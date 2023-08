Joutsan ja Leivonmäen paloasemille laadittu uudet vuokrasopimukset

Joutsan ja Leivonmäen paloasemien osalta toimitilavuokraukset ovat hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta huolimatta jatkuneet tähän saakka vanhoilla sopimuksilla. Nyt näille molemmille Joutsassa sijaitseville pelastustoimen kohteille on laadittuna uuden mallin mukaiset vuokrasopimukset, joilla Joutsan kunta on vuokraamassa Joutsan pelastuslaitoksen kuin myös Leivonmäen paloaseman tilat Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sopimukset ovat vuokranantajan puolelta hyväksyttävänä tänään kokoontuvassa Joutsan teknisessä lautakunnassa.



Tässä prosessissa on noudatettu Keski-Suomen hyvinvointialueen ohjeistusta, jonka mukaisesti pelastuslaitosten kiinteistöjen vuokrasopimusneuvottelut siirrettiin vuoden 2023 puolelle. Pelastuslaitoksen kiinteistöjen vuokrauksen valmistelussa on käytetty Kuntaliiton ja Maakuntien Tilakeskuksen koostamia malliasiakirjoja kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen vuokrasuhteeseen.

Nämäkin kunta-/HVA-vuokrasopimukset noudattelevat 3+1 vuoden siirtymäaikaa: vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025, ellei vuokralainen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevaan uudistukseen toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä annetun lain mukaisesti ilmoita vuokranantajalle pidentävänsä vuokra-aikaa vuodella, jolloin sopimus päättyy vasta vuoden 2026 loppuun.



Laadituissa vuokrasopimuksissa Joutsan pelastuslaitoksen tilojen (paloasema), vuosivuokran määrä on noin 148.000 euroa (alv 0 %), eli noin 12.300 euroa/kk (tästä pääomavuokraa noin 6.500 euroa ja ylläpitovuokraa noin 5.800 euroa). Huoneistopinta-ala on yhteensä 932 neliötä. Leivonmäen paloaseman vuosivuokra on noin 34.000 euroa (alv 0 %), mikä tekee noin 2.850 euroa/kk (tästä pääomavuokraa noin 1.610 euroa ja ylläpitovuokraa noin 1.240 euroa). Pinta-ala on yhteensä 325 neliötä. Vuokrahintojen tarkistus on sidottu elinkustannusindeksiin.



Vuokrasopimuksissa on sovittu hyvin yksityiskohtaisesti ja tarkasti vuokranantajan ja vuokralaisen välisestä vastuunjaosta. Vuokranantajan vastuulle ja suoraan kustannettavaksi kuuluvat mm. rakennusten lämmitys, kiinteistösähkö, käyttövesi ja jätevesi (sammutusveden kustantaa Joutsan kunta), yleiset huolto- ja korjaustoimet, ennakko- ja määräaikaistarkastukset, tilojen siivous ja kiinteistön ulkoalueiden hoito. Vuokranantaja järjestää ja maksaa myös jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen.



Ehtojen mukaan vuokrasopimusta tulee tarvittaessa tarkistaa ja korjata vastaamaan tilojen todellista käyttöä, mikäli todetaan, että vuokrattava toimitila (vuokrauskohde tai osa siitä) ei ole kokonaisuudessaan voimaanpanolain edellyttämällä tavalla sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen käytössä.



Yläkuva: Leivonmäen paloasema.

Joutsan paloasema. Kuva Janne Airaksinen.