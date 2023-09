Luhangan kunnanvaltuusto kokousti sopuisasti – edes lähes 500.000 euron lisätalousarvio ei ravisuttanut

Luhangan kunnanvaltuusto aloitti syysistuntokautensa sopuisan yksimielisesti. Kesän jälkeen ensimmäinen kokous kesti vain reilut 20 minuuttia.

Ilman vastaesityksiä ja äänestyksiä alusta loppuun mentiin, vaikka asialistalla oli lähestulkoon 500.000 euron suuruinen lisätalousarvio kuluvalle vuodelle, siirtyminen Luhangassa vain yhteen äänestysalueeseen vuoden 2024 alusta lukien ja kunnan kaavoituskatsaus. Hyväksyttyä tuli sujuvasti myös Hepoluhdassa sijaitsevan noin 2.000 neliön tontin alihintainen tarjous ja sitä koskeva kauppakirjaluonnos. Käsiteltävät asiat kirvoittivat valtuutetuilta ainoastaan muutaman kommentin ja kysymyksen.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Valtuutettu Juhani Räsänen (Luhangan puolesta – Pro Luhanka) katsoi, että yhteensä 465.300 euron lisätalousarvio on valtavan suuri summaltaan, koska se lähestyy viidesosaa kunnan tämän vuoden koko menobudjetista. Räsänen pohdiskeli, onko kunnan varsinainen talousarvio vuodelle 2023 lähtökohtaisesti huonosti valmisteltu, koska nyt tarvitaan yli 140.000 euroa kokonaan budjetoimattomien tai alibudjetoitujen asioiden rahoittamiseksi.

– Toisaalta näen tässä lisätalousarviossa myös myönteistä: se kertoo lisääntyneestä toimeliaisuudesta kunnassamme, Räsänen kiitteli.

Luhangan paloaseman peruskorjaustöihin on lisätalousarviossa 14.000 euroa. Tekninen johtaja Reijo Koivuniemi kertoi, että asemalla on tehty viranomaiskatselmusta ja tällä rahalla on tarkoitus tehdä nyt välttämättömiä korjauksia, jotta asianomaisissa tiloissa pysytään toimimaan ja harjoittelemaan. Tarkoituksena on ainakin parantaa wc-tilajärjestelyjä sekä uusia rakennukseen tavallisia ulko-ovia. Valtuutettu Pirkko Vilkman (kesk.) tiedusteli, onko Luhangan palo- ja pelastustoimen tulevaisuudesta kuulunut mitään, jääden tyystin ilman vastausta.

Yksituumaisesti hyväksytty lisätalousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan kunnan kassavaroista.

Kunnanhallituksen esitys yhteen äänestysalueeseen siirtymisestä Luhangassa 1.1.2024 alkaen hyväksyttiin yksimielisesti lyhyen keskustelun jälkeen. Juhani Räsänen kysyi, onko mahdollista, että kunnassa olisi myös vastaisuudessa kaksi äänestyspaikkaa, jos on vain yksi vaalilautakunta ja yksi äänestysalue. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä kuittasi, että mikäli on vain yksi vaalilautakunta, kuten on nyt esitetty, niin sen myötä voi olla ainoastaan yksi äänestyspaikka.



Tähän saakka Luhangan kunnassa on ollut kaksi äänestysaluetta ja kaksi äänestyspaikkaa, jotka ovat kirkonkylä ja Tammijärvi. Ensi vuoden alusta lukien on ainoastaan yksi: kirkonkylä. Valtuutettu Antti Huttunen (sd.) totesi, että turha olla yhtä useampaa äänestyspaikkaa, koska myös ennakkoäänestys on mahdollinen. Pirkko Vilkman näkemyksenään vahvisti, että tammijärveläiset ovat jo aikaisemmin äänestäneet paljon ennakkoon.



Juhani Räsänen jakoi ruusuja myös siitä, että kunnassa on saatu laadittua kaavoituskatsaus. Luhangan kunnanhallitus hyväksyi tämän maankäyttö- ja rakennuslain velvoittaman katsauksen heinäkuun alussa ja valtuusto merkitsi nyt sen tiedokseen. Räsänen ihmetteli, miksi Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan valmistelu ja laadinta on kestänyt näin pitkään, jo yli kaksi vuotta, eikä ole vieläkään täysin valmista. Ja kuitenkin tässä välissä saatiin kunnassa pikavauhtia vireille Latavuoren osayleiskaava, jolla osoitetaan uuden, suunnitteilla olevan tuulivoima-alueen maankäyttötarpeet.



Kunnanjohtaja Kärnä vastasi, että Pien-Päijänteen kaavoituksen valmiiksi saattaminen odottaa parhaillaan museoviraston lausuntoa kolmen kaavamerkinnän osalta. Samalla hän tähdensi, että yleisesti ottaen kaavoitus vie kunnan resursseja. Kärnä mainitsi, että Latavuoren osalta kaavoituksen maksaa yhtiö (Suur-Savon Sähkö Oy), ja jos se etenee, niin se ei työllistä kuntaa. Kaavoituskatsauksessa kolmantena Luhangassa vireillä olevana kaavana mainitaan kirkonkylän asemakaavan päivitys, joka on tarkoitus käynnistää em. Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan valmistuttua. Pien-Päijänne käsittää kaavoituksessa Tammiselkä – Pilkanselkä – Avoselkä – Ahvenusselkä – Kotkatselkä -aluekokonaisuuden.





Tekninen johtaja Reijo Koivuniemi ja kunnanjohtaja Tuomo Kärnä Luhangan kunnanvaltuuston kokouksessa. Keskellä selin Aki Virtaniemi (kok.).

Kaavoituskatsauksessa mainitaan myös kunnan voimassa olevista maankäyttösopimuksista: Luhangan kunta on vuokrannut Judinsalon laivalaiturialueen yksityishenkilöltä vuosille 2013–2023; se on tehnyt 31.12.2025 asti voimassa olevan määräaikaisen sopimuksen maa-aineisten otosta ja soranottoalueen hoidosta Luhangan Liikenne Eero Aron kanssa; ja lisäksi Luhangan kunta on vuokrannut Kesäime-metsätilan Sarvan Erä ry:lle metsästyskäyttöön toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Hepoluhdan alueella sijaitseva, Luhangan kunnan omistama Hepolehto 28 -kiinteistö (kooltaan 1.945 neliön tontti, osoitteessa Luhtatie 9) on ollut heinäkuussa 2023 myynnissä nettihuutokaupassa. Tarjousajan jälkeen ko. kiinteistöstä on tehty 600 € tarjous. Kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt Hepoluhdan tonttien hinnaksi 0,5 €/neliö. Näin ollen kyseinen tarjous kohteesta ei täytä asetettua minimihinnoittelua.

Kunnanhallitus kuitenkin esitti valtuustolle ao. 600 euron tarjouksen hyväksymistä, koska sen mukaan ”tarjouksen tekijällä on kuitenkin vakaa aikomus aloittaa rakentamaan kiinteistölle, joten on molempien osapuolten etujen mukaista hyväksyä ostajan tarjous kohteesta”. Kunnanvaltuusto hyväksyi tämän esityksen ilman keskustelua.

Kokouksen päätteeksi todettiin, että tulossa on valtuustoseminaari, joka järjestetään 4. lokakuuta. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan kiinteistöasiat ovat tällä kertaa vahvasti esillä.

– Ruokailua lukuun ottamatta ei ole erityisen herkullinen päivä luvassa, Kärnä pohjusti.



Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Luhangan kunnanvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous hoitui nopeasti ja yksimielisyyden vallitessa.

Luhangan kunnan lisätalousarvio 2023

Luhangan kunnan käyttötalouden lisätalousarvio 2023, yhteissummaltaan 465.000 €, pitää sisällään kokonaan budjetoimatta olleen ympäristöterveydenhuollon (41.600 €) sekä kuntamarkkinoinnin (9.000 €), ja tälle vuodelle alibudjetoidut elinkeinojen edistämisen (4.000 €), liikenneväylät (21.000 €), jätehuollon ylläpidon (20.000 €) ja kiinteistönhoitopalvelut (32.000 €).

Työllistämistoimiin, koska ”työllistämistoimet eivät vaikuttavuudeltaan tehoa”, tarvitaan lisää 40.000 €, rakennusvalvonnan ostoon Joutsasta 15.300 €, ruokahuoltoon (palkka- ja materiaalikustannukset valmistuskeittiöllä) 33.000 €, kirkonkylän satama-alueen raivaustöihin 4.000 €, kunnantoimistotalossa työhuoneen, ulko-oven ja lukituksen uudistamiseen 20.000 €, Tuuliharjun lukitusmuutokseen ja ilmanvaihtokoneen korjaukseen 12.500 €, paloaseman peruskorjaustöihin 14.000 € sekä Tammijärvellä sijaitsevan Luhangan koulukiinteistön kohonneisiin energiakuluihin ja valmistuskeittiön rakentamiseen 88.000 €. Kohonneet energiakustannukset ovat lisärahoituksen tarveperusteena myös terveysasemalla (15.000 €) ja pääkirjastossa (2.000 €).

Lisäbudjetissa on euroja myös neljän taloyhtiön / huoneiston osalle, joissa Luhangan kunta on osakkaana: As Oy Pinteli (tyhjien asuntojen kustannukset, remontointia) 11.000 €, As Oy Kilpala (remontoitu kaksi asuntoa, tyhjiä asuntoja, korkea energian hinta) 36.000 €, As Oy Tammijärven Tienristi (tyhjiä asuntoja, korkea energian hinta) 5.000 € ja As Oy Luhangan Sato (kosteusvaurio, laaja remontti) 24.900 €. Lisäksi Savinotkoon on 17.000 € (lämmönvaihdin uusittu ja asunto remontoitu).



Marko Nikkanen

Tammijärvellä sijaitsevalle Luhangan koulukiinteistölle tarvitaan 88.000 euroa lisää rahaa valmistuskeittiön rakentamiseen ja kohonneiden energiakustannusten kattamiseen.

YLÄKUVA: Luhangan paloasemalle tehdään lisätalousarvion määrärahan puitteissa välttämättömiä korjaus- ja parannustöitä, muun muassa ovia uusitaan.