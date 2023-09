Suomen Keskustanaiset tukee Pauliina Maukosta Keskustan puoluesihteeriksi

Suomen Keskustanaiset tukee Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Pauliina Maukosta Keskustan puoluesihteeriksi. Suomen Keskusta rp. valitsee uuden puoluesihteerin ylimääräisessä puoluekokouksessa Turussa 23.9.2023.

Poliittinen naisjärjestö Suomen Keskustanaiset on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan Maukonen on tehtävään paras mahdollinen henkilö. Järjestön mukaan hän omaa monipuolisen poliittisen ja järjestöllisen kokemuksen. Hänellä olisi kannanoton mukaan myös parhaat valmiudet tukea sisarjärjestöjen toimintaa ja organisoida tehtävät koko konsernin kesken asiantuntemuksen ja osaamisen näkökulmasta.

Ylipäänsä naisjärjestön mukaan Keskusta tarvitsee elinvoimaisuutta, avointa keskustelua, aidosti keskellä olevan puolueen aatteen kirkastamista sekä puoluetoiminnan uudistamista. Puoluesihteerin tuleekin muun muassa pystyä innostamaan toimihenkilöitä, mutta myös paikallisaktiiveja, jotka uhraavat vapaa-aikaansa politiikalle. Hänen on saatava kukin heistä sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen ja herätettävä omalla toiminnallaan luottamusta.

Maukonen on toiminut muun muassa Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana, europarlamentaarikon erityisavustajana sekä Keskustanaisten pääsihteerinä. Maukonen on toiminut vaalipäällikkönä 14 vaaleissa. Hänellä on kokemusta kunta- ja maakuntapäättäjänä. Nyt hän toimii Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Pauliina Maukonen. JS Arkisto: Tarja Kuikka.

LVIALA PM Autohuolto Oy