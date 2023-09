Joutsan Haapasuolle rakennettu kosteikko avattiin yleisölle – alueen uskotaan kiinnostavan suuresti niin lintuja kuin luontoharrastajiakin

Joutsan Haapasuon entiselle turvetuotantoalueelle on perustettu Neovan (entinen Vapo) suurin, 111 hehtaarin kokoinen biodiversiteettialue. Kyseessä on valtakunnallisesti yksi Suomen suurimmista entisille turvetuotantoalueille rakennetuista kosteikkoalueista.

Alueen 73 hehtaarin kosteikkoalue tehtiin vuosien 2021–2023 aikana. Turvetuotanto Haapasuolla päättyi vuonna 2020. Kosteikolla vietettiin avajaisia torstaina. Paikalla oli runsas joukko yleisöä sekä kosteikon kehittämiseen osallistuneet tahot ja sidosryhmät.

Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Petri Järvinen totesi avauspuheenvuorossaan, että Haapasuon kosteikon rakentaminen on konsernin vastuullisuusstrategian ja biodiversiteettiohjelman mukainen hanke.

– Biodiversiteettiohjelmamme tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla 2.000 hehtaaria tuotantoalueita vuosina 2021–2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille yhtiönä tärkeää, ja Haapasuolle valmistunut kosteikko on hieno osa tätä tavoitetta ja päämäärää.

Haapasuon biodiversiteettialueesta muodostuu vähitellen mittavan kokoinen hiiltä sitova ja luonnon monimuotoisuutta tukeva kosteikkoekosysteemi ja virkistyskäyttöalue Leivonmäen kansallispuiston kyljessä. Järvinen kertoi myös puheen aikana mielipiteensä kuulemaansa kysymykseen siitä, voitaisiinko kosteikko joskus liittää kansallispuistoon.

– Mikäpä ettei, totesi johtaja Järvinen.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen piti luontomatkailun brändiä kovana, ja oli erityisen tyytyväinen kosteikon rakentamiseen. Kunta odottaa siitä luontomatkailukohdetta ja koululaisten oppimisretkikohdetta.

Tomi Hakkari Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoi tarkemmin kosteikkoalueen ja lintujen pesimäsaarekkeiden rakentamisesta. Haapasuolla on parannettu vesi- ja rantalinnuston elinympäristöä rakentamalla kivistä ja kivennäismaasta pienialaisia karikoita vajaat 20 kappaletta. Lisäksi alueen avoimuutta on lisätty poistamalla puustoa.

Vedenpinta alueelle nostettiin rakentamalla Rutajärveen laskevan ojan yläpäähän pato. Neova vastasi pohjapadon suunnittelusta ja rakentamisesta, ja näin saatiin kosteikon syvyysvaihtelut välille 0,5–2,5 metriä. Olennaista on, että kosteikon vedenpinta on Rutajärveä ylempänä, ja myös tulva-aikoina. Näin aiotaan estää kalaston muodostuminen kosteikolle.

– Paras lintukosteikko on sellainen, missä ei ole kaloja. Särkikalat kilpailevat ravinnosta lintujen kanssa, ja jos ravinnon määrä ehtyy, niin linnut lähtevät pois. Pyrimme siihen, ettei tänne kalaa nousisi, sanoi Hakkari.

Kosteikot ovat tärkeitä elinympäristöjä uhanalaistuneille vesilintukannoille. Haapasuolle ja lähiympäristöön on asennettu linnunpönttöjä, sorsien pesäputkia ja -laatikoita, tehty linnustoseurantaa sekä korjattu lintutornia. Kosteikkoalueen annetaan rakentamistöiden jälkeen kehittyä luontaisesti.

Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Nokelainen iloitsee suuresta kosteikosta, koska monilla lintulajeilla ei mene hyvin. Kunhan entisen turvesuon ravintoverkko on joskus toipunut, Nokelainen toivoo näkevänsä alueella pesivän runsaasti nyt taantuneita lajeja.

– Toivottavasti linnut hyväksyvät kosteikon ja luonnon palautumisen alueella, mutta miten nopeasti se tapahtuu, sitä on vaikea ennustaa. Ainakin tämä on hyvällä sijainnilla muuttoreittien suhteen tässä Päijänteen itäpuolella. Kahlaajalintuja menee muuttojen aikana runsaasti tästä yli, ja vesilinnuille tämä on oikein hyvä pesimäpaikka kesää ajatellen, kertoo Nokelainen.

Kosteikko täyttyi sulamisvesistä kevään aikana, ja kesäkuun aikana lintuharrastajat löysivät laskennoissa alueelta jo 67 lintulajia. Lukumäärä on ilahduttava tulevaisuutta ajatellen. Äärimmäisen uhanalaisista lajeista löytyi suokukko, joka oli varmaankin muuton aikainen levähtäjä alueella. Erittäin uhanalaisista lajeista havaittiin hömötiainen ja tukkasotka. Vaarantuneen naurulokin 60 paria sekä 20 paria pikkulokkeja oli myös hyvä tulos näille linnuille.

Haapasuon alue liitetään vesilintujen Sotka-levähdysalueverkostoon, jonka tarkoituksena on auttaa taantuvien riistalintujen kannat nousuun. Siinä pyritään luomaan vapaaehtoinen levähdysalueverkosto tärkeiden muuttoreittien varrelle.

Levähdysalueet ovat tärkeitä syksyllä, ettei samaan aikaan kaikkialla alkava metsästys ajaisi sorsia muuttomatkalle ennen aikojaan. Hyvällä levähdysalueella on runsaasti laadukasta ravintoa, jotta sorsat voivat tankata ravintovarastonsa täyteen ennen muuttoa.

Käytännössä levähdysalueilla voidaan esimerkiksi viivästää metsästyksen aloitusta myöhemmäksi tai rauhoittaa alueita osin, ajallisesti tai paikallisesti. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Metsästäjäliitto vastaa hankkeen toteutuksesta yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Nokelainen iloitsee suuresta Haapasuolle tehdystä kosteikosta, koska monilla lintulajeilla ei mene hyvin. Kosteikon alku on joka tapauksessa lupaava, sillä kesän aikana lintuharrastajat löysivät laskennoissa alueelta jo 67 lintulajia.

Neova-konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Petri Järvinen (vas.) totesi avauspuheenvuorossaan, että konserni aikoo lisätä luonnon monimuotoisuutta turvetuotantoalueita ennallistamalla. Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen toivoo Haapasuosta tulevan luontomatkailukohde.