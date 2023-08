Sana sunnuntaiksi: Varastot kuntoon

Vaatehuoneeni varasto täyttyy lapsuuden tavaroista. Sieltä löytyvät Barbiet ja mollamaijat, äidinkielen tarinavihot ja matikankirjat, leffaliput ja Linnanmäen rannekkeet. Kun ensi kuussa siviilisäätyni muuttuu, samaan asuntoon muuttava puolisoni ei välttämättä arvosta näitä kaikkia. On aika tehdä tilaa uudelle. Tyhjentää ainakin yksi hylly jonkun muun tavaroille.

Tästä en kuitenkaan selviä yksin. Tarvitsen jonkun, joka sanoo minulle: tuota mekkoa et tarvitse enää, et ole käyttänyt sitä kymmeneen vuoteen. Tarvitsen jonkun, jonka kanssa jakaa luopumisen tuska. Jonkun, jolle kertoa tavaran tarina, ennen kuin heitän sen menemään.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Laatikoiden läpikäyminen voi herättää tunteita. Hulvattoman hauskoja muistoja, tai ehkä mieleen voi tulla tilanteita, jotka tekevät kipeää. Kaikesta ei kuitenkaan voi pitää kiinni loputtomiin. Joskus irti päästäminen voi vapauttaa, ja olo keventyä.

Entä mitä meidän sydämemme varastot ovat täynnä? Kateutta ja katkeruutta vai lempeyttä, kärsivällisyyttä ja itsehillintää? Mitä minä ajattelen ja puhun? Mitä tuon esille sydämeni varastosta? Miten minä olen täyttänyt hyllyni? Onko minun varastossani raivattavaa? Hyllyjä, jotka voisi tyhjentää, jotta jollekin uudelle voi tulla tilaa?

Matteuksen evankeliumissa Jeesus muistuttaa: Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Se, mitä on sisällämme, näkyy usein ulospäin. Vaikka miten haluaisimme pitää varastomme piilossa, kaikessa karuudessaan se on näkyvillä. Ainakin Jumalalle, jolle kaikki on avointa ja paljasta. Ja usein myös lähimmillemme.

Ossi Mäki-Reinin teksti kuvaa osuvasti hyvyyden varastoa: Sinussa asuu kauneutta, jokainen voi nähdä sen. Mut myöskin sellaista laatua, josta ennen tiennyt en. Se on ihmeellistä kauneutta, se tekee kodin talosta. Se ammennetaan taivaasta, kirkkaimmasta valosta.

Miten sydämeni voisi olla täynnä hyvää? Miten voisin ajatella sitä, mikä on Filippiläiskirjeen sanoin totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, hyvää ja ansaitsee kiitoksen? Miten voisin puhua hyvää toisille ja itselleni? Miten sydämeni voisi olla niin täynnä armoa, että varastosta riittäisi toisille ja itsellenikin?

Tästäkään en taida selvitä yksin. Tämän aamun rukoukseni voisi olla: Jumala, tee tilaa sydämeeni. Anna sen olla tänään täynnä sitä hyvää, jota sinä haluat antaa.

Hannele Kärkkäinen

Seurakuntapastori, Joutsan seurakunta