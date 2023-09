Sattumia: Munnarimies Mieskonmäestä vetäisi torilla Seppä Järvisen valssin

Sattumalta kohtasin syyskuun ensimmäisenä perjantaina Joutsan torikahviossa kaksi paikallista huuliharpistia: Sysmä–Luhanka–Joutsa -akselilla ansaittuja eläkepäiviään viettävä, maakuntalehden aluetoimittajana 1900-luvulla häärännyt, ja myös mainiona keilaajana tunnettu Eero (alias Pauli) ”Rellu” Rellman oli houkutellut Mieskonmäessä asuvan toisen ”munnarimiehen” Jouni Rinteen torille soittelemaan, höpöttelemään ja kahvittelemaan.

Rellu on itse pitkän linjan huuliharppupelimanni, Jouni puolestaan treenaillut ja luritellut vakavammin ”vasta” toistakymmentä vuotta. Tosin Rinne on kehittynyt tässä ajassa erinomaisen taitavaksi soittajaksi, meriittilistan tähänastisena kirkkaimpana tähtenä on lajin SM-pronssi kesältä 2019. Joutsan Seudun haastatellussa keväällä 2020 Jouni kertoi jännittävänsä esiintymistä, joten hän sanoi tarvitsevansa joskus ”rohkaisua” alle. Siitä huolimatta muutamille keikoille on kuitenkin uskaltauduttu ja niitä tehty lähinnä Jämsän Soimannien porukassa. Nuotteja Jouni ei osaa lukea, joten korvakuulolta hoituu.

Harjoitteluun Jouni sai ratkaisevan kimmokkeen vierailtuaan taannoin vuosia sitten hyvän ystävänsä Kyösti Kuuselan tykönä Havumäen Varpusahon tilalla. Kuuselan Kyösti on pätevä harpisti ja tarkalla musiikkikorvalla siunattu. Hän oli tuolloin pyytänyt Jounia soittamaan jotain, ja tämähän teki työtä käskettyä. ”Nätisti soitat, mutta väärin”, oli Kyösti tovin kuulosteltuaan tokaissut. Eihän se paljon muuta tarttee, että sisuuntuu tosissaan treenaamaan.

Syysaurinkoisena Pirkan päivänä toriteltassa Rinteen Jouni ei tarvinnut perkolaattorikahvia vahvempaa rohkaisua, vaan vetäisi ympärillä istuneiden pyynnöstä huulipelillä komeasti ”Seppä Järvisen valssin” saaden koko kahvion väeltä kiitokseksi vilpittömät ja ansaitut taputukset.

Sitten keskustelu kääntyi tämän kyseisen kappaleen tekijään, Seppä Vihtori Järviseen, poikkeukselliseen moniosaajaan Joutsan Pappisten kylältä. Hän on jo kauan sitten edesmennyt (elinvuodet 1885–1957), perinteikkään Muikkuparran pajan taitava takoja, armoitettu puu-, ase- ja kelloseppä, veneenrakentaja, viuluntekijä, pianonvirittäjä ja kansansoittaja, joka taitoi mm. viulun, haitarin, pianon ja kanteleen.

Tuli vielä puheeksi, että onkos täällä seutukunnallamme tällä hetkellä muita aktiivisia huuliharpun soittajia kuin Rinne, Rellman ja nykyisin tosin Tampereella asuva Kuusela. Todettiin, että voi hyvinkin olla, mutta tuskin kovin montaa. Nuoremmasta polvesta tulee itselle ihan ensimmäisenä mieleen joutsalainen muusikko Jani Jukka Partinen – ja pari muutakin.

Salaa kotona viltin alla ja rakoliitereiden syövereissä huuliharppujaan puhaltelevat ilmoittautukaa ihmeessä – ties vaikka Rellu taas kerran innostuisi virittelemään mukavat yhteissoitot kannustavan yleisön hurratessa.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Kalervo Friman (vas.) kuuntelee torikahvissa Jouni Rinteen munnarointia.