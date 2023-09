Joutsa hyväksyy Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaantulon eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun

Joutsan kunta hyväksyy Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun sillä edellytyksellä, että kaikki valmistelussa mukana olevat kunnat hyväksyvät työllisyysalueen laajentamisen. Asiasta päätti viime viikolla Joutsan kunnanhallitus.

Valtakunnallisessa työllisyysaluevalmistelussa kuntien on määrä muodostaa alueita, joiden työvoimapohja on yhteensä vähintään 20.000 henkilöä. Joutsan kunta valmistelee parhaillaan Luhangan, Keuruun, Multian, Petäjäveden, Jämsän, Muuramen ja Toivakan kanssa eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluetta, jonka työvoimamäärä on nyt valmistelussa mukana olevalla kuntakokoonpanolla noin 22.200 henkilöä ja työvoimaennuste vuodelle 2035 noin 18.300 henkilöä.

Koko Pirkanmaan muodostaman työllisyyspalvelualueen hajottua Pirkanmaalla sijaitseva Mänttä-Vilppulan kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun. Keski-Suomessa työllisyysalueita valmistellaan Keski-Suomen liiton rahoittamalla hankkeella, ja maakuntaliitto on näyttänyt Mänttä-Vilppulan mukaantulolle vihreää valoa muutamin edellytyksin.

Maakuntaliitto edellyttää, että Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus sitoutuu eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun ja valmistelun kustannusosuuteen, joka muodostuu maakuntaliiton hankerahan omarahoitusosuudesta, ja että muut eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun osallistuvat kunnat hyväksyvät sen mukaantulon.

Mänttä-Vilppula teki syyskuun alussa edellä mainitut päätökset ja odottaa nyt muiden kuntien hyväksyntää mukaantulolleen.

Myös Juupajoen kunta on kiinnostunut osallistumaan eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun, mutta Juupajoella asian käsittely on kesken. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaantulo eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun nostaisi alueen työvoimamäärän noin 26.600:aan ja työvoimaennusteen noin 21.700:aan.

