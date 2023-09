Rutalahdessa ennallistetaan puroa – Hiilenpurosta ”huvipuisto” taimenille

Rutajoen taimenkanta saa uusia suojapaikkoja ja kutusoraikkoja, kun Rutajokeen laskevaa Hiilenpuroa ennallistetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Keski-Suomen Ely-keskus ja Metsähallitus ovat hiljattain yhteistyössä ennallistaneet Hiilenpuroa usean sadan metrin matkalta.

Hiilenpuron ennallistaminen on osa valtakunnalliseen Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluvaa pienvesien ja rantaluonnon kunnostamista. Joutsassa pienvesien kunnostamiskohteita ovat tänä kesänä Rutalahden Hiilenpuron lisäksi etelämpänä kansallispuiston reuna-alueella sijaitseva Hosialammenpuro.

Päijänteeseen laskevassa Rutajoessa on tunnetusti oma villi taimenkanta. Sen tilaa selvitetään mm. sähkökalastuksella jälleen tänä syksynä.

Ely-keskus vastaa Hiilenpuron kunnostamisesta yksityisten maanomistajien mailla. Metsähallituksen osuus on Leivonmäen kansallispuiston halki kulkevan puron alaosa Rutajokeen saakka Koskikaran kierroksen alkutaipaleella.

Sähkökalastuksessa taimenen poikasia on tavattu Hiilenpurossa melko ylhäälläkin, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Jaakko Mattila Keski-Suomen Ely-keskuksesta.

– Täyttä varmuutta ei ole, käyvätkö Rutajoen taimenet kutemassa Hiilenpurossa vai nousevatko poikaset puroon Rutajoesta.

Mahdollista on, että taimenet nousevat Hiilenpuroon kesähelteillä, kun Rutajoen veden lämpötila nousee taimenelle kriittiseen jopa 26 asteeseen. Hiilenpuro saa arviolta puolet vedestään puron ylävirran varrella olevasta lähteestä. Toinen puoli tulee Hiilenjärvestä. Lähteen kylmä vesi viilentää merkittävästi koko puron veden lämpötilaa.

Pitkien hellekausien aikana on nähty, kuinka Rutajoen taimenet parkkeeraavat jonoon Hiilenpuron ja Rutajoen yhtymäkohtaan etsimään kylmää hapekasta vettä. Liian lämpimästä vedestä kärsivät eniten pienet taimenen poikaset. Ehkä ne silloin pyrkivätkin Hiilenpuroon?

Yrittäjä Pekka Kaukonen siirtää tottuneesti kivenjärkäleitä ja luonnonkiviä puron uomaan.

Hiilenpuron lähteen vettä on ennen käytetty talousvetenä läheisessä talossa. Nyt siihen ei ole enää tarvetta. Puron entisöinnin yhteydessä lähteen ja talon välinen noin 200 metriä pitkä vesijohtoputki ja lähteen puurakenteita on poistettu. Samalla taimenille on rakennettu useita kutusoraikkoja pitkin puron uomaa.

Tässä yhteydessä myös helpotetaan taimenen matkaa Koskelantien, Vällyhoilontien ja Korkeakankaantien risteyksen alla kulkevaan rumpuun tasaamalla kivillä ja soralla puron ja rummun korkeuseroa.

– Jos rumpu on rakennettu väärin, kala ei pysty nousemaan sen kautta ylävirtaan, sanoo luonnonsuojelun asiantuntija Jaakko Mattila.

Puron alaosaan on mahdollisesti joskus rakennettu kutusoraikkoja, mutta suurimmaksi osaksi puron pohja on tasaista hietikkoa.

– Tällainen puro on taimenelle kuin autiomaa, josta se ei saa minkäänlaista suojaa, sanoo luonnonhoidon asiantuntija Christian Koivula Metsähallituksen luontopalveluista.

Koivulan mukaan entistämisen tarkoitus on palauttaa puro mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Isoilla kivenlohkareilla rakennetaan taimenille suojapaikkoja ja ohjataan veden virtausta. Parisenttisillä luonnonkivillä tehdään kutusoraikkoja. Myös kaikki kasvillisuus, kuten pensaat ja puroon kaatuneet puut ovat tärkeitä suojapaikkoja.

Taimen kutee lokakuussa huokoiseen kivikkoon ja mäti on pesässä talven yli. Hieno maa-aines kuten hiekka tai muta voi olla vaikea ongelma.

– Jos sitä kertyy pesän päälle, eivät taimenen poikaset ehkä selviydy talven yli, sanoo Koivula.

Keväällä eloon jääneet poikaset lähtevät liikkeelle ja piiloutuvat kivenkoloihin tai kasvillisuuden alle.

Tässä on yleiskuva Koskikaran kierroksen alusta, ja siinä puron entisöinti on valmis.

Neljä vuotta pienvesien kunnostuksia kevyellä kalustolla tehnyt jämsäläinen yrittäjä Pekka Kaukonen siirtää tottuneesti kivenjärkäleitä ja luonnonkiviä puron uomaan. Herkässä maastossa viimeistely hoidetaan lapiolla ja käsipelillä.

– Tästä tulee taimenille kuin uusi huvipuisto, sanoo Kaukonen.

Taimenpuron ennallistaminen ei välttämättä ole rahasta kiinni. Metsähallituksen Christian Koivula arvioi, että kustannus Hiilenpuron osalta on muutamia tuhansia euroja.

Aivan eri summista puhutaan, jos koko Rutajoen ennallistaminen toteutetaan. Rutalahden osakaskunnan puheenjohtaja Jouko Vanhatalo kertoo, että Länsi-Suomen aluehallintovirastolta odotetaan lupapäätöstä Seinäkosken padon purkamineen.

– Seinäkosken pato estää täydellisesti taimenen nousun, sanoo Vanhatalo.

Laajan hankkeen toisessa vaiheessa olisi tarkoitus rakentaa mm. pohjapato Rutajoen luusuaan. Samalla suunnitellaan 800 metriä pitkän kanavan kiveämistä. Kustannusarvion on noin 100.000 euroa.

Tenho Tornberg

Yläkuvassa Pekka Kaukonen ja Jaakko Mattila viimeistelevät herkässä maastossa käsipelissä yhtä kohtaa Hiilenpurosta kuntoon taimenia varten. Kuva: Tenho Tornberg