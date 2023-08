Kunnanjohtaja ehdotti huoltorakennushankkeen keskeyttämistä, mutta kunnanhallitus lämpeni yksimielisesti Antti Aron (ps.) vastaesitykselle

Luhangan kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2023–2024 varattu määräraha uuden huolto- ja varastorakennuksen rakentamiseen kiinteistöhoidon tarpeisiin saa vielä odottaa toimeenpanoaan. Kesäkuussa kunnan tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi kustannusarvion ja päätti kilpailuttaa hankkeen KVR-urakkana. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kolme, joista vertailun perusteella tarjouskilpailun voitti Maansiirto Suuronen Oy reilun 373.700 euron tarjouksella. Urakoitsijaehdokkaalla on resurssit käynnistää hankkeen tarkempi suunnittelu välittömästi.

Rakennusinvestoinnin kokonaiskustannuksiin tulee lisäksi rakennuttajan konsulttikustannuksia noin 5.000 euron edestä sekä mahdolliset rakennuttajan hankinnat ja lisä- ja muutostyöt 2 % urakkasummasta eli reilut 7.450 euroa. Kokonaisuudessaan huolto- ja varastorakennuksen kustannukset ovat reippaat 386.100 euroa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Asian esittelijänä toimineen kunnanjohtaja Tuomo Kärnän kunnanhallitukselle antama päätösehdotus kuitenkin sisälsi liudan huomioita, joiden vuoksi hanke tulisi keskeyttää. Perusteluissa todetaan muun muassa, että kunnan käyttötalous ei ole sopeutunut vielä hyvinvointialuemuutoksen jälkeiseen aikaan.

Kunnan kiinteistöissä on useiden satojen tuhansien eurojen edestä korjausvelkaa ja sote-palveluiden iso kiinteistökokonaisuus on vuokrattuna hyvinvointialueelle vain lähivuosiksi. Esittelijän mukaan on olemassa iso riski siitä, että hyvinvointialueelle vuokrattua tilaa vapautuu kunnan käyttöön joko osittain tai kokonaan lähiaikoina.

Myöskään huoltorakennuksen tarpeellisuutta ei ole esittelijän mukaan tähän mennessä arvioitu yhdessäkään toimielimessä, eikä yleisesti ole tiedossa, mihin tarpeeseen kyseessä olevaa rakennusta on suunniteltu rakennettavan tai mihin tarpeeseen investointi vastaa.

Aiemmin kunnalla ei ole ollut tarjota teollisuushallitilaa mahdollisille tilan tarvitsijoille, mutta nyt kyseisen huoltorakennuksen toinen pää on suunniteltu vuokrattavaksi uusille tai jo toimiville yrittäjille. Kun asiaa on tiedusteltu luhankalaisilta yrittäjiltä, yksikään ei ole osoittanut mielenkiintoa vuokraamisen tai tilan suhteen. Esittelijän mukaan lähikunnat ja maakunnat ovat täynnä esimerkkejä siitä, kuinka kunta on rakentanut yritysten tarpeisiin toimitiloja, mutta kyseinen kiinteistöriski on kuitenkin kaatunut kunnan vastattavaksi.

Luhangan kunnan kiinteistöissä on useiden satojen tuhansien eurojen edestä korjausvelkaa ja sote-palveluiden iso kiinteistökokonaisuus on vuokrattuna hyvinvointialueelle vain lähivuosiksi.

Kunnan kiinteistöhoitajien tarkoitus on esittelijän mukaan työskennellä kunnan omistamilla kiinteistöillä eikä huoltorakennuksella. Kunnan omistamien kiinteistönhoitoon tarkoitettujen työkalujen ja laitteiden määrä on hyvin vähäinen ja kiinteistöhoitajien sosiaalitilat pystytään esittelijän mukaan osoittamaan jo olemassa olevista tiloista. Kun otetaan vielä huomioon nykyisen rakennuskannan käyttöaste, ei esittelijän mukaan ole tarvetta erillisen rakennuksen rakentamiselle.

Perusteluissa mainitaan myös kohteen kilpailutus, joka on tehty kunnanjohtajan mukaan niin, etteivät paikalliset yrittäjät ole voineet tarjota kohdetta. Pelkästään huoltorakennuksen alustava kustannus on noin 390.00 euroa, joka on esittelijän mukaan pöyristyttävän suuri, ottaen huomioon sillä saatavat hyödyt ja tarpeellisuus. Esittelijän mukaan kunnan tulee kehittää jo olemassa olevaa kiinteistökantaa, ja pyrkiä edelleen parantamaan kiinteistöjen käytön tehokkuutta huomioiden palveluiden tarve.

Lisäksi ehdotuksessa nostetaan esiin akuutisti kunnalla käsissään oleva Luhangan Vesihuolto Oy:n järjestelyihin liittyvä, merkittävä operatiivinen riski, minkä loppulaskua ei vielä ole tiedossa saatika tullut.

Edellä mainittuihin perusteluihin vedoten kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle oli, että huoltorakennuksen investointia ei aloiteta ja hanke keskeytetään.

Kunnanhallituksen jäsen Antti Aro (ps.) teki vastaesityksen, jonka mukaan kilpailutus tehtäisiin erikseen maatöiden ja rakennuksen osalta. Näin kilpailutus suoritettaisiin uudestaan ja asia palautettaisiin takaisin tekninen ja ympäristölautakunnan valmisteluun. Aron esitys sai kunnanhallitukselta yksimielisen kannatuksen ja asiasta tehtiin päätös sen mukaisesti.

Jonna Keihäsniemi

Suunnitellun huoltorakennuksen karkea havainnekuva, jonka tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi pienin muutoksin kokouksessaan kesäkuussa.