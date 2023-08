Lauluntekijöiden iltapäivät käynnistyvät Leivonmäellä

Leivonmäellä käynnistyy tämän viikon sunnuntaina Lauluntekijöiden iltapäivä -niminen konserttisarjainen klubi, jota emännöi paikallinen laulaja-lauluntekijä Eva Vikman. Karoliinan Kestikievarissa järjestettävällä klubilla pidetään syksyn aikana kolme konserttia, joihin Vikman on kutsunut esiintymään lauluntekijäystäviään ja -kollegojaan sekä tunnettuja nimiä.

Klubit järjestetään syys-, loka- ja joulukuussa aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Ensimmäisessä Lauluntekijöiden iltapäivässä esiintyvät itse klubin emäntä Eva Vikman pianisti Erkki Rännälin kanssa sekä folkpop-artisti Auno.

Lokakuussa esiintyjänä on valtakunnallisesti tunnettu ja palkittu hittinikkari, laulaja, pianisti ja lauluntekijä Antti Kleemola. Joulukuussa Lauluntekijöiden iltapäivässä on Jazzahtavaa joulua -konsertti, jonne on kutsuttu mukaan valtakunnallisesti arvostettu jazzpianisti Lassi Kouvo.

– Klubin tarkoituksena on nostaa alueen lauluntekijöitä tarjoten esiintymistilaisuuksia sekä tuoda monipuolisia ja laadukkaita musiikkielämyksiä seutukunnan syksyistä kulttuuritarjontaa täydentämään, Eva Vikman kertoo.

Joutsan kunta on tukenut klubitoiminnan käynnistämistä pienellä kulttuuriavustuksella.

