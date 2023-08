Hyvinvointialueen talous jäämässä lähes 96 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen ennustetaan tekevän tänä vuonna merkittävästi enemmän alijäämäisen tuloksen kuin aiemmin arvioitiin. Hyvinvointialue tiedotti torstaina, että vuoden ensimmäisen puolikkaan talouden seurantatietojen perusteella muodostettu tilinpäätösennuste näyttää alijäämää kertyvän 95,8 miljoonaa euroa, kun vielä kevättalvella ennuste oli yli puolet pienempi. Talousarvion mukaiset menot ovat noin 1,3 miljardia euroa.

Hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin mukaan hyvinvointialueuudistuksen lähtökohtana on ollut, että valtion rahoitus vastaisi hyvinvointialueille siirtyvän toiminnan kustannuksia. Tämä ei näytä Tolletin mukaan toteutuvan tämän vuoden osalta, sillä rahoitusmalli ei riittävästi huomioi siirtyneen toiminnan todellista vuodenvaihteen kustannustasoa, eikä tämänhetkistä kustannustason muutosta.

Valtion rahoituksen on todettu olevan yli 80 miljoonaa euroa pienempi kuin siirtyneen toiminnan tosiasialliset kustannukset.

– Pääosin vajeen kasvu johtuu syistä, jotka eivät olleet tiedossa vuoden 2023 talousarviota tehtäessä. Näitä ei ole myöskään valtion rahoituksessa huomioitu. Rahoituksen vajeen vuoksi on erittäin vaikea yhtä aikaa tasapainottaa taloutta ja huolehtia lakien mukaisista perusoikeuksista, kertoo Tollet.

Tämän vuoden rahoitus perustuu kuntien ja kuntayhtymien vuosien 2021 tilinpäätösten ja 2022 talousarvioiden tietoihin. Viime vuonna kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset toteutuivat monilta osin talousarvioita suurempina. Rahoitusta korjataan vastaamaan toteutunutta kustannustasoa kertakorvauksella, joka Keski-Suomen hyvinvointialueelle on arvion mukaan 51 miljoonaa euroa. Silti rahoituksen taso ei vastaa todellisia kustannuksia.

Syitä rahoituksen jäämiseen todellisia kustannuksia pienemmäksi on useita. Yksi suurimmista on se, että korona-ajasta jäänyt hoito- ja hoivavelka on kasvattanut palvelujen tarvetta ennakoitua enemmän – tämän vaikutuksen arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa.

Myös esimerkiksi hintojen nousu on ollut alkuvuoden aikana hyvinvointialueindeksiä suurempaa, tämän vaikutuksen arvioidaan olevan noin 16 miljoonaa euroa.

Lisäksi talouden vajetta kasvattavat työvoiman saatavuuden vaikeudet. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa työpanosta on jouduttu hankkimaan normaalia korkeammilla kustannuksilla, ja tämän vaikutusten arvioidaan olevan vuositasolla 23 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen tiedotteessa todetaan, etteivät hyvinvointialueet pysty toteuttamaan asukkaidensa lakisääteisiä palveluita nykyrahoituksella.

– Perustehtäväämme ihmisten perusoikeuksien ja lakisääteisten palveluiden turvaamisessa vaikeuttaa se, että rahoitus ei vastaa meille siirtyneen toiminnan kustannuksia. Emme ole alkuvuoden aikana tehneet sellaisia päätöksiä tai ratkaisuja, joilla olisi oleellisesti toiminnan kustannustasoa kasvattava vaikutus, kertoo hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet.

– Suuruusluokaltaan lähes sadan miljoonan euron rahoituksen vaje vastaa keskimäärin noin 2.000 henkilötyövuoden kustannusta. Hyvinvointialueen ei ole mahdollista samaan aikaan toteuttaa lainsäädännön velvoitteita ja karsia toimintaansa näin paljon loppuvuoden aikana talouden tasapainottamiseksi.

Aluehallitus arvioi ensi tiistaina toimenpiteitä. Tollet ennakoi, että talouden tasapainottamiseksi hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti vuosien 2024–2026 aikana. Hyvinvointialueen tulee tasapainottaa taloutensa vuoteen 2026 mennessä.

Talouden raamit otetaan huomioon niin sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksen ja palveluverkkoratkaisujen valmistelussa.

Tämän vuoden alijäämä huomioidaan vuosien 2024–2026 talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelussa. Tavoitteena on, että jo vuoden 2024 talousarviossa hyvinvointialueen menot sopeutetaan vastaamaan valtion rahoituksen tasoa. Kertyneet alijäämät katetaan pääosin vuosien 2025–2026 aikana.

Paikallisilla aluevaltuutetuilla omat näkemyksensä siitä miten pitäisi toimia

Keski-Suomen hyvinvointialueen joutsalaisilla aluevaltuutetuilla Pekka Huikolla (kok.) ja Sari Hovilalla (kesk.) on omat näkemyksensä siitä, miten pitäisi toimia nyt, kun hyvinvointialueen talouden ennustetaan jäävän tänä vuonna liki 96 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Huikko arvioi, että tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä on nyt vietävä eteenpäin.

– Talouden tasapainottamiseksi on toukokuussa hyväksytty tuottavuusohjelma, sen mukaisia toimenpiteitä on syytä viedä määrätietoisesti eteenpäin. Toiminalliset uudistukset, hallinnon rakenne, organisaatio, palveluverkko ja tilakysymykset on ratkaisevia kysymyksiä. Kuitenkin niin, että lain asettamista tehtävistä voidaan suoriutua ja turvata hyvinvoiva, turvallinen ja terve elämä jokaiselle, sanoo Huikko.

Hovilan mielestä supistuksia ei pitäisi kohdistaa tuotannon toimintaan.

– Itse näkisin, että strategiapuolelta voitaisiin jäävätä uusia hakuja ja miettiä johtoporrasta sen puolella. Tuotannon puolella asiakkaita riittää strategiasta huolimatta ja olisi tärkeää, että supistukset eivät kohdentuisi tuotannon toimintaan. Jos tuotannon puolella supistuksia tehdään jossakin alueella ja tai johonkin tautiin liittyen, se eriarvoistaa ihmisiä lisää. Tässä tilanteessa olisi hyvä miettiä kaikkien ostopalveluiden seurauksia.

