Keijusta sadun kirjoittanut Johanna Kari pitää perinteistä satua tärkeänä

Sadulla ja sadun maailmalla on todella iso merkitys, ajattelee Keiju-nimisen satuvihkosen tänä kesänä julkaissut, lastentarhanopettajana työuransa tehnyt joutsalainen Johanna Kari. Pääosan elämästään Turussa asunut, mutta eläkkeelle jäätyään puolisonsa kanssa kesämökkipaikkakunnalleen Joutsaan muuttanut Kari summaa satujen muun muassa kehittävän lasten sanavarastoa ja mielikuvitusta, toimivan tunnekasvattajana, rauhoittumiskeinona ja viihdyttäjänäkin.

Yhtenä tärkeistä hän nostaa esimerkiksi tunnekasvatuksen.

– Saduissa käydään läpi ilot ja surut ja pelot ja monia tunteita, ja lapsen on helppo käydä niitä tunteita läpi satuhahmojen kautta. Ja on hyvä tietysti, että pienellä lapsella on siinä aikuinen, jolta voi kysyä tai joka voi vaikka lohduttaa, jos tilanne on semmoinen, sanoo Kari.

Hänen Keijunsa kertoo iloa ja valoa metsän siimekseen tuovasta keijusta. Se on perinteinen satu, jollaisen Kari halusi kirjoittaa, koska rakastaa vanhoja satuja – muun muassa Elsa Beskowin, Astrid Lindgrenin ja Sakari Topeliuksenkin tekstejä.

Vaikka teknologian kehittyminen on tuonut esimerkiksi äänikirjat, ja ihmiset ovat kiireisiä, Kari painottaa perinteisen sadun merkitystä. Hänen mielestään perinteinen satu on niin tärkeä, että sen ylläpitäminen on tavallaan aikuisten velvollisuus, ja lapsella taas on oikeus saada kuulla vähintään iltasatu.

– Ei saa olla sellaista tilannetta, että sitä ei kodeissa keritä lukea, Kari sanoo.

Hän kieltäytyy kuuntelemasta niitä selityksiä, että minun lapseni ei jaksa keskittyä sadun kuuntelemiseen, sillä pitää keskittymistä opittavana olevana taitona. Hän uskoo, että jos lapselle luetaan toistuvasti iltasatu, ja tämä voi valita mieleisensä sadun, vilkaskin lapsi oppii keskittymään ja alkaa odottaa satuhetkeä.

Johanna Karin Keiju-satuvihkosta painettiin sata kappaletta ja niistä lähes kaikki on jo myyty. Karilta on kyselty lisäpainosta, ja hän aikoo harkita sitä, jos kyselyjä tulee lisää.

Keijua Johanna Kari kuvaa pitkän fundeeraamisen tulokseksi. Ajatus sadusta syntyi jo työelämävuosina, mutta asian toteutus venyi, kunnes Kari innostui siitä uudelleen Puulan seutuopiston luovan kirjoittamisen kurssilla.

Sadun painoi julkaisuksi Digipaino Kirjaksi.net. Sadan kappaleen painos on Karin mukaan lähes kokonaan myyty, ja palautteen perusteella vanhanaikaiselle sadulle vaikuttaa olleen tilausta. Kyseltyä lisäpainosta Kari aikoo harkita, jos kyselyjä tulee lisää.

Muita tekstejä hän ei ole aikonut julkaista, vaan Keiju on hänen ensimmäinen ja suunnitelmien mukaan myös viimeinen julkaisunsa. Hän kuvaakin vihkosta lukijalle osoitetussa saatetekstissä joutsenlaulukseen.

Tekstin kirjoittamisen ohella Johanna Kari on itse myös kuvittanut satuvihkosensa.

Kirjoittamisen ohella Johanna Kari lukee sekä itsekseen että miehensä kanssa. Pariskunnalla on ollut jo vuosien ajan tapa lukea toisilleen aamuisin kirjaa.

Kirjojen ystävänä Kari on myös kirjastojen ystävä. Hän kehuu Joutsan kirjastoa ja sen henkilökuntaa, ja antaa kiitosta siitäkin, että hänen perustamansa yksityinen kirjakerho Lukulissut saa kokoontua kirjastossa.

– Olen monella tapaa kiitollinen kirjaston ihmisille ja siihen henkeen, mikä siellä on. Välillä ajattelen, ovatko suomalaiset ihmiset oikein ymmärtäneetkään, miten loistavaa se on, kun on täysin ilmainen kirjasto. Sehän on ihan valtava etuoikeus.

Lukulissut kokoontuu välillä myös jäsentensä kotona. Kukin jäsen valitsee vuorollaan kirjan, jonka kaikki lukevat ja josta tapaamisessa keskustellaan. Johanna Kari iloitsee kerhosta.

– Se, että me vuoroin valitsemme kirjan, on tehnyt sen, että meillä on todella erilaisia kirjoja. Olen lukenut kerhon puitteissa semmoisia kirjoja, mitä en itse menisi lainaamaan, ja tykännyt itse kuitenkin mahdottomasti.

Lukuharrastus antaa Karille paljon iloa ja mahdollisuuden keskustella muiden lukemista harrastavien kanssa ja nauttia yhdessä siitä. Iältään jo seitsemänkymmentä ylittäneenä Kari toivoo näkönsä säilyvän pitkään, jotta voi jatkaa lukemista.

– Tietysti on sitten kuuntelumahdollisuus, mutta minä vierastan sitä ainakin vielä, hän sanoo äänikirjoihin viitaten.

Tarja Kuikka