Riionlammen lintuvettä kunnostetaan pohjapadon avulla Pärnämäen suunnalla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on myöntänyt 4.9. Keski-Suomen ely-keskukselle luvan keskivedenkorkeuden nostamiseen rakentamalla pohjapadon Riionlammen vesistöön. Riionlampi on valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva vesistö Joutsan kunnan itäosassa Pärnämäen ja Mieskonmäen välimaastossa.

Lammen keskiveden korkeuden nostaminen palauttaa lammen vesiluontotyyppien ja suoluontotyyppien vesitaloutta luonnontilaisemmaksi. Vesialueen pinta-alan ja vesisyvyyden kasvu hidastaa lammen umpeenkasvua. Hanke edistää näin ollen alueen suojelu- ja luontoarvoja. Se on liitetty Natura-verkostoon lintu- ja luontodirektiivin perusteella.

Pohjapato rakennetaan Riionlammen laskuojan yläpäähän ja sen harjan leveydeksi tulee 13,20 metriä. Rakentamistöiden arvioitu kesto on noin 5 päivää. Pohjapadolla nostetaan keskivedenkorkeutta noin 20 senttiä.

Vesialueeksi muuttuva maa-alue on Mieskonmäen jakokunnan (noin 6,3 ha) ja Iso-Pärnämäen jakokunnan (noin 6,4 ha) omistamaa puutonta tai kitukasvuista joutomaata. Pohjapadon rakentamisen myötä 12,7 ha muuttuu maa-alueesta vesialueeksi. Vesialueeksi muuttuva maa-alue on kauttaaltaan luonnonsuojelualuetta. Hankkeen yhteydessä tehdään myös ranta-alueilla niittoa sekä rakennetaan muutamia pesimäsaarekkeita.

Riionlampea on laskettu historiassa voimakkaasti ja alkuperäisiä vedenkorkeuksia ei ole mahdollista tavoitella. Hankkeella voidaan kuitenkin lisätä vesitilavuutta, minkä odotetaan parantavan vesiluontotyypin luonnontilaa. Riionlammen vesi- ja rantalinnusto on taantunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä.

Keskisenlampi-Riionlampi Natura-alueen suojeluperusteena on 31 lintulajia ja 6 luontotyyppiä. Riionlammen linnustoa on selvitetty vuonna 2020 kolmena toistona. Tulosten perusteella Riionlampi on lintuvetenä varsin köyhä ja vesilinnut puuttuvat lähes kokonaan.

Kohde on linnustoarvoltaan romahtanut, sillä Tiira-lintutietojärjestelmän mukaan kohteelta raportoitiin vielä vuosina 1987–1988 muun muassa neljä punasotkapoikuetta ja kaksi tukkasotkapoikuetta sekä jouhisorsareviiri. 1960-luvun loppupuolella lammella pesi mustakurkku-uikkuja 3–5 paria, punasotkia ainakin 6 paria, useita tukkasotkapareja ja jouhisorsa.

Jonkinasteista vettymishaittaa aiheutuu kolmelletoista rantakiinteistölle. Rantakiinteistöjen omistajat ovat antaneet hankkeeseen suostumuksensa yhtä kiinteistöä lukuun ottamatta. Tälle taholle Avi määräsi maksettavaksi 43,79 euron korvauksen.

Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja se on saatava valmiiksi olennaisilta osin 4 vuoden kuluessa siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Janne Airaksinen