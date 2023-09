Tarpaperin muutoshakemus hyväksyttiin

Torstaina kokoontunut Joutsan tekninen lautakunta myönsi muutoshakemuksen Leivonmäellä toimintaa harjoittavalle Tarpaper Recycling Finland Oy:lle pienin viilauksin.

Toiminnanharjoittaja haki muutosta saada varastoida kattohuopajätettä peittämättä pinnoitetulla alueella. Lautakunta hyväksyi hakemuksen sillä täsmennyksellä, että hakijan esittämän pinnoituksen sijaan vaaditaan asfaltointi.

Kokonaisuudessaan hyväksytty päätösehdotus on, että kattohuopajätettä voi varastoida 10.000 tonnia ulkona hallin piha-alueella ja varastointialueen tulee olla pinnoitettu. Loput kattohuopajätteestä tulee varastoida hallissa, jossa myös käsittelyn tulee tapahtua. Hallin lattiarakenteen tulee olla tiivis.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– Tontilla on menty eteenpäin ja tavaran määrä on vähentynyt, mikä on hienoa, mutta luvattua asfaltointia vielä odotetaan, totesi lautakunnan puheenjohtaja Ilari Suuronen.

Keväällä vireille tulleesta hakemuksesta pyydettiin lausunto terveydensuojeluviranomaisena toimivalta Jyväskylän seudun ympäristöterveydeltä, jolla ei ollut muutoshakemukseen lausuttavaa.

Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa ihmetellään, miksi vedenlaadun mittausta ei ole suoritettu Leivonmäellä Tarpaperin tontin hulevesistä. Muistutuksen tehnyt lähinaapuri pitää Tarpaperin ja PyroBit Oy:n jatkuvaa ympäristölupien lupamääräysten rikkomista törkeänä ympäristörikoksena ja vaatii ympäristölupien lupamääräysten välitöntä täyttämistä.

Tältä yhtiön tontilla näytti heinäkuussa 2023. Kuva: Heikki Utula

Antamassaan vastineessa Tarpaper toteaa, että missään sen toimipisteissä (Lahti, Mäntsälä ja aiemmin myös HSY/Helsinki) ympäristöluvissa ei ole vaadittu kattohuopajätteen peittämistä, eikä näissä toteutetuissa hulevesien tarkkailunäytteissä ole havaittu mitään poikkeavaa. Lisäksi yhtiö mainitsee vastineessa, että konserniyhtiö PyroBitin Leivonmäen toimipisteessä poisjohdettavia hulevesiä tarkkaillaan määräyksien mukaisesti kerran vuodessa otettavalla hulevesinäytteellä.

Toiminnanharjoittajalle on myönnetty lupa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Toiminta sijoittuu Terva-nimiselle kiinteistölle, joka on nykyisin erotettu omaksi kiinteistöksi. Aiemmin toimintaa harjoitettiin Saha-nimiseltä kiinteistöltä vuokratulla, samankokoisella alueella.

Jonna Keihäsniemi

Tekninen lautakunta hyväksyi Leivonmäellä toimintaa harjoittavan Tarpaper Recycling Finland Oy:n muutoshakemuksen sillä täsmennyksellä, että hakijan esittämän pinnoituksen sijaan vaaditaan asfaltointi. Kuva: Heikki Utula