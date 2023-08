Luhanka Tuuli Ky antoi vastineensa Latamäen tuulivoimapuistoa koskevasta ympäristölupavaatimuksesta

Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 15.5.2023 varannut Luhanka Tuuli Ky:lle mahdollisuuden antaa vastineensa ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille tulleessa Latamäen tuulivoimapuiston ympäristölupaharkintaa koskevassa asiassa.

Vastine oli esillä Luhangan kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan ilmoitusasioissa kesällä. Siinä Luhanka Tuuli Ky esittää, että Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ei tule asettaa yhtiölle velvoitetta hakea Latamäen tuulivoimapuiston toiminnalle ympäristölupaa ja muun kaltainen päätös olisi Luhanka Tuuli Ky:n näkemyksen mukaan Latamäen tuulivoimapuiston olosuhteissa virheellinen ja lainvastainen.

Aiemmin Raili Pajunen ja muut vireillepanijat ovat Luhangan kunnan rakennuslautakunnalle 15.2.2021 toimittamassaan yhteisessä vastineessa esittäneet, että Latamäen tuulivoimapuiston ympäristössä tehdyt melumittaukset ovat olleet siinä määrin puutteellisia, että niillä ei ole voitu sulkea pois mahdollisuutta säädettyjen ulkomelutasojen ylittymisestä asian vireillepanijoiden kiinteistöillä, ja että alueella tehdyt pitkäaikaiset melumittaukset myös osoittaisivat sallittujen melutasojen ylittymisiä kaikissa mittauspisteissä.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto asianomaisena terveydensuojeluviranomaisena on 21.4.2021 antamassaan lausunnossaan todennut puoltavansa kokonaisuuden hallinnan kannalta ympäristöluvan tarvetta Latamäen tuulivoimapuistolle. Terveydensuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että tuulivoimapuisto toimii ympärivuorokautisesti ympäri vuoden, joten mahdollinen altistuminen melulle on pitkäkestoista ja toistuvaa, sekä että asuntojen sisätiloille asumisterveysasetuksessa annetut melun toimenpiderajat voivat ajoittain ylittyä ulkomelun vaihtelun seurauksena.

Luhanka Tuuli Ky toteaa asiasta, että Latamäen tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on selvitetty Rambollin toimesta vuosina 2019–2020 suoritettujen melumittausten yhteydessä. Tehdyt melumittaukset on suoritettu Luhangan kunnan rakennuslautakunnan hyväksymällä tavalla ja ympäristöhallinnon ohjeen 4/2014 mukaisesti.

Tuulivoimayhtiö katsoo vastineessaan, että tehtyjen melumittausten tulosten perusteella Latamäen tuulivoimapuiston toiminnan on todettu alittavan tuulivoimalaitosten melulle valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 annetut ohjearvot. Mainitussa Pajusen ja kumppaneiden vastineessa sekä terveydensuojeluviranomaisen antamassa lausunnossa ei ole myöskään yhtiön mukaan esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella Luhanka Tuuli Ky olisi mahdollista velvoittaa hakemaan ympäristölupaa Latamäen tuulivoimapuistolle.

Vastineen yhteenvedossa todetaan, että tehtyjen selvitysten perusteella Latamäen tuulivoimaloista ei voida katsoa aiheutuvan naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta melu- taikka muuta rasitusta lähialueen asutukselle.

Latamäen tuulivoimapuisto on valmistunut vuonna 2014 ja se koostuu kuudesta Vestas-tuulivoimalasta, joiden napakorkeus on 140 metriä maanpinnasta. Tuulivoimapuiston toiminnan alkamisen jälkeen Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut 5.12.2016 hallintopakkohakemus, jossa on vaadittu, että ympäristönsuojeluviranomaisen tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tuulivoimaloiden aiheuttaman melun selvittämiseksi luotettavalla tavalla.

Kunnan rakennuslautakunta on päätöksellään 6.6.2019 kehottanut Ilmatar Luhanka Oy:tä (sittemmin Luhanka Tuuli Ky) suorittamaan Latamäen tuulivoimaloiden ympäristössä melumittauksia toiminnasta aiheutuvien meluvaikutusten selvittämiseksi.

Melumittauskonsultti Ramboll Finland Oy teki valvottujen olosuhteiden lyhytaikaisia melumittauksia Latamäen tuulivoimapuiston ympäristössä kolmessa pisteessä 12.11.2019, 26.10.2020 ja 4.12.2020. Tämän lisäksi Ramboll on suorittanut alueella valvomattomia pitkäaikaismelumittauksia 25.9.-13.12.2019. Näistä laaditut melumittausraportit on toimitettu Luhangan rakennuslautakunnalle 25.9.2020 ja 26.1.2021.

Latamäen tuulivoimaloita. Kuva: JS Arkisto.