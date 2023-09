Vesipelastuskoe on yksi koirien kanssa harrastettavista lajeista

Koirien kanssa voi harrastaa monipuolisesti, ja yksi lajeista on vesipelastuskoe. Kennelliitto on laatinut lajille säännöt ja virallisena koemuotona se on ollut 90-luvun alusta lähtien. Vesipelastuskokeita pidetään avovesikautena, ja aivan viimeisiä kokeita pidetään vielä syyskuun alussa.

Eri puolilta maata lähtöisin olevat harrastajat kokoontuivat kesällä Joutsassa Pitkäniemen lomamökkien rantaan harjoitusleirille.

Vesipelastuskokeiden tarkoituksena on pitää yllä erityisesti landseer- ja newfoundlandinkoirarotuisten koirien pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Muutkin rodut voivat osallistua, mikäli läpäisevät hyväksytysti soveltuvuuskokeen.

Kokeella testataan koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. Kokeen tarkoituksena on myös kehittää vesipelastuksen harrastajia ja lisätä tietoa koiran koulutuksesta ja sen soveltuvuudesta pelastustoimintaan vedessä sekä testata koiran rodunomaisia taipumuksia.

Kyse on kilpailulajista, eikä koiria käytetä varsinaisiin pelastustehtäviin. Vesipelastuskoe koostuu erilaisista vedessä suoritettavista liikkeistä. Liikkeitä ovat muun muassa veneestä hyppy, veneen hinaus, esineen vienti ja hukkuvan pelastus. Liikkeet ja liikkeiden suoritustavat vaihtelevat tasoluokittain.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Newfoundlandinkoira Pärsky vetää kelluttavassa puvussa olevaa avustajaa kohti rantaa.

Yrjö Mäkelän 6-vuotias newfoundlandinkoira Pärsky pitää vesipelastuskokeen harjoittelutehtävistä.

Ennen tehtävää Anu Mäkinen aktivoi Pärskyä niin sanotun dummyn avulla.

Pulassa oleva ihminen havaittu!

Tehtävä suoritettu!