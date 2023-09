Hallitus panostaa liikenneinvestointeihin, valtatie 4  hyvin mukana – ohituskaistojen rakentaminen Leivonmäen Naukjärven kohdalle alkaa jo vuonna 2024

Pääministeri Orpon hallitus on sopinut budjettiriihessään vuoden 2024 talousarvioesityksestä ja myös tämän vuoden toisesta lisätalousarvioesityksestä. Hallituksella on tällä hetkellä erityinen tahtotila ja halu liikenneinvestointeihin ja niiden nopeaan etenemiseen.

Hallitus toteuttaa kuluvan vaalikauden aikana osana julkisen talouden suunnitelmaa 2024–2027 lähes kolmen miljardin euron liikenteen investointiohjelman. Tästä jo vuodelle 2024 osoitetaan tuntuva siivu myös Joutsan alueella kulkevalle valtatielle 4 (Nelostie, E75).

Valtion vuoden 2024 talousarvioon liikenteen investointeihin ollaan varaamassa miltei 600 miljoonaa euroa, josta korjausvelan purkamiseen osoitetaan 250 miljoonaa. Tästä määrärahasta on Nelostien osalle lohkeamassa 21 miljoonaa: jo tulevana vuonna aloitetaan ohituskaistojen rakentaminen Leivonmäen pohjoispuolelle Naukjärven kohdalle (hankkeen kustannusarvio 14 m€) ja lisäksi alkaa Oravasaaren risteyssiltojen täydentäminen rampeilla ja yli menevän maantien 16633 parantaminen (7 m€). Valtatietä 4 koskevana on jo näköpiirissä kolmaskin merkittävä hanke: tienparannus ja keskikaiteen rakentaminen Toivakan ja Joutsan rajan lähellä, Toivakan puolella olevalle Vestonmäen ohituskaistaosuudelle (10 m€). Sen osalta aloitus tapahtunee vuonna 2025.

Kaikkinensa Nelostien liikenteen sujuvoittamiseen ja turvallisuuden parantamiseen panostetaan 3–4 tulevan vuoden sisällä yli 30 miljoonaa euroa välillä Leivonmäki–Vaajakoski.

– Käynnistämme nopeasti useita infrahankkeita. Tulemme korjaamaan tiestöä ympäri Suomea kuljetusalan, teollisuuden ja jokaisen suomalaisen arjen turvallisuus ja tarpeet edellä. Satsaukset väyliin on ehdoton edellytys talouden kasvulle, paketoi asiaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Hän vahvistaa lehdellemme, että Leivonmäen ja Vaajakosken välille osuvat tiehankkeet tulevat varmasti pian toteutukseen.

Ohituskaistojen rakentamiseen Naukjärven kohdalle on ministeri Ranteen mukaan olemassa jo valmis, lainvoimainen tiesuunnitelma, joka tarvitsee tässä vaiheessa enää päivityksen.

– Täten Leivonmäen pohjoispuolen ohituskaistahanketta voidaan lähteä hyvin nopeasti viemään eteenpäin. Tavoitteena on, että se saadaan kilpailutukseen viimeistään vuoden 2024 alkupuolella ja varsinainen rakentaminen alkaisi myöhemmin ensi vuoden aikana. Kyllä tämä hyvältä ja varmalta näyttää, Ranne sanoi.

Suunnittelutoimialan johtaja Pekka Rajala Väylävirastosta vahvistaa, että tässä hankkeessa edetään konkreettisesti jo vuoden 2024 aikana. Nelostien osalta kaikkein vilkkain rakentamisjakso osuu hänen mukaansa vuodelle 2025 ja vuonna 2026 oltaisiin jo viimeistelyvaiheessa.

– Tiealue Leivonmäen Naukjärven kohdalla on yhtä mäkeä lukuun ottamatta hyvinkin tasaista. Nykyisin ohituskaistoja tehtäessä johtavana kriteerinä on liikenneturvallisuuden parantaminen ja turvallinen ohittaminen nimenomaan tasaisella alueella. Aikaisemmin ohituskaistoja on usein rakennettu jyrkkiin mäkiin pitkälti sillä perusteella, että niissä on hyvin päästy ohittamaan hitaita ajoneuvoja, lähinnä rekkoja, Rajala mainitsi.

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa–Toivakka: Leivonmäen pohjoispuolelle sijoittuvan Nauklahden kohdan tiehankealueen yleiskarttakuva (ELY-keskus, 06/2017).

Tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Jari Mikkonen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta valottaa, että Naukjärven kohdalle tulee kohdakkain kulkevat 2+2 -ohituskaistat, eli ns. ohituskaistaparit ja keskikaiteet. Leveimmiltä kohdiltaan ajoradan kokonaisleveys pientareineen on 19 metriä. Mikkosen mukaan ohituskaistaosuuden päihin ja merkittävimpiin tasoliittymiin rakennetaan myös tievalaistus.

– Itse ohituskaistaosuus on noin 2,6 kilometriä, mutta hankkeeseen sisältyvät liittymä-, rinnakkais- ja yksityistiejärjestelyt lisäävät suunnitellun hankkeen kokonaispituuden 6,7 kilometriin, Mikkonen kertoo. Leivonmäen asuintaajaman pohjoisesta risteyksestä tulee Rutarannan (Rutalahden) risteykseen matkaa vajaat 7 kilometriä, eli koko suunnittelualue on melko tarkkaan näiden kahden pisteen välissä.

Se, mihin kohtaan varsinainen ohituskaistaosuus sijoittuu, on vielä toistaiseksi hieman avoinna ja tarkentuu, kun suunnitelmaan saadaan tehtyä tarkastelu ja päivitys. On ilmeistä, että ohituskaistaparin eteläinen pää olisi aivan Kuhasenmäen tuntumassa, eli vajaan kilometrin päässä Leivonmäen pohjoisesta taajamaristeyksestä. Pohjoinen pää sijoittuu tällöin aika lähelle Havumäen, Etu-Ikolan, Paloskylän ja Taka-Ikolan liittymää.

YLÄKUVA: Nelostien turvallisuutta ja liikennöinnin sujuvuutta Joutsan ja Vaajakosken parannetaan yli 30 miljoonan euron hankkeilla vuosien 2024–2027 aikana. Leivonmäen pohjoispuolelle Naukjärven kohdalle käynnistyy jo ensi vuonna ohituskaistojen rakentaminen. Keskikaiteella varustettu, kohdakkain tehtävä ohituskaistapari sijoittuu osin kuvassa näkyvälle alueelle ja tieosuudelle. Kuvamme on otettu Kuhasenmäen päältä, jonka liepeille noin 2,6 kilometrin pituisen ohituskaistatien eteläpää suurella todennäköisyydellä sijoittuu.