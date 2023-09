Eric Zurbrügg Sveitsistä valitsi Suomen nuorisovaihdon kohteeksi – tykästyi suomenkieliseen musiikkiin, mutta kaipaa vuoria

Kansainvälinen nuorisovaihto IFYE (International 4H Youth Exchange) on yli 18-vuotiaille nuorille suunnattu nuorisovaihto-ohjelma, jossa nuori pääsee tutustumaan paikalliseen elämään ja kulttuuriin valitsemassaan maassa.

Sveitsiläinen vaihto-oppilasnuori Eric Zurbrügg on viettänyt kesän ja syksyn eri puolilla Suomea tutustuen moniin paikkakuntiin ja isäntäperheisiin. Yksi kohteista oli Joutsa.

Hän saapui maahamme kesäkuun 20. päivä ja lähtee takaisin Sveitsiin syyskuun 20. päivä. Zurbrügg tuli Suomeen siis Helsinkiin, jatkoi siitä Kuopioon, Iittalaan, Joutsaan, Muhokseen ja viimeiseksi Askolaan.

Zurbrügg saapui Joutsaan parin viikon jaksolle elokuun alussa Jonna ja Antti Mönkkösen perheen hoteisiin. Sieltä hän suuntasi Muhokselle, ja on tällä hetkellä Askolassa.

– Minulla on tämän kolmen kuukauden aikana viisi isäntäperhettä, ja jokaisen luona vietän aikaa kahdesta kolmeen viikkoa, kertoi Zurbrügg.

Nuoren miehen mielestä tässä kohtaa kolikolla on kaksi puolta. On henkisesti kuluttavaa matkustaa ympäri maata, vaihtaa paikkakuntaa ja isäntäperhettä tavan takaa. Toisaalta on erittäin ”cool“ nähdä Suomea laajalti monesta paikkaa, eikä vain yhdestä pitäjästä käsin.

Miksi sitten sveitsiläinen halusi tutustua nimenomaan Suomeen? Kyse oli spontaanista päätöksestä.

– Pohjoismaat ovat aina kiinnostaneet, sillä Sveitsissä niiden maine on hyvä, pohjoismaista elämäntyyliä pidetään arvossa. Yhteiskuntajärjestelmillä on toimiva maine, ja vaikka Sveitsi on hyvin korkealla kaikilla mittareilla, Pohjoismaat ovat vielä himpun verran parempia, taustoittaa nuorukainen.

Hän sai valita Norjan, Ruotsin ja Suomen väliltä, ja koska Suomi oli kaikista tuntemattomin, niin valinta kohdistui siksi maahamme.

– Lisäksi tulen etelästä, kuumalta alueelta, ja minua houkutteli kokea viileämpi ilmasto, virnistää Zurbrügg.

Suomalaisten sosiaalinen elämäntyyli on sopinut hänelle hyvin, sillä Zurbrügg ymmärtää, ettei aina tarvitse olla äänessä ja on hyvä olla joskus ihan vain vaiti.

– Se oli aluksi vähän hämmentävää, mutta kun siihen tottui, se oli pelkästään rentouttavaa.

Suomen luonto on tehnyt häneen suuren vaikutuksen, samoin sauna. Tosin loputon metsä joka puolella tuntuu hieman tylsältä, ja Zurbrügg tunnustaakin kaipaavansa maansa vuoristonäkymiä. Historia ja erityisesti talvisodan tapahtumat ovat myös olleet kiinnostuksen kohteina

– Pidän myös suomalaista musiikista ja siitä, miten kieltänne käytetään ja miltä se kuulostaa musiikissanne. Teette paljon musiikkia suomen kielellä, ettekä esimerkiksi englanniksi. Rakastan Käärijän Cha cha cha -kappaletta, ja edellinen isäntäperheeni vei minua paljon karaokebaariin laulamaan. Pidin iskelmän soundista ja Joutsassa olen kokenut Letkaliiterin tunnelmaa.

Maidemme välillä on hänen havaintojensa mukaan myös jotain samaa, kuten runsas perunan käyttö ruoanlaitossa ja hyvät juustot. Ja jos ulkomailla asuva suomalainen kaipaa Suomesta salmiakin makua, niin tämä sveitsiläinen nuori kaipaa paikallista rapeakuorista leipää ja sveitsiläistä suklaata.

Jonna Mönkkönen oli vaihdossa Pohjois-Irlannissa vuonna 2003. Tuon kokemuksen innoittamana hän on ollut aktiivitoimija Suomalaiset IFYET ry:ssä, joka entisten 4H-vaihto-ohjelmaan osallistuneiden oma järjestö.

Joutsassa hän vei perheineen Eric Zurbrüggin muun muassa pelaamaan Toivakan-Joutsan 4H:n yrittäjien Lottien salaisuus -pakopeliä sekä käymään Leivonmäen kansallispuistossa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Eric Zurbrügg oli nuorisovaihdossa Joutsassa parin viikon ajan. Tuona aikana Jonna Mönkkönen perheineen tutustutti sveitsiläisvierasta paikalliseen elämänmenoon.

Tässä isäntäperhe ja vieras ovat pelaamassa pakopeliä, ja samalla reissulla he kävivät myös Leivonmäen kansallispuistossa. Kuvassa perhe Mönkkönen ja Eric Zurbrügg (takana Antti sylissään Senni, Jonna, Eric ja edessä Veikko ja Silja. Kuva: Jonna Mönkkönen.