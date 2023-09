Joutsan kunnan uuden metsäsuunnitelman 2023–2033 mukaan hakkuunäkymät ovat hyvät – koko kauden kantorahatuloarvio lähes 4 miljoonaa euroa

Joutsan kunnalle on valmistunut metsäsuunnitelma vuosille 2023–2033. Laadintatyö aloitettiin viime keväänä Joutsan kunnan puitesopimuskumppani Metsänterä Oy:n toimesta. Suunnitelman laatija on metsätalousinsinööri Kalle Häkkinen Metsänterästä.

Tekninen lautakunta hyväksyi 31.8. asianomaisen metsäsuunnitelman, jota ennen kokousta Kalle Häkkinen sille pääpiirteittäin esitteli. Metsänterä Oy Jyväskylästä valittiin uuden metsäsuunnitelman tekijäksi helmikuussa 2022. Laadintaa koskeva sopimus on allekirjoitettu osapuolen kesken toukokuussa 2022. Suunnitelman teon arvonlisäveroton hinta on sopimuksen mukaan 12.840 € ja lopullinen kokonaiskustannus noin 13.000 €.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Tämä juuri valmistunut metsäsuunnitelma kattaa kaikki Joutsan kunnan nykyiset talousmetsät. Koko suunnitelma-alueen pinta-ala on 956 hehtaaria (ha), josta metsätalousmaata on noin 932 ha, pitäen sisällään yhteensä 26 eri kiinteistöä. Metsätalousmaasta varsinaista metsämaata on noin 924 ha, kitumaata 7 ha, joutomaata 1,5 ha. Sirpalekiinteistöjä ei ole suunnitelmassa mukana, vaan ne käsitellään jatkossa tapauskohtaisesti.

Joutsan tekninen johtaja Arttu Mönkölän mukaan oleellista tässä metsäsuunnitelmassa on ollut tulevia vuosia koskevien toimenpide-ehdotusten saannin lisäksi kartoittaa tarkoin kunnan talousmetsien ja metsätalouskäyttöön sopivien alueiden nykytila.

Perusteellisen tilojen läpikäynnin tulemana on selvinnyt, että Joutsan kunnan metsissä nyt kasvavasta ainespuustosta enin osa on havupuuta: mäntyä on noin 60.000 m3 ja kuusta 58.000 m3. Lisäksi koivua on noin 24.000 m3 ja muuta puuta 1.000 m3. Tukkipuun osuus puustosta on aines kaikkinensa huomioituna noin 60.000 m3 (41 %). Kuitupuuta on vajaat 82.000 m3 (56 %) ja muuta runkopuuta reilut 4.000 m3 (3 %). Tukkipuuston osuus metsämaalla puulajeittain jakaantuu seuraavasti: mänty 42 %, kuusi 52 %. koivu 16 % ja muut 13 %. Puuston keski-ikä on suurinpiirtein 45 vuotta, ja riippuen tarkasteltavasta maatyypistä puuston keskitilavuus on 153–159 m3/ha. Suunnitelmasta ilmenee myös, että metsätalousmaasta (932 ha) on kangasmaata 816 ha (88 %) ja suoksi luokiteltavaa 116 ha (12 %).

Nykypuuston kokonaistilavuus on noin 146.000 m3. Metsäsuunnitelman mukaisen kehitysennusteen mukaisesti vuonna 2033 vastaava luku olisi noin 119.000 m3. Puuston arvoksi on laskettu tällä hetkellä noin 4,9 miljoonaa euroa (m€) ja puuston arvokasvuksi noin 200.000 € vuodessa. Mikäli hakkuut toteutettaisiin suunnitelmassa ehdotetulla tavalla ja määrillä, niin kauden lopussa 10 vuoden päästä Joutsan kunnalla olevan puuston arvo olisi arviolta 4,1 m€ ja sen vuotuinen arvokasvu 220.000 €.

Metsäsuunnitelmassa ehdotetut hakkuut ovat eriteltyinä kiireellisiin, eli jo tänä vuonna toimeenpantaviin, sekä vuosina 2024–2028 ja vuosina 2029–2033 tehtäviin. Kiireellisiä hakkuita on kaavailtu yhteensä noin 70 hehtaarin alalle. Vuosina 2024–2028 hakkuita tehtäisiin noin 370 hehtaarilla ja vuosina 2029–2033 reilulla 250 hehtaarilla.

Suunnitelmassa ehdotettujen metsähakkuiden kokonaispuumäärä vajaan 700 hehtaarin toimenpidealalla on tulevan 10 vuoden periodilla kaikkinensa noin 84.000 m3, josta kuitupuuta noin 54 % ja tukkipuuta noin 46 %. Lisäksi energiapuuta on alle 100 m3 (0,1 %).

Hakkuutavoista selkeästi eniten euroja tuottavat 180 hehtaarin osalle metsäsuunnitelmassa esitetyt avohakkuut, joista lasketaan vuosina 2023–2033 kertyvän puuta yhteensä yli 46.000 m3 (55 % kokonaismäärästä). Harvennushakkuiden puumäärä on hieman alle 30.000 m3 (35 %) ja ensiharvennusten noin 6.500 m3 (8 %). Muiden käytettävien hakkuutapojen (ylispuiden poisto, energiapuuharvennus, siemenpuuhakkuu ja poimintahakkuu) yhteenlaskettu puukertymä jää alle 1.500 kuutioon (2 %). Pinta-alaperusteisesti katsottuna avohakkuita suoritettaisiin siis 180 hehtaarilla, mikä on reilu neljännes metsäsuunnitelman mukaisesta kokonaistoimenpidealasta (684 ha). Muun tyyppistä hakkuuta kuin avohakkuuta on näin ollen ajateltuna noin 500 hehtaarille. Harvennushakkuita tästä on 360 ha ja ensiharvennuksia 130 ha.

Koko 10-vuotissuunnitelmakaudella puunmyynnistä on kantorahatuloa arvioitu kertyvän noin 3,8 miljoonaa euroa, edellyttäen, että operoidaan uuden metsäsuunnitelman ehdotusten mukaisesti. Tästä summasta tukkipuun osuutta on arvioitu olevan 2,58 m€ ja kuitupuun osuutta 1,22 m€. Kalle Häkkinen tähdensi kunnan tekniselle lautakunnalle, että puun hinta on arvioitu varovaisesti sen hankalan ennustettavuuden takia.

Häkkinen mainitsi myös, että hakkuusuunnitelmavuodet ovat suuntaa antavia: toteutus tulee tehdä budjetin kuin myös järkevien leimikkokokonaisuuksien mukaan.

– Joutsan kunnan metsiä on hoidettu viime vuosina hyvin edellisiin suunnitelmiin perustuen, rästissä olevia hoitotyökuvioita on niukasti. Tänä vuonna on jo tehtynä kaikki uudistamattomien kuvioiden istutukset ja vielä alkaneen syksyn aikana metsuriporukka tulee tekemään kaikki kiireelliset hoitotyöt, joita löytyy noin 45 hehtaarin alalta. Samalla ohjelmassa myös tarvittavia hakkuiden ennakkoraivauksia, jotta saadaan tulevien hakkuiden lopputulos pysymään hyvänä, Häkkinen selvittää.

Hakkuumahdollisuuksia on Kalle Häkkisen mukaan Joutsan kunnassa hyvin, puuta on paljon ja tulevaisuuden hakkuunäkymät yleisesti ottaen hyvät. Kunnan puunmyynnin nykyisen budjetin suuruusluokka on hänen mielestään järkevällä tasolla.

– Uudistuskypsää aluetta seuraavalle 10 vuodelle on noin 180 hehtaaria. Harvennuksia on tehty tehokkaasti ja harvennuksen rästipaikat ovat tällä hetkellä harvassa. Tulevilla hakkuilla saadaan tasattua puuston kehitysluokkajakaumaa. Uudistamispuulajina on metsäsuunnitelmassakin ehdotettu osalle soveltuvista alueista koivua kuusen sijaan. Tällä tavoin olisi mahdollista vähentää järkevissä paikoissa yksipuolista kuusettumista, Häkkinen valaisee.

– Laatimaamme metsäsuunnitelmaan on merkitty yhteensä 16 hehtaaria suojelualueita, jotka ovat pääosin metsälakikohteita sekä sertifikaatin mukaisia suojakaistoja. Kaikkia järvenrantoja ei ole erikseen kuvioitu, vaan ne rajataan vasta hakkuuvaiheessa. Joutsan kunnan keskustaajaman lähialueilla, kuten esimerkiksi Koiravuoressa, käydään tarkemmin hakkuusuunnitelmaa läpi ennen kilpailutuksia. Koiravuoressa kasvaa vanhoja, harvahkoja männiköitä, joista ainakin osan voisi säilyttää, Kalle Häkkinen tuumii.

Metsänterä Oy:n toimitusjohtaja, metsäasiantuntija Samuel Heinosen mukaan uuden suunnitelman julkistamisen jälkeen on nyt jo tässä lyhyessä ajassa syntynyt keskustelua siitä, miksi jatkuvan kasvatuksen osuus tulevien vuosien hakkuista on suunnitelmassa varsin pieni. Perimmäiseksi syyksi Heinonen toteaa, että Joutsassa on metsiä hoidettu jo useamman vuosikymmenen ajan silloisten linjauksen mukaisesti niin sanotusti ”alaharventamalla”. Tästä on seurannut, että puusto on tätä hetkellä hyvinkin tasakokoista ja lajiltaan yksipuolista, pitkälti mänty- ja kuusivaltaista.

– Tässä Joutsassa vallitsevassa tilanteessa jatkuvan kasvatuksen hakkuille ei ole yksinkertaisesti kovin paljon järkeviä mahdollisuuksia, Heinonen toteaa. Hänen mukaansa kehitystä voidaan jatkossa helpoiten viedä jatkuvan kasvatuksen suuntaan uudistaen taimikkona monipuolisemmalle puustolle ja suosien esimerkiksi rauduskoivua yksipuolisen kuusikon sijasta. Heinonen toteaa, että sinällään tämä uusi metsäsuunnitelma mahdollistaa myös hoitomenetelmän muuttamista, mutta omistaja kuitenkin viime kädessä päätökset ja ratkaisut näiltä osin tekee.

Metsäterän laatima Joutsan kunnan metsäsuunnitelma vuosille 2023–2033 käsittää seuraavat kiinteistöt: Aaltola, Harjukangas, Honkasyrjä, Kaatopaikka, Kaija, Kentänsyrjä, Kirkkokivi, Koiravuori, Korppilanmäki, Korppilanmäki 2, Kulmala, Lehtolansalo, Metsä-Nuijala, Metsä-Pynnölä, Metsola, Nuoliranta, Oravakivi, Pekkala, Rinnekangas, Seppälä, Simola, Sora-Koittila, Supanpuisto, Valkeakangas, Vallasjoki ja Vuorela.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Joutsan ydinkeskustan lähituntumasta löytyy hienoja ja monessa mielessä arvokkaita virkistys- ja kuntoilualueita, kuten esimerkiksi Koiravuoreen osana lukeutuva Ison ja Pienen Valklammen pitkospuupolun reitti, mitä kuljetaan välillä metsässä isojen puiden katveessa ja välillä suolla kitukasvuisten puiden keskellä. Tällaisiin herkkiin alueisiin vaikuttavat tai niihin kohdentuvat mahdolliset metsänhoidolliset toimenpiteet tulee hyvin tarkoin harkita ja punnita. Kuvamme pitkospuupolulta, Pienen Valklammen levähdyspaikalta.