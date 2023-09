Rikolliset havittelevat OP:n tunnuksia – huijausyritykset yleistyivät kesällä

Verkkorikolliset kalastelevat asiakkaiden verkkopalvelutunnuksia monin tavoin, ja OP Keski-Suomen asiakkaisiin kohdistuneet huijausyritykset ovat kesän aikana selvästi lisääntyneet, kertoo OP Keski-Suomen pankinjohtaja Matti Halttunen.

Tiedotteen mukaan rikolliset havittelevat tunnuksia sattumanvaraisesti lähetetyillä massaviesteillä, joten ongelma koskee kaiken ikäisiä, ja kuka tahansa voi joutua kohteeksi. Kesällä asiakkaille on lähetetty OP: nimissä esimerkiksi tekstiviestejä, joissa on kerrottu pankkisiirron yrityksestä tai kortilla suoritetusta maksusta ja pyydetty tarkistamaan asia pikimmiten, tai muuten kortti jäädytetään. Kyseiset kalasteluviestit ovat olleet samassa viestijonossa OP:n omien viestien kanssa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Tiedotteessa todetaan, että viesteissä on kerrottu epätavallisesta toiminnasta ja soittoyrityksistä, tai pyydetty tarkistamaan online-käyttö sekä käyttöoikeuden palautus. Lisäksi liikkeellä on ollut huijauksia, joissa uhrille on vielä soitettu viestin perään ja kehotettu siirtämään varat niin sanotulle turvatilille, josta varat päätyvät rikollisten käsiin.

Viestit ovat sisältäneet OP:n omaa verkko-osoitetta muistuttavan kalastelulinkin, joka on kuitenkin poikennut kirjoitusasultaan. Linkki on johtanut OP:n verkkopankkia muistuttavalle sivulle, jolla havitellaan asiakkaan pankkitunnuksia sekä korttitietoja.

Halttunen muistuttaa tiedotteessa, että pankki ei koskaan lähetä asiakkaille viestejä, jotka sisältäisivät linkin pankin kirjautumissivulle. Myöskään tunnuksia tai korttitietoja ei pankki koskaan kysele viesteillä tai puheluilla.

– Jos asiakas saa viestin, jossa ohjataan verkkopankkiin linkin kautta, se on huijaus. Linkkejä ei kannata klikata tai tehdä mitään muutakaan, mitä viestissä mahdollisesti pyydetään. Verkkorikolliset muuttavat huijausviestien ulkomuotoa usein, ja muunlaisiakin huijausviestejä voi olla liikkeellä.

Jos asiakas epäilee tunnustensa joutuneen vääriin käsiin, ne kannattaa sulkea heti soittamalla numeroon 0100 0500 (henkilöasiakkaat) tai vuorokauden ympäri avoinna olevaan sulkupalvelunumeroon +3581000555.