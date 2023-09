Käräjärven itärannalla Marjotaipaleessa oli vuonna 1973 yhden miehen asuttama mäki, jolla vielä tuolloin nähtiin merkkejä vilkkaammastakin elämästä. Kapraali eli Korpraali-niminen sotilastorppa lienee ollut ensimmäinen tuon kyläryhmän asumuksia. Sen liepeille rakennettiin kauppatalo, ja muutamat käsityöläisetkin katsoivat paikan sopivaksi ammatinharjoittamiseen.

Muistitieto kertoo, että vuosisadan alkuvuosina rinteellä oli elämää ja liikettä, mutta sittemmin oli unohdus ja nurmettuminen jättänyt tämän varhaisen palvelukeskuksen unholaan. Aikoinaan on kulkenut Mikkeliin päättynyt kauppareittikin Kapernaumin kautta. Paikallislehti on arvokas säilytyspaikka vanhan tiedon säilyttämiselle, sillä toimittaja on kolunnut tuolloin vielä jäljellä olleita rakennuksen rähjiä, joista yksikin asukas oli kuollut jo 1910.

Itse juttuun oli saatu kimmoke siitä, että Kapernaumin kaupunki menetti viimeisen asukkaansa, kun Sulo Ilonen, kauppiaan poika ja mäen entisten kanta-asukkaiden muistelija, siirtyi tuolloin kirkonkylän vanhustentaloon.

Tikanheitossa kilpailtiin vinhaan. Lajin kehitti kilpailuasteelle Joutsan Tarmo, ja osanottajia oli mestaruuskisoissa peräti 40 henkeä. Miehissä voitti Erkki Piiroinen, naisissa Helga Lampinen, pojissa Timo Inkeroinen ja tytöissä Tuula Sankari.

