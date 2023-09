Sana sunnuntaiksi: Mitä sydän on täynnä, siitä suu puhuu

Millaisia sanoja valitsemme, kun puhumme tai kirjoitamme? Ei ole samantekevää, millaisia sanoja valitsemme. Voimme valita rohkaisevia ja hyväksyviä tai musertavia ja loukkaavia sanoja. Somen kautta viestit leviävät hetkessä tuhansille lukijoille. Vihapuhe on kaikkein tuhoisinta. Se aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta. Sananvapauden ja vihapuheen erottaminen toisistaan on kuin veteen piirretty viiva. Se mikä toiselle on sananvapautta, merkitsee toiselle vihapuhetta. Vihapuhe kertoo myötätunnon puutteesta ja kyvyttömyydestä asettua toisen asemaan.

”Syvä kuin meri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde.

Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu, hän kärttää itselleen selkäsaunaa”. Näin rajusti sananlaskut Raamatussa ojentavat meitä.

Varmasti tuttu tilanne meille kaikille on hetki, jolloin toivomme, että viimeiseksi lausutut sanat saisi takaisin. Jeesuksen sanoin: ”Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa.” Valinta on jokaisen oma, joten olemme vastuussa sanoistamme ja samoin teoistamme. Sanojen ja tekojen lisäksi meidän on syytä muistaa, että myös laiminlyönnillä on omat seurauksensa.

Syyskuun 18. päivä alkoi Ikäinstituutin kampanja: Vie vanhus ulos, teemana on Voimaa ulkoilusta. Kampanja kestää 1.10. saakka. Kampanja kutsuu meitä vapaaehtoisia ja läheisiä ulkoilemaan tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa. Ota koppi ja lähde ulos läheisesi, ystäväsi tai naapurisi kanssa. Lisätietoa kampanjasta saat netin kautta hakusanoilla Vie vanhus ulos.

Hyvät teot ilahduttavat sekä antajaa että saajaa. Tosiasia kuitenkin on, että elämme jatkuvasti hyvän ja pahan ristiriidassa. Apostoli Paavali tuskailee kirjeessään roomalaisille: ”En tee sitä mitä tahdon, vaan sitä mitä vihaan”. Jeesus opettaa, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Kaikki siis lähtee omasta itsestä. Vaikeaa on rakastaa itseään silloin, kun olemme tahallisesti tai tahattomasti valinneet pahan: loukanneet tai tuominneet lähimmäistämme.

Olemme onnekkaita, jos voimme pyytää anteeksi sanojamme tai tekojamme ja saada anteeksi. On kuitenkin tilanteita, jolloin anteeksipyyntö ei poista aiheuttamaamme vahinkoa. Silloin ainoa toivomme on, että vahingon kärsijä vapauttaisi sekä meidät että itsensä antamalla anteeksi. Kuulee sanottavan, että voin antaa anteeksi, mutta en voi unohtaa. Silloin anteeksianto on jäänyt puolitiehen. Voimme hakea apua näin rukoillen. Armollinen Jumala, avaa silmämme näkemään lähimmäistemme hätä ja avuntarve. Rohkaise meitä välittämään rakkauttasi ja kantamaan vastuuta koko luomakunnastasi.

Maria Sirén

Eläkkeellä oleva pappi

