Mielipide: Suur-Savon Sähkö harharetkellä

Viime keskiviikkona postilaatikosta löytyi Järvi-Suomen Energian uusi asiakaslehti numero 2. Kansilehden mainoksessa pyydetään ottamaan talteen uusi palveluhinnasto. Kun luin sen, niin en ota talteen. Näinä aikoina ei ole syytä talletella huonoja uutisia.

Jo ennestään tämän yrityksen sähkön siirron perusmaksu on ollut Suomen korkein, nyt sitä korotetaan 8,25 %. Itse siirtohintakin on yksi korkeimmista, sitä korotetaan 7,5 %. Korotukset ovat kovia ja koskevat yli 100.000 yrityksen suomalaista asiakasta.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Kyseessä on yritys, jonka hallituksessa ja hallintoneuvostossa on suuri määrä kuntien asukkaiden etuja valvovia jäseniä. Valvovatko he asukkaiden etua vai vaativatko he yhtiöltä kohtuuttomia voittoja sähköä käyttävien asukkaiden kustannuksella? Suur-Savon Sähkö konserni tuotti viime vuonna 376 miljoonan liikevaihdolla 39,6 miljoonaa voittoa.

Maanantaina ja tiistaina olimme muuten 19 tuntia ilman sähköä, kun tuuli oli kaatanut puun sähkölinjalle, jossa kiinni kasvaa tuulen herkästi kaatamia puita. Sähkökatkoja tapahtuu juuri täällä ”tuppukylässä” asumallani seudulla vuosittain luvattoman paljon.

Ehdotan, että Suur-Savon Sähkön hallitus velvoittaa yhtiön nyt täyttämään asiakkaidensa vaatimukset kohtuullisen hintaisesta sähkön siirtämisestä sekä vastuullisesta ja luotettavasta toiminnasta. Hinnankorotukset tulee peruuttaa tai vähintään puolittaa. Ei ole hyväksyttävää, että sähkön kulutuksen väheneminen ja kuluttajien säästötoimet johtavat siihen, että heiltä peritään ylisuuria ja korotettuja sähkön siirron perusmaksua ja sähkön siirtomaksua.

Viikko päättyi perjantaina kuitenkin hyvään Suur-Savon Sähköä koskettavaan uutiseen. Keski-Suomen maakuntakaavaan ei merkitä tuulivoima-aluetta Luhankaan.

Hannu Heinonen

Tammijärvi