Tammimäki-juoksu juostaan ensimmäistä kertaa

Pappisen kylällä järjestetään tänä lauantaina ensimmäinen Tammimäki-juoksu. Kyse on Pappisen kyläyhdistyksen yhteistyössä Joutsan Pommin kanssa järjestämästä juoksukilpailusta, jossa on miesten ja naisten sarja ja molemmissa matkana 10,7 kilometriä.

Kyläyhdistyksessä tapahtuman vetovastuun kantava Santtu Pihlaja kertoo idean Pappisen omasta juoksukilpailusta lähteneen kytemään reilu vuosi sitten. Kipinänä järjestämiseen on se, että kylällä on Tammimäen kaltainen hieno paikka, johon on verrattain haasteellista juosta.

Pitkän matkan juoksukisoihin itsekin silloin tällöin osallistuva Pihlaja sanoo Joutsassa järjestettävien kisojen olevan pääasiassa lyhyen matkan kisoja.

– Joutohölkän lisäksi ei ole tämmöisiä pitkän matkan juoksukisoja ainakaan minun tietääkseni. On maastojuoksucupia ja tällaista, mitä pururadalla juostaan, mutta ei pidemmän matkan kisaa. Jotenkin tuntuu, että sille voisi ehkä olla kysyntääkin.

Kisakeskuksen toimii Muikkuparran tila Vartiamäentien varrella. Siellä ilmoittaudutaan ja siellä ovat reitin lähtö ja maali.

Reitistä ensimmäiset noin kaksi kilometriä on Santtu Pihlajan mukaan asvalttitietä ja loput soratietä. Soratieosuudella on nousu Tammimäen laelle ja laskeutuminen sieltä alas kohti kisakeskusta. Tammimäen laki on eteläisen Suomen korkein kohta, runsaan 240 metrin korkeudella merenpinnasta, joten korkeuseroa reitille tulee runsaat 140 metriä.

Itse reitin kerran juossut Santtu Pihlaja pitää reittiä mielenkiintoisena sen nousun ja laskun takia.

– Alkupätkä on selkeästi semmoinen hidas, koska noustaan, ja sitten laskuosuus on siinä mielessä helpompi, koska alaspäin on aina helpompi tulla. Mutta toisaalta juosten alamäkeen pitää muistaa pitää se maltti. Että ei lähde liian kovaa juoksemaan, pitää juoksun rullaavana, pohtii Pihlaja.

Hän huomauttaa, etteivät nousu ja lasku ole koko ajan suoraviivaista nousua, vaan molemmissa tulee tasaisempaakin osuutta.

Tammimäki-juoksua on valmisteltu Pappisen kyläyhdistyksen hallituksen voimin. Joutsan Pommin roolia järjestelyissä Santtu Pihlaja kuvaa neuvoa antavaksi, sillä hän on kysynyt kisan järjestämiseen vinkkejä pitkän kokemuksen esimerkiksi Joutohölkän järjestämisestä omaavalta Pommin Mika Sirkalta. Lisäksi kyläyhdistys mahdollisesti lainaa kisaa varten välineistöä Pommilta ja ajanottajatkin tulevat seuran kautta.

Tammimäki-juoksuun osallistumista harkitsevia Pihlaja kannustaa rohkeasti mukaan.

– Kun itsekin aikanaan lähdin ensimmäistä kertaa osallistumaan Joutohölkkään, niin jotenkin se kilpailuun osallistuminen tuntui pelottavalta. Mutta ei sitä kannata ehkä niin vakavasti ottaa. Enimmäkseenhän se on itseään vastaan taistelemista. Että yrittää parhaansa ja tulee se onnistumisen tunne.

Tarja Kuikka