Syyskuun valtuustossa keskeisiä henkilövalintoja

Joutsan kunnanhallitus esittää 4.9. kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuuston puheenjohtajiston valinnasta ja toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 4.9.2023 – 31.5.2025. Lisäksi esitetään, että valtuusto toimittaa samaiselle toimikaudelle kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (2) vaalin, ja lisäksi valitsee konsernijaostoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Paikalliset poliittiset valtuustoryhmät ovat pitkällisten neuvottelujen tuloksena päässeet yhteisymmärrykseen edellä mainituille valtuusto- ja hallituspaikoille valittavista henkilöistä. Näistä uutisoimme viime viikolla.

Konsernijaostoon liittyen maanantaina 21.8. koolla olleessa kunnanhallituksessa oli esillä valtuutettu Kalle Willmanin (kok.) 5.6.2023 jättämä valtuustoaloite kunnanjohtajan ja kunnan talous- ja hallintojohtajan poistamisesta kyseisestä jaostosta, ja tämän lisäksi myös Joutsan kunnan tytäryhtiöiden hallinnosta. Kunnanhallitus päätti ottaa asianomaisen aloitteen käsittelyyn seuraavan hallintosääntöpäivityksen yhteydessä.

Kunnanhallituksessa tuotiin esille, että Joutsan kunnan palveluista perimät asiakasmaksut on tarkistettu viimeksi vuonna 2007. Yleishallinnon asiakasmaksujen tarkistuksessa asian valmistelijana toimineen talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan veloituksia on nyt tarkistettu 2020-luvun hintatasolle. Euromääräisessä sekä asiakasmaksulajikohtaisessa vertailussa on käytetty useiden verrokkikuntien vastaavia lukuja. Hinnoitteluun on näin saatu osviittaa muun muassa Hartolasta, Toivakasta, Sysmästä ja Mikkelistä.

Marko Nikkanen

