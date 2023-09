Aittojen aarteita vielä kolmesti syksyllä Rutalahden kyläarkistoon

Vuosi sitten lähtölaukauksen saanut Wanhan Rutalahden kyläarkiston kerääminen on hyvässä vauhdissa. Kesän kolmena vastaanottopäivänä Letkaliiterillä kertyi jo mojova “pesämuna” arkistoon talletettavaksi.

– Oli tosi mielenkiintoista kuulla tarinoita Rutalahdesta vastaanottopäivinä ja tutustua kaukaakin tulleisiin entisiin kyläläisiin. Samalla vahvistui ajatus, että kyläarkisto koetaan tarpeelliseksi ja että sinne mielellään luovutetaan omia materiaaleja, Paula Pyhälä-Liljeström kertaa kesän kokemuksia.

– Moni toivoi, että voisi hetken jatkaa penkomista, siksi arkistoryhmä päätti järjestää syksyn mittaan vielä kolme vastaanottopäivää Suojarinteellä. Vuodenvaihteesta pidetään taukoa aineistojen keruussa, että saadaan työrauha kerättyjen järjestämiseen.

Tähän mennessä materiaalia on saatu lähes joka kyläkunnalta. Kylien vanhoista maalaistaloista kaivattaisiin vielä lisää tietoa – ja muistakin asumuksista. Joka talo kätkee seiniensä suojaan paljon tietoa eletystä elämästä ja antaa samalla ajankuvan, miten näillä seuduin on pärjätty. Vanhat valokuvat ovat aina tervetulleita ja mitkä tahansa dokumentit, jotka liittyvät taloon ja sen ihmisiin. Eikä kenenkään tarvitse luopua alkuperäisistä, vaan asiakirjat ja kuvat voidaan kopioida kyläarkistoon.

Toinen ryhmä, josta tietoa on vain vähän koossa, ovat alueen yritykset pienimmästä isoimpaan. Kaupat, myllyt, pajat, kioskit, pankit, autoilijat, baarit – vanhat mainokset, laskut, valokuvat, esimerkiksi kaikki ne ovat kiinnostavia. Yksikin dokumentti on ihan ok, yhdessä toisten kanssa se muodostaa kokonaisuuden.

Wanhan Rutalahden kyläarkiston yhteyteen ideoitu Rutalahti-aiheinen käsikirjasto on osoittautunut erityisen suosituksi. Nyt kirjoja, joissa on asiaa tai kuvia alueen kylistä, on kertynyt listaan melkein 50. Ja mikä parasta, niistä yli puolet on jo saatu lahjoituksina.

Suunnitelmissa on, että Wanhan Rutalahden kyläarkisto ja käsikirjasto ovat valmiina viimeistään silloin, kun nuorisoseurantalo Suojarinne parin vuoden perästä täyttää 90 vuotta.

Leila Backman