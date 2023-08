Mielipide: Loppuiko Suomen kalleinta siirtomaksua perivän sähkönsiirtoyhtiön rahat juuri tässä kohdalla?

Suur-Savon Sähkö/Järvi-Suomen Energia on hakenut pakkosijoituslupaa Joutsan kunnasta avolinjalle omistamani maan kohdalle. Kaikki muut alueet on tehty maakaapelilla.

Nyt meitä 2 maanomistajaa kohdellaan epäreilusti tässä linja asiassa. Omalla kohdallani avolinja motittaa noin 35 hehtaaria metsää ja estää tien varren käyttämisen puun varastonnissa ja käsittelyssä. Jarno Himasen kohdalla linja kulkee salaojitetulla ja viljelyssä olevalla pellolla.

Suunnittelu tehdään tässä tapauksessa Tampereella ja yhtään neuvottelua eivät ole suostuneet tekemään. Valmiit suunnitelmat postissa ja nimet sopimuspaperiin/nimellinen korvaus omalla kohdallani 2.700 e kokonaishaitasta.

Tuo haitta omalla kohdallani on ajan kuluessa iso. Jos lasken pelkän metsän kasvun myynnin haitta-ajalta (30 vuotta) se vaikuttaa noin 15.000 e pienempänä kauppasummana tuon saatavan lisähinnan perusteella. Metsäyhtiöt maksavat ympärivuoden liikennöitävän tien varteen varastoidulle puuerälle tällä hetkellä 3 e/m3 lisähintaa. Muu haitta on vielä se, että joudun tekemään uudet lastauspaikat muulle alueella.

Jarno Himasen peltoalueella pylväät ollaan sijoittamassa kuminapeltoon haittaamaan käyttöä ja viemään tilaa. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Järvi-Suomen Energian laskelman mukaan maakaapelointi tällä alueella maksaa 90.000 e enemmän. Asiaa ei kyllä mitenkään avattu, enkä usko sen oikeellisuuteen.

Koemme, että meitä (Kari Kivisaari ja Jarno Himanen) kohdellaan tässä kohden epäreilusti. Koko Joutsenlammentien varsi on tuotu maakaapelilla, mutta saavuttaessa meidän omistamat maa-alueet nostetaan ilmaan. Yhtiön koko verkko on tuotu Joutsan keskustaan asti maakaapelilla. Nyt ollaan verkon loppuosalla.

Olemme ilmoittaneet, että maakaapelin voi laittaa ilman haittakorvausta. Pyyntömme on siis, että vähintään tuo päätienvarsi tehdään maakaapelilla ja muulla alueella siedämme tarvittaessa tuo avolinja haitan. Tässä selkeästi pyritään sähköyhtiön toimesta hoitamaan asiat niin, että maanomistajan etu syrjäytetään.

Emme halua haitata infran rakentamista, mutta tapa millä sitä tehdään, on epäreilu. Yhtiö on nykyään kasvoton. Aikaisemmin tehtiin paikallista suunnittelua ja haettiin vaihtoehtoa. Nyt neuvottelut on jääneet historiaan.

Olen antanut vastineeni Joutsan kunnan rakennusvalvontaan Sahko 1 -avolinjavaihtoehdosta ja Sahko 2 -maakaapelivaihtoehdosta. Laki sanoo, että rakentajan on tehtävä 2–4 vaihtoehtoista selvitystä.

Nyt on tehty tuo minimi 2 kpl. Vaihtoehto 1 on verkkoyhtiön vaatimus. Ja vaihtoehto 2 sopii myös meille.

Kari Kivisaari