Reeti-ralliin peräti 180 autoa – enemmänkin olisi ollut tulijoita

Lauantaina Luhangassa kolmatta kertaa järjestettävään Reeti-rallin on tulossa hurjat 180 autokuntaa. Enemmänkin tulijoita olisi ollut, sillä varasijoille kilpailupaikkaa jäi odottamaan liki 20 autoa.

– Kyllä tämä osallistujamäärä yllätti meidät täysin. Tuo 180 on kuitenkin maksimimäärä, minkä tällaiseen kyläralliin pystymme ottamaan huomioiden riittävät huolto-, pelastus- ja turvallisuusmääräykset, summaa kilpailunjohtaja Sami Heikkilä.

Kylärallin kilpailukeskus sijaitsee Tammijärven koululla, varsinainen kilpailun lähtö tapahtuu Luhangan torilta. Reittiä on uudistettu edellisestä Reeti-rallista ja yhteen kertaan ajettavia erikoiskokeita on kaikkiaan viisi. Yhteensä EK-kilometrejä kertyy reippaat 46 ja koko reitin pituus on 125 kilometriä.

Rallin järjestäjänä toimii Yellow Racing Team ry, lisäksi mukana on paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita. Järjestäjän Facebook-sivuilla tullaan torstaina julkaisemaan muutamia vinkkejä hyvistä katselupaikoista.

– Erityisesti Miko Jalavan ja Juho Koski-Lammin välillä tullaan varmasti näkemään mielenkiintoinen taistelu. Myös MM-rallisarjan hopeamies Mikko Hirvonen nähdään viivalla poikansa Roope Hirvosen kartturina, vinkkaa Heikkilä.

Paikallisista kisassa mukana ovat Joonas Tonteri ja Markus Saxberg, Antti Aro ja Tino Toivonen, Rauno Jaakkola ja Heli Majanen-Jaakkola, Otto Järvinen ja Mikko Halinen. Luhankalainen Jouko Halonen on jämsäläisen Vesa Bågan kartturina ja joutsalaislähtöinen Joni Liukkonen jyväskyläläisen Henry Isakoffin kartturina.

Jonna Keihäsniemi

Lauantaina ajettavan Reeti-rallin lähtö tapahtuu Luhangan torilta. Kuva JS arkisto/ Tarja Kuikka