Neljän millin puusto

Joutsalle on valmistunut uusi 10-vuotismetsäsuunnitelma. Perusteellisesti on kunnan omistamat metsätaloustilukset ja niillä tällä hetkellä seisova puusto kahlattu läpi: asianomainen suunnitelma on peräti 260-sivuinen paketti. Jos sen sisältämien ehdotusten mukaisesti mennään, niin lähes 700 hehtaarin toimenpidealueelta hakataan puuta melkein 85.000 kuutiota, joista avohakkuiden muodossa noin 47.000 m3. Esitetyt avohakkuut kohdentuvat 180 hehtaarin alalle, mikä on reilu neljännes operoitavasta pinta-alasta.

Näillä puumäärillä Joutsan kunta olisi saamassa arviolta 3,8 milj. euroa. Tästä avohakkuiden kautta kertyvän puuston osuus on liki 2,6 milj. Harvennushakkuita ehdotetaan 360 hehtaarille ja ensiharvennuksia 130 hehtaarille, ja näistä yhteensä saatavalla 36.000 puukuutiolla eurosadetta ropisisi vajaan 1,2 milj. edestä. Avohakkuilla on monien korvissa tänä päivänä huono kaiku: tylyn puuston ”parturoinnin” sijaan metsiä haluttaisiin hoidettavan jatkuvan kasvatuksen hakkuiden periaatteella. Joutsassa on vuosikymmenet metsämaita ylläpidetty sillä tapaa, ettei avohakkuiden korvaamiseen jatkuvan puuston kasvatuksen menetelmällä ole mitään nopeaa siirtymää. Joutsan kunnan puuvaranto on tähän lajiltaan liian yksipuolista, suurelta osin havupuuta (mäntyä ja kuusta), ja liialti tasakokoista. Puuston kasvatus- ja hakkuumetodia voidaan alkaa vaikka hetimiten jatkuvan kasvatuksen puolelle kääntämään, mikäli omistaja niin haluaa. Metsäsuunnitelma tämän kyllä mahdollistaa. Eri asia, ollaanko asiasta päättävässä kunnassa valmiita tällaiseen uuteen, hitaanlaisesti muutosta ja tulosta tuottavaan suuntimaan. Jatkuvan kasvatuksen menetelmään tehokkaasti kallistuminen edellyttäisi parhaimmillaan päätöksen, ettei avohakkuita nyt tehdä, tai jopa, ettei juuri mitään hakkuita toistaiseksi tehdä. Toisaalta ilman asianmukaisia ja riittäviä hoitotoimia metsissä voi nopeasti ilmetä hyvin ikäviä ongelmia.

Selvää on, ettei tällaista radikaalia, kirstunkilinää heikentävää ratkaisua kunnassa tehdä. Ei millään ilveellä, vaikka maiseman ja luontoarvojen puolesta kuinka kovaa huudettaisiin. Euro edellä tanakasti varmasti piställetään – oletettavasti jopa tähänastista voimallisemmin. Kasvava talouskurimus pitää siitä huolen.

Marko Nikkanen