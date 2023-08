Harrastuksena metallinetsintä – Kirsi Kautola on löytänyt Rutalahdesta jopa 1500-luvulta peräisin olevia metalliesineitä

Kolmisen vuotta sitten rutalahtelainen Kirsi Kautola lähti lapsensa kanssa maastoon kokeilemaan metallinpaljastimella niin sanotusti aarteenetsintää. Kun heti ensimmäisellä kerralla löytyi 1740-luvun hopeinen äyri, Kautola innostui touhusta.

– Olen muutenkin ollut historiasta kiinnostunut aina ja varsinkin kotiseudun historiasta, niin siitä löytyi sitten tapa, miten tämä historia oikein konkretisoituu, hän kertoo.

Kautola on löytänyt Rutalahdesta runsaasti vanhoja esineitä – esimerkiksi kolikkoja, koruja, vyönsolkia ja hevosten valjaiden koristeita. Kolikoista vanhimmat ovat kahden äyrin kolikko 1570-luvulta ja kuusinainen 1590-luvulta. Korulöytöihin lukeutuvat esimerkiksi hopeanvärinen historialliselta ajalta oleva sydänsolki sekä kaksi 1800-luvun lopulta olevaa hopeasormusta. Viimeksi mainitut saavat Kautolan mukaan löytäjän pohtimaan, miten sormukset ovat päätyneet pellolle.

– Onko onnettomalla kosioreissulla ollut reikä taskussa, vai onko tullut rukkaset, että sitten ovat sormukset lentäneet peltoon? Näin vähän kuin pilke silmäkulmassa pohtii, mitä niille on tapahtunut. Vai onko vaan sattunut, että on työn touhussa sormesta sinne lipsahtanut?

Metalliesineiden ohella Kautola on löytänyt esimerkiksi 1800-luvun talsokirveen ja nahkan puhdistamiseen käytetyn kvartsisen, mahdollisesti kivikautisen kaavintyökalun, joka löytyi pintalöytönä sen noustua kynnössä pellon pinnalle. Yleisimmät löydöt ovat kuitenkin arkisempia eli pullonkorkki ja rautanaula, joita Kautola arvioi vieneensä kierrätykseen jo parin kottikärryllisen verran.

Oman kotipaikan historiasta kiinnostuneena Kirsi Kautola tekee metallinpaljastimen kanssa etsintäreissuja pääasiassa Rutalahdessa, mutta on käynyt myös ympäristökunnissa ja muissa kiinnostavissa paikoissa.

– Paikallishistoria ja kyläkirjat ovat semmoisia mielenkiintoisia opuksia, mistä voi saada vinkkejä, missä kannattaa kenties etsintää harrastaa, hän vinkkaa.

Hän itse liikkuu etsintäreissuillaan lähinnä pelloilla viljelyskausien ulkopuolisena aikana sekä metsässä. Etsintöjä hän tekee kesäisin ja syksyisin viikoittain yhtenä tai kahtena päivänä, 2–3 tuntia kerrallaan. Joskus esineet löytyvät maan pinnalta, mutta syvimmillään Kautola on kaivanut niitä maasta noin 25–35 senttimetrin syvyydestä.

Hän painottaa etsinnöissä maanomistajan luvan tärkeyttä ja sitä, että etsiessä ei saa aiheuttaa vahinkoa, jäljet on peitettävä ja roskat vietävä pois maastosta. Etsiä ei saa myöskään alueella, joilla on kiinteitä muinaisjäännöksiä tai jotka ovat muuten kulttuurihistoriallisia. Kautolan mukaan museoviraston sivuilta löytyy metallinetsintään harrastajan opas, jossa on hyvät ohjeet etsinnästä kiinnostuneille.

Joskus metsässä voi Kautolan mukaan törmätä esimerkiksi vanhaan kalmistoon, jolloin etsiminen pitää lopettaa, ettei vahingossa särje kalmistoa. Kalmistosta voi kieliä esimerkiksi se, että kaivaessaan signaalin antaneen metalliesineen maasta löytää samalla luun paloja.

– Ei pidä liikaa innon antaa viedä, vaan pitää myös osata lopettaa kaivelu ja jättää homma siihen. Ammattilaiset sitten tutkivat tarkemmin, muistuttaa Kautola.

Kirsi Kautolan tekemistä löydöistä museoon on päätynyt kuvan sydänsolki, jonka on arvioitu olevan peräisin historialliselta ajalta. Kuva: Kirsi Kautola.

Muinaismuistolain mukaan yli sata vuotta vanhat löydöt on ilmoitettava museovirastolle. Halutaanko esine museon kokoelmiin, se riippuu Kirsi Kautolan mukaan esineestä. Hänen löydöistään museoon on päätynyt esimerkiksi sydänsolki.

Uudempien esineiden kohdalla noudatetaan löytötavaralakia, jonka mukaan löydöstä on ilmoitettava omistajalle tai poliisille. Jos omistajaa ei löydy, voi löytäjä pyytää esinettä itselleen. Kautola sanoo kertoneensa aina avoimesti löydöistään maanomistajille ja kysyneensä, haluavatko nämä pitää löydöt. Hän iloitsee, jos voi palauttaa maanomistajalle jotain tämän suvulle kuulunutta.

– Jos sattuu löytymään vaikka vanhempien tai suvun vanha sormus, niin se on tosi kiva, että sen pääsee palauttamaan.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Tenho Tornberg