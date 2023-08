Se sylkee taas!

Haitallisten vieraslajien kansalliseen luetteloon lisättiin aiemmin elokuussa kuusi kasvia ja yksi eläin. Valtioneuvoston asetuksella ongelmiksi nimettiin valkopaju- ja viitapihlaja-angervot, iso-, korkea- ja kanadanpiiskut, vuorivaahtera sekä mustapääetana. Syksyllä käynnistyy kunkin lajin hallintasuunnitelman valmistelu.

Suomen pahislistalla on nyt 23 lajia, 8 lajiryhmää ja 1 lajien risteymä, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. EU:n lista on rutkasti pitempi. Haitallinen vieraslaji on ihmisen avustuksella levinnyt laji, joka uudella alueellaan aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai kurittaa luonnon monimuotoisuutta.

Haittalajit lupiini ja jättipalsami ovat tuttu näky seutukunnan tienvarsilla. Myös jättiukonputki on yleinen. Pientareiden niitto ei yllä suureen osaan kasvustoista, joten ne saavat siementää rauhassa. Varsinkin jättipalsami on levinnyt rivakasti viime vuosina.

Yksivuotinen jättipalsami varmistaa näihin aikoihin, että kasvu jatkuu tulevana kesänä. Isoimmat yksilöt tekevät nelisentuhatta siementä ja sylkäisevät ne jopa seitsemän metrin päähän. Ennen pitkää laji tekee kuten lupiini: tukahduttaa tieltään kaikki muut.

Tässä seudunkaikkeutemme ykkösaviisissa kirjoitetaan haitallisista vieraslajeista vuodesta toiseen. Ympäristötarkastaja on patistellut niiden hävittämiseen, ja Joutsan kunnan nettisivuilla neuvotaan ja haastetaan kitkemään. Talkooväelle tarjotaan hanskoja, säkkejä ja lavat kasvijätteelle.

Haittakasveja saa repiä kunnan mailta lupaa kysymättä, mutta yksityiseltä maanomistajalta lupa tarvitaan. Maanomistajia luulisi kitkemisen kiinnostavan, sillä jättipalsamin tiedetään tukahduttavan puuntaimia ja siten vaikeuttavan metsämaan uudistamista.

Tienposkissa voimistuvan punavärin perusteella homma tuntuu liian työläältä. Kunnallisten porkkanoiden seuraan liittyneekin tulevaisuudessa yhä kovempi valtakunnallinen keppi, joka laajentaa maanomistajan hävitysvelvoitteita.

Sitä odotellessa yksi luonteva talkooporukka olisi tiekunta. Oma-aloitteisten kitkijöiden työtä helpottaisi kunnan nettiin sijoitettava kartta maista, joiden omistaja on ilmoittanut kuntaan sallivansa haitallisten vieraslajien kitkemisen tiluksiltaan. Joskus naapuriltakin kysymisen kynnys voi olla turhan korkea.

Pauliina Raento