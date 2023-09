Varastopanimon toiminta jälleen käynnistynyt – ensierä sahtia ja Nenätippua jo käymässä

Joutsan Oluttehtaan panimolla Kellarinmäellä juomatuotanto on jälleen käynnistynyt. Aivan elokuun lopussa saatiin käymään ensimmäinen erä perinteistä joutsalaista sahtia ja muutama päivä tämän jälkeen alkoi toisessa metallisammiossa tekeytymään Varastopanimon oma vehnäolut-tyyppinen ”Nenätippu”, jota voisi kuvailla ”kevytsahdiksi”.

– Panimon lupa-asiat saatiin lopultakin kuntoon, kesälomat hidastivat niiden viranomaiskäsittelyä, selvitti Joutsan Oluttehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Kuitunen. Hänellä oli alun perin tavoitteena, että mallasjuomien valmistus Hotelli Aatto & Ellin kellaritiloissa olisi alkanut jo kesäkuussa, mikä ei kuitenkaan kovista ponnisteluista huolimatta onnistunut.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Varastopanimoa kolmisen vuotta pyörittänyt JouHos Oy päätyi konkurssiin viime helmikuussa. Tämän jälkeen panimolaitteista käytiin konkurssipesän johdolla pitemmän aikaa huutokauppaa, mutta lopulta ne jäivät kaikkinensa Joutsaan. Muussa tapauksessa Varastopanimo ei olisi saanut jatkumoa.

Panimomestarina on aloittanut Juhanin poika Visa-Matti Kuitunen, jolta löytyy aiempaa osaamista ja rutiinia Varastopanimon juomatuotteiden valmistuksesta. Hänen ohellaan muita vakituisia tai varsinaisia työntekijöitä Varastopanimolla ei ainakaan tällä erää ole. Apulaisia käytetään tarvittaessa.

Ensimmäinen sahtierä valmistuu syyskuun lopulla ja Nenätippu on puolestaan nautintakunnossa syys-lokakuun vaihteessa. Juhani Kuitusen mukaan näitä oman panimon juomia tulee tarjolle Hotelli Aatto & Ellin Ravintola Kellariin ja osa menee ulosmyyntiin. Sahdin ja Nenätipun lisäksi suunnitelmissa on tehdä Varastopanimon omaa lager-olutta ja seuraavana kausituotteena mahdollisesti jouluolutta.

Juhani Kuitunen tähdentää, ettei panimon tuotevalikoiman osalta haluta lähteä liiaksi rönsyilemään.

– Pitäydymme ainakin toistaiseksi näissä mainituissa tuotteessa. Tavoitteenamme on nyt saada toiminta sujuvasti pyörimään ja ennen kaikkea kannattavaksi. Onneksi saimme ostettua panimolaitteet varsin kohtuulliseen hintaan, mikä osaltaan edesauttaa asiaa. Laitteisto on hyvässä kunnossa, laadukas ja riittävä. Sen puoleen panimollamme on kapasiteettia isompaankin tuotantoon, kunhan markkinaa ensin löytyy, Kuitunen toteaa.

Tämänhetkiseen maamme hallitusohjelmaan sisältyy esitys vähittäiskaupan alkoholituotteiden prosenttirajan nostamisesta nykyisestä 5,5 prosentista kahdeksaan tilavuusprosenttiin. Tällä tietoa uudistus koskisi nimenomaan käymisteitse valmistettuja juomia, eli oluita, siidereitä ja viinejä. Myös Varastopanimon 7-prosenttinen joutsalainen perinnesahti olisi mahdollinen ja sovelias tuote ruokakauppojen kylmäkaappeihin, mikäli nykyhallituksen esitys toteutuu. Asia voi edetä eduskuntakäsittelyyn tulevan talven aikana.

– Tämä olisi sahdin osalta ihan uusi tilanne ja se pääsisi samalle viivalle oluen kanssa. Sahdin markkinat aukeavat, jos tämä hallituksen esitys hyväksytään, Juhani Kuitunen pohdiskelee. Hän arvatenkin odottaa ja toivoo kovasti uudistuksen toteutumista ja sen mukanaan tuomia aivan uudenlaisia mahdollisuuksia omaa panimotoimintaa ajatellen.

Marko Nikkanen

Joutsan Oluttehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen osaomistaja Juhani Kuitunen on tyytyväinen, että tuotanto on jälleen Varastopanimolla saatu käyntiin. Hänen vieressään olevassa sammiossa on sahti käymässä.