Joutsan kunta tukee Suvi Minkkistä 6.000 eurolla

Joutsan kunta jatkaa Suomen ampumahiihtomaajoukkueeseen kuuluvan, kotiseuraansa Joutsan Pommia edelleenkin edustavan Suvi Minkkisen rahallista tukemista myös kaudella 2023–2024. Kunta on ollut hänen yhteistyökumppaninaan myös aikaisemmin ja viime kaudella Minkkistä tuettiin 5.000 eurolla.

Alkavalle kaudelle Suvi Minkkinen tarjosi ensisijaisesti Joutsan kunnalle pääsponsorin paikkaa 6.000 euron summaa vastaan. Päätösehdotuksessaan hallitukselle kunnanjohtaja Harri Nissinen esitti tämän hyväksymistä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja vasta äänestyksen jälkeen äänin 6–2 päätettiin tarttua tähän tarjoukseen. Hallituksen jäsen Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että kunnan ja Minkkisen välisen sponsorointisopimuksen arvo pidettäisiin edelleen 5.000 eurossa saaden kannatusta Lea-Elina Nikkilältä (vihr.). Äänestyksessä muut asettuivat kunnanjohtajan pohjaesityksen taakse.

Yhteistyöltä Joutsan kunta edellyttää, että Suvi Minkkinen edistää osaltaan kunnan näkyvyyttä, ja että hän on käytettävissä yhteistyötilaisuuksissa ja osallistuu myös kunnan some-mainontaan.

Keväällä 2023 kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja sen myötä opintojen päätyttyä päätoimiseksi urheilijaksi siirtynyt Suvi Minkkinen asuu harjoitteluolosuhteiden takia tällä hetkellä Joensuussa. Minkkiselle kertyi menestystä ja vahvaa meriittiä kaudella 2022–2023: MM-kisoissa hän sijoittui normaalimatkalla kahdeksanneksi, mikä on Suvi Minkkisen tähänastisen, vuonna 2007 alkaneen ampumahiihdon kilpaurheilijauran paras tulos. Lisäksi hän oli maailmancup-kiertueen paras ampuja 2022 ja paras pystyampuja 2023.

– Tulevan kauden päätavoitteenani on MM-kilpailut Tsekin Nove Mestossa ja maailmancupissa pyrkimyksenäni on nyt nousta 20 parhaan joukkoon. Viime kaudella ylsin cupin kokonaispisteissä 27. sijalle, Minkkinen toteaa. Pitemmän tähtäimen tavoitteena hänellä on saavuttaa hyvää menestystä vuoden 2026 olympialaisissa.

Joutsan kunnalle päätöksenteon pohjaksi Minkkinen toi esille myös sen, että ampumahiihdon suosio on jatkuvasti kasvanut, ja että yleisöystävällisenä lajina ampumahiihto on tätä nykyä Euroopassa yksi suosituimmista talviurheilulajeista.

Suvi Minkkinen keskittyneenä kisasuoritukseensa. Kuva: Nordic Fokus.