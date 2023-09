Taidelaitos Haihatuksen residenssikausi esittäytyy lauantaina

Taidelaitos Haihatuksessa on kesänäyttelykauden jälkeen alkanut kansainvälinen residenssitoiminta, jonka hedelmiä esitellään ensi lauantaina 23.9. Snapshot -tapahtumapäivänä.

Iltapäivällä Haihatuksen Galleriatalossa pidettävässä “3×3 – Grasp the immaterial” -workshopissa voi tutustua residenssitaiteilijoiden työmetodeihin ja taiteilijoihin. Lapsille ja perheille sopivassa keskustelevassa työpajapäiväohjelmassa voi opiskella muun muassa auringonkukkien ja kristallikruunun kutomista sekä harkkopainantaa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Workshoppeja vetää saksalais-puolalais-suomalainen tekstiilitaiteeseen keskittynyt 3×3 ryhmä, johon kuuluvat residenssitaiteilijat Pauliina Sedrak, Heike Ehrath sekä suomalaissaksalainen Nene Aspholm-Flik.

Galleriatalossa on nähtävillä lauantaina viimeistä päivää esillä oleva Anna Millerin Through the Woods -taidenäyttely, jossa Snapshot -tapahtuman kunniaksi on saatu nähtäville myös bolivialaisen residenssitaiteilija Santiago Lunan videoinstallaatio.

Työpajojen jälkeen alkuillasta siirrytään Fantasia-taloon, jossa on luvassa Haihatuksen taidetyöläisen Anna Millerin sekä residenssitaiteilija Hanna Toiviaisen performanssiesitys, joka kulkee nimellä Lepidoptera. Iltaohjelman päättää Fantasia-talossa Haihatuksen kuraattorina toimineen Julius Valveen äänitaidetta ja tanssikonemusiikkia yhdistävä Nation of Trauma -projekti.

Tapahtumassa pärjää suomen- ja englannin kielellä. 3×3 projektia on rahoittanut EU:n Culture Moves Europe sekä Goethen instituutti. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Jonna Keihäsniemi

Haihatuksen syksyn residenssitoiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kuva: Anna Miller