €, sisältäen myös vakuutuksen.

Pyörän hankintaprosessin osalta kunnanhallitukselle ehdotetaan, että työntekijä hankkii pyörän sieltä, mistä normaalistikin hankkisi sen: kivijalkaliikkeestä tai verkkokaupasta (voi olla suomalainen tai eurooppalainen). Lisäksi pyörään voidaan sisällyttää työntekijän valitsemia, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä kiinteästi liitettäviä lisävarusteita sekä pyörän huoltopalveluita sille varatulla budjetilla.

Esityksen mukaan työsuhdepyörän vuosittainen verotusarvo on maksimissaan 1.200 € ja leasingkauden maksimipituus on 60 kk eli 5 vuotta. Kunnan työntekijän bruttopalkasta vähennetään verotusarvo, enintään 100 €/kk (rahoitusmallina työntekijä maksaa). Pyörän lunastusarvo sopimuskauden lopussa on 1 % pyöräpaketin kokonaishinnasta. Työnantajan hallintopalkkio on 12 €/pyörä/kk.

Toimitukseemme ennätti tästä aiheesta jo tulla kuntalaiselta viestiä otsakkeella ”Tolkku hävinnyt kokonaan”. Kirjoittaja toteaa, että kyseessä on siis polkupyöräedun myöntäminen koko kunnan henkilökunnalle, maksimissaan 4.000 €/henkilö, ja kysyy heti perään, ketkä lasketaan henkilökuntaan?

Lisäksi mietintää herättää se, että kunnanhallitukselle menossa olevassa asiaa koskevassa esityksessä ei ole laskettu tai edes arvioitu kokonaiskustannuksia, kuin myöskään sopimuskauden henkilökohtaista kestoa. Sekin ihmetyttää, että sopimuskauden päätyttyä pyörän saisi lunastaa itselleen yhden prosentin jäännösarvolla. Kirjoittajan mielestä Joutsan kunnan alijäämäisessä taloustilanteessa ja ilman varausta talousarviossa asianomainen esitys on sanalla sanoen ”järjetön”.

Mielenkiintoista nähdä, miten hallitus tähän suhtautuu. Pyöräily sinällään on hyvin kannatettava, jopa suotava liikkumismuoto. Ei tuota melua, ei saastuta, on siis ilmastoystävällistä, ja esimerkiksi kuntoilumielessä oikeinkin jees-tekemistä.

Tässäkin viulujen maksajasta vallitsee tietty erilaisia näkemyksiä, vähintään kahdenlaista suuntausta.

Marko Nikkanen

Kuvituskuvassamme pyöräilee Mari Kämppilä.