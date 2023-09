Maakuntahallitus asettaa maakuntakaavan nähtäville – Höystösensuon tuulivoima-alueen merkintä säilyi kaavaehdotuksessa, Latamäen/Latavuoren ei

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi tänään Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen aineiston ja päätti asettaa sen nähtäville 8.9.–9.10.2023 väliseksi ajaksi. Joutsan seutukunnan kannalta merkittävää on se, että Leivonmäen Höystösensuo säilytettiin kaavaehdotuksessa tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena eli tv-merkinnällä, kun taas Luhangan Latamäen/Latavuoren alueelle tätä merkintää ei esitetä.

Maakuntahallituksen joutsalaisjäsen, leivonmäkinen Lea-Elina Nikkilä (vihr.) esitti Höystösensuon poistamista kaavaehdotuksesta. Jo toistamiseen samaa kaavaprosessin aikana esittänyt Nikkilä perusteli esitystään tuulivoima-alueen vaikutuksilla kansallispuiston erämaisuuteen.

– Tämä kaava sinänsä on mahdollistava ja lopullinen päätösvalta on kunnilla, mutta kansallispuistot ovat maakunnallisia ja jopa valtakunnallisia suojeltuja alueita, niin katsoin, että maakuntaliiton velvollisuus on ottaa kantaa suoraan siihen, että tämmöisen kohteen erämaisuuden hävittäminen tuulivoimateollisuudella on nimenomaan maakuntatason kysymys, Nikkilä kertoi kokouksen jälkeen Joutsan Seudulle.

Nikkilän esitystä kannatti Leena Lyytinen (vihr.). Höystösensuo säilytettiin kuitenkin kaavaehdotuksessa äänin 7–6. Nikkilä oli pettynyt niukasta tappiosta ja koki, ettei ole onnistunut vakuuttamaan kaikkia.

– Yksi semmoinen asia, joka tänään nousi esiin, oli tämä etäisyys asutuksesta. Meidän kaavaehdotuksessa on tämä kilometri ja aika monessa maakunnassa se on puolitoista kilometriä, joka sekin olisi tarkoittanut jo Höystösensuon alueen pienenemistä niin paljon, että se olisi automaattisesti poistunut. Mutta maakuntahallitus halusi säilyttää sen kilometrin ja siirtää päätöksenteon kuntien päätöksentekoon, totesi Nikkilä.

Nikkilä pitää yllättävänä Pääesikunnan logistiikkaosaston asettumista sille kannalle, että Puolustusvoimien toimintaedellytyksien turvaamiseen riittää Joutsassa varsinaisen varalaskupaikan suojavyöhyke, ja että Höystösensuon tuulivoima-alue voi olla maakuntakaavassa viranomaisehdotuksessa esitetyn mukainen.

Pääesikunnan logistiikkaosasto esitti keväällä maakuntakaavan viranomaisehdotuksesta antamassaan lausunnossa uuteen maakuntakaavaan lisättäväksi määräystä siitä, että yli 50 metriä korkeiden tuulivoimaloiden rakentamisesta tulee pyytää lausunto Puolustusvoimien Pääesikunnalta, ja että tuulivoimaloita ei saa rakentaa alle neljän kilometrin etäisyydelle Puolustusvoimien alueista, eikä alle 12 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikoista.

Nykyisessä maakuntakaavassa on Joutsan pohjoispuolelle Nelostielle merkittynä kaksi varalaskupaikkaa, eli varsinaisen varalaskupaikan lisäksi Angesselän ohituskaistatieosuus, jossa on eri suuntaan ajettavien kaistojen välissä keskikaide.

Elokuussa Pääesikunnan logistiikkaosasto kuitenkin täydensi työneuvottelun ja lisäselvityksien perusteella lausuntoaan todeten, ettei Angesselän ohituskaistatieosuus ole Puolustusvoimien näkemyksen mukaan varsinainen varalaskupaikka, joten sen suojavyöhykkeiden merkitseminen maakuntakaavaan varalaskupaikkana ei ole Puolustusvoimien kannalta tarpeellista.

Joutsassa ennakoitiin aiemmin, että jos Höystösensuolle kaavaillun tuulivoima-alueen etäisyyttä mitattaisiin Angesselän ohituskaistojen ympärille tehdystä suojavyöhykerajauksesta, rajautuisi tuulivoimatuotantoalueesta paljon enemmän pois kuin silloin, jos etäisyys mitattaisiin Joutsan varsinaisen varalaskupaikan pohjoispäästä.

Höystösensuon osalta esille on noussut myös alueen linnusto, jota Lea-Elina Nikkiläkin pitää merkittävänä asiana. Niin Höystösensuolla kuin lähialueillakin – esimerkiksi Haapasuon entiselle turvetuotantoalueelle avattavalla lintukosteikolla – on Nikkilän mukaan todella iso parantava vaikutus koko alueen linnuston kannalta.

– Höystösensuon ja lähialueen linnuston ainutlaatuisuuteen varmasti tullaan kiinnittämään lausunnoissa huomiota, arvioi Nikkilä.

Keski-Suomen ely-keskuksen mukaan Höystösensuota on kuvattu merkittäväksi lintujen muutonaikaiseksi kerääntymis- ja levähdysalueeksi ja kyse on yhdestä kaakkoisen Keski-Suomen tärkeimmistä levähdysalueista.

Maakuntahallitus antoi tänään vastineet maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisesta saatuun palautteeseen ja vastineessaan elylle totesi, että Höystösensuon linnustollinen arvo on tiedostettu kaavan valmistelussa. Maakuntahallituksen mukaan kaavatyötä varten Höystösensuosta on tehty erillinen linnustoarvojen täydennysselvitys, jossa on tunnistettu kohteen peltoalueiden merkitys maakunnallisesti tärkeänä pesimä-, levähdys- ja kerääntymisalueena.

Maakuntahallituksen mukaan Höystösensuolle on annettu aluekohtainen suunnittelumääräys, jonka mukaan on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varmistettava, ettei tuulivoimarakentamisesta aiheudu merkittävää haittaa muuttolinnustolle, eikä uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lintulajien esiintymiselle.

Joutsan kunta totesi lausunnossaan muun muassa, että tv-suunnittelumääräyksessä tulee huomioida merkittävien maisemallisten vaikutusten lisäksi myös kaikki muut selvityksessä esiin tuodut vaikutukset. Maakuntahallituksen mukaan tv-merkintään liittyvissä suunnittelumääräyksissä huomioidaan kaavaa varten tehdyissä selvityksissä esiin nostetut vaikutukset, ja ehdotusvaiheessa kokonaisvaikutusten arvioinnin ja viranomaisehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella määräyksiä on tarkennettu vielä tarpeen mukaan.

Joutsan kunnan mielestä maakuntakaavaehdotuksessa on huomioitu matkailu, virkistysalueet ja niiden reitistöt sekä asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alueista Rutalahti. Lausunnon mukaan kunta pitää merkittävänä Leivonmäen kansallispuiston ympärille osoitetun matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Tältä osin maakuntahallitus totesi, että matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueet ovat voimassa olevan maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintöjä, joihin ei tehdä nyt vireillä olevassa kaavassa muutoksia.

Luhangan kunta ehdotti lausunnossaan Latamäen/Latavuoren aluetta merkittäväksi maakuntakaavaan tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Maakuntahallitus kuitenkin totesi vastineessaan, ettei aluetta ole mahdollista sisällyttää maakuntakaavaan tv-merkinnällä, koska ely-keskus on sen osalta edellyttänyt Natura-vaikutusten arviointia.

Maakuntahallitus myös valtuutti Keski-Suomen liiton toimiston pyytämään maakuntakaavaehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen kunnilta, Keski-Suomen ely-keskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä.

Maakuntakaavaehdotus on siis nähtävillä 8.9.–9.10., jolloin osalliset voivat antaa siitä palautetta. Lea-Elina Nikkilä muistuttaa Joutsan seutukunnan asukkailla, yhdistyksillä ja muilla toimijoilla olevan vielä mahdollisuus vaikuttaa kaavaan ottamalla kantaa.

– Nyt on se viimeisen vaikuttamisen paikka maakuntakaavaan kaikilla keskisuomalaisilla.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnoksen kohdekortti piirtää kuvan mukaisen rajauksen Höystösensuon potentiaaliselle tuulivoimala-alueelle Leivonmäen taajaman itäpuolelle.