Sana sunnuntaiksi: Vihapuheesta

Perjantaina ortodoksinen kirkko viettää neitsyt Marian syntymäjuhlaa. Juhlalla ei ole raamatullista pohjaa, mutta syntymä ja kuolema ovat tietenkin osa jokaisen ihmisen elämää. On siis luonnollista, että kirkko viettää pelastushistorian kannalta näinkin merkittävän henkilön syntymän muistopäivää, vaikka sen tarkka päivämäärä ja yksityiskohdat olisivatkin jääneet hämärän peittoon.

Tietämyksemme Marian syntymästä perustuu kirkon perimätietoon, erityisesti Jaakobin protoevankeliumiin, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla varhaiskirkon ikonografiaan ja jumalanpalvelusteksteihin. Raamatussa ei siis ole kuvausta Marian syntymästä, ja niinpä päivän evankeliumina luetaan Luukkaan evankeliumin kertomus kahdesta sisaruksesta Martasta ja Mariasta.

Sisarukset ovat saaneet vieraakseen itse Jeesuksen, ja kumpikin reagoi tilanteeseen eri tavalla. Maria jää kuuntelemaan opetusta, kun taas Martalla on kädet täynnä töitä vieraita palvellessaan. Vaikka monien sympatiat ovat varmasti töitä tekevän Martan puolella, tarinan opetus kuitenkin on, että kummankin piirteitä tarvitaan. Niinpä Jeesus evankeliumijakson lopussa toteaakin: “Autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

Neitsyt Mariassa yhdistyivät nämä kaksi puolta. Hän sekä kuuli Jumalan sanan että noudatti sitä. Marian tulisi toimia esimerkkinä kaikille kristityille. Me emme voi edustaa jotain ja tehdä toista. Aivan sama pätee klassiseen Aristoteleen retoriikkaan: puhujan luonne, ethos, vaikuttaa siihen missä määrin hän on yleisölleen uskottava.

Tämä asia turhan usein unohtuu suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Raja mielipidekeskustelun ja vihapuheen tai suoranaisen rasismin välillä on pelottavalla tavalla hämärtynyt. Vihapuheisiin sortuvien pitäisi siis ymmärtää, että uhattuna on vain heidän oma uskottavuutensa suomalaisten edun ajajina. Heidän, jotka omien sanojensa mukaan ajavat länsimaisia kristittyjä arvoja, tulisi muistaa, että juuri ihmisarvon tunnustaminen on kristinuskon ytimessä. Ihmisarvon kunnioitukseen eivät koskaan sovi vihapuhe, ennakkoluulot tai rasismi.

Kristillisen ihmiskäsityksen ytimessä on toisen tunnustaminen Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi; meidän tulee nähdä Jumalan ikoni jokaisessa ihmisessä. Suomalaisten yhteisöllisyyttä ei voi rakentaa toiseuden poissulkemiselle vaan toistemme kunnioitukselle. Keskinäisen kunnioituksen kuuluisikin olla liima, joka kokoaa yhteen kristillisille arvoille perustuvan yhteiskunnan.

isä Mikko Mentu

Saimaan ortodoksinen seurakunta