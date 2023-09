Tuulta myllyyn

Varoituksen sana: energiakeskusteluun ryhtymisessä on riskinsä. Ryhdynpä silti ja ihan tällaisen tavan tallaajan näkemyksillä.

Erimieliset voivat lohduttaa itseään sillä, että lehtinikkarit ovat ennenkin olleet väärässä. Takavuosilta muistan vuorineuvosten metsästysretkillä marinoituneen päätoimittajan, joka toistuvasti lehdessään naureskeli tuulivoimaa kannattaville pipertäjille teemalla ”ei pyöri paperikone tuulen voimalla, ei”.

Vastassaan hänellä olivat ydinvoiman vastustajat. Näyttää siltä, että kummallakin puolella sähköaitaa oltiin väärässä. Sellaista se kehitys teettää.

Joutsan seutukunnallakin on käyty tuulivoimakeskustelua. Se on ollut sekä asiallista että pähkähullua. Vahingossakaan en lähde kinaamaan tuulivoimatutkimusten laadusta ja tulosten paikkansapitävyydestä. Jätän aiheen huoltamobaarien nurkkapöytien raadeille, koska niissä asuu suuri tieteellinen viisaus.

Keskityn sen sijaan tuulivoima taloudelliseen puoleen. Vaikuttaa siltä, että tuulivoimahankkeiden vastustajissa vapaa-ajan asukkailla on vahva osuus. Heidän perustelunsa ovat vahvat ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävät: tuulivoimapuistosta 10 kilometrin päässä asuva mökkiläinen kertoo tuulivoimalan vaarantavan alkuperäisasukkaiden terveyden, pulujen pesimärauhan ja kirjopapurikon elämänpiirin.

Pintaa vähän raaputtamalla löytyy huoli oman kiinteistön arvon romahtamisesta. Tosi on. Kyseessä on itseään toteuttava ennuste: huuda kovaan äänen, että tuulimylly romahduttaa mökin arvon, niin kuolinpesä aikanaan tapaa mökinostajan, joka ymmärtää tinkiä hinnasta. ”Tämähän on sitä kuuluisaa tuulivoima-aluetta, jolta kukaan ei halua mökkiä?”

Kiinteistönsä arvon alenemisesta huolestuneen murheen vastapainona on tuulivoimalan sijaintikunnalleen tuottama kiinteistöverotulo. Sen lasketaan olevan voimalan 30 vuoden elinkaaren aikana 400.000 euroa. Kymmenen voimalan tuulivoimapuiston tuotto olisi siis neljä miljoonaa euroa.

Tuolla rahalla vaikkapa joutsalaisille saataisiin yhtä ja toista hyvää. Tämä alkanee kiinnostaa myllyjen vastustajaakin, kun tuulivoiman verotuottoa vastaava summaa halutaan periä kuntalaisten ja mökkiläisten korotettuna kiinteistöverona.

Mökkiläisen kuolinpesän edustaja tapaa silloin kiinteistönvälittäjän, joka tietää kertoa: ”Ei sieltä kukaan mitään osta, kun se kiinteistöverokin on niin rankka”. Eli Höystösensuo siellä, vetelä täällä.

Pentti Kiiski