Leipomisinto johti 4H-yrittäjäksi

Viime kesänä joutsalainen Nina Rantanen oli Uimaniemen kesätorilla useamman kerran myymässä itse tekemiään leipomuksia. Kauppa kävi ja halu leipoa muidenkin iloksi kasvoi niin, että kesätorien päätyttyä Rantanen otti yhteyttä Toivakan-Joutsan 4H-yhdistykseen. Toiminnanjohtaja Kirsi Ilmosen kanssa Rantanen työsti liikeideaansa nopeasti eteenpäin. Kun liiketoimintasuunnitelma ja verkkokoulutus oli suoritettu hyväksytysti, lokakuussa toimintansa aloitti leivontapalvelu Maalta Makiaks.

Nyt 15-vuotias Rantanen on pyörittänyt yritystään yli puoli vuotta, ja tilaustuotteina asiakkaille on lähtenyt niin suolaista kuin makeaa. Yrittäjyys alkoi rytinällä ja tilauksia oli lähes joka viikonloppu, sittemmin tahti on tasaantunut noin 3–4 tilaukseen kuussa. Leivontapalvelussa on laaja valikoima, aina voileipäkakuista näyttäviin kuppikakkuihin. Kesäkuussa ripille päässeen Rantasen juhlapöydässä kaikki tarjottava oli nuoren itsensä valmistamaa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Periaatteessa leivon melkein mitä tahansa, eli rohkeasti saa kysäistä. Pääasiassa teen laktoosittomana, lisäksi gluteenittomia ja vegaanisia leivoksia on myös tullut tehtyä, taustoittaa Rantanen.

Rantanen pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon suomalaisia raaka-aineita, esimerkiksi kananmunat leivontaan tulevat oman kotipihan kanalasta.

Raaka-aineissa Rantanen pyrkii suosimaan suomalaista mahdollisimman paljon. Esimerkiksi kananmunat Rantanen ostaa oman kotipihan kanalasta, jonka ylläpitämisestä ja kanojen ruokkimisesta vastaa Rantasen pikkusisko.

Yksi mieleenpainuvimmista tilauksista on ollut hääkakkutilaus. Marjakakku kiilteineen ja koristeineen sai suuresti kiitosta sekä asiakkaalta että sosiaalisessa mediassa, johon Rantanen päivittää kuvia valmiista tuotteista.

– Leipominen on luovaa ja siinä saa toteuttaa itseään. Kakkuja on kiva tehdä ja tykkään myös kokeilla uusia makuja. Ja kyllä leipomisessa kiva on myös hyvä tuoksu, joka täyttää kodin.

Rantanen toteaa 4H-yrittäjyyden olevan nuorelle hyvä ja turvallinen vaihtoehto toteuttaa itseään, tienata omaa rahaa ja saada työkokemusta. Nuori yrittäjä näkee paikallisen 4H-yhdistyksen tarjoaman tuen niin paperihommissa kuin markkinoinnissa erityisen merkittävänä – kotijoukkojen kannustusta unohtamatta.

– On mukava nähdä, että muutkin tykkäävät leivoksistani, siitä saa hyvän mielen. Ja nyt teen sitä mitä haluan, eli leivon. Ja toki ne yrittäjälle kuuluvat paperihommat hoidan.

Rantasen mielestä kakkuja on kiva tehdä, myös uusia makuja on mukava testata.

Mikä ihmeen 4H-yrittäjyys?

Tarkoitettu 13–28-vuotiaille

Turvallinen ja ohjattu tapa opetella yrittäjyyttä

4H-yrittäjäksi voi ryhtyä työkokemuksen, rahan ansaitsemisen tai oman harrastuksen kehittämisen vuoksi

Hyvän yritysidean voi löytää omista taidoista ja osaamisesta

Tulee suorittaa 4H-yhdistyksen yrityskoulutus ja tehdä kirjallinen suunnitelma yrityksestä

Myyntiä 50–8.000 eurolla vuodessa

Lähde: 4H.fi

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Nina Rantasen innostus leipomiseen johti 4H-yrittäjäksi. Rantasen Maalta Makiaks-leivontapalvelu on toiminut viime lokakuusta lähtien.