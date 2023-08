Nappaisikohan Suonteen muikku pilkkiin?

Mätäkuun jutuilla ja kalajutuilla koetaan olevan paljon yhteistä. Molempiin on syytä suhtautua varauksella. Tässä jutussa tosin molempia pyritään välttämään, ja kokemukset pohjautuvat vankasti faktoihin. Joutsassa tuttua ovat Suonteen muikut ja lahnat sekä kaikkialla vesistöissä tavattavat hauki ja ahven. Suonteen muikku on haluttua herkkua ja sitä on onneksi saatavilla melko hyvin sekä nuotalla, että verkolla kalastettuna, mutta oletteko kuulleet muikun pilkinnästä?

Perinteisesti kalastus on ollut kotitarvekalastusta, mutta yhä vähemmäksi ovat nykypäivinä käyneet verkkojen ja muiden seisovien pyydysten kokijat. Nuorilla kalastajilla sen sijaan ovat yleistyneet uudet ja monipuoliset kalastusmuodot. Erityisesti vapakalastus ja erilaisten apulaitteiden käyttö ovat lisääntyneet. Vaikka kaikuluotaimesta voi seurata suoraa lähetystä vedenalaisesta elämästä, jää silti kalan valinnan varaan se, nappaako se kalastajan houkutukseen vai ei. Siksi kalastuksen jännitystä tuovat elementit ovat edelleen läsnä.

Heinolassa asuva Miika Kovanen on kalastanut pienestä pitäen. Talvella 2023 Kovanen vieraili Joutsan yhtenäiskoulun eräkerhossa kertomassa kalalajien tunnistamisesta sekä lajikalastuksesta. Vierailun aikana ja sen jälkeen häneltä saatiin tietoja omasta kalastusharrastuksesta.

Ensimmäiset kalastuskokemukset hän muistaa varhaisesta alakouluiästä. Oman virvelin hän sai seitsemänvuotiaana. Pilkkiminen tuli kuvioon yläkouluiässä. Ensimmäisinä saaliskaloina mieleen jäivät hauet ja ahvenet lähivesiltä. Kalat ja niiden elintavat sekä mahdollisuus saada monipuolisesti eri lajeja saaliiksi johtivat Kovasen kiinnostumaan kaloista sekä kirjallisuudessa, että myös käytännössä.

Isosimppu Märketin majakkasaarelta. Kuva: Miika Kovasen kotiarkisto.

Äidin muutettua Joutsaan tutuksi tulivat paikalliset vedet. Laiskanselän ruovikoista nappasi hauki jos toinenkin ja kalaruokaa maisteltiin säännöllisesti. Käytössä oli yleensä onkivapa, virveli tai pilkki. Opiskeluaikoina innostavaa oli pääsy työharjoitteluun Kotkaan Maretariumiin, jossa on esillä laajasti Suomen kalalajeja. Mökillä Kotkan merialueella oli myös tarjolla runsaammin lajeja narrattavaksi.

Nykyaikaiseen tapaan tietoverkosta löytyi muita samanhenkisiä saalistajia ja niinpä tie vei lajikalastuksen tapahtumiin, kuten Helsingin ja Kotkan kalamaratoneille ja niissä joukkuekisoihin. Näissä kisoissa ei ole tarkoitus kerätä mahdollisimman suurta saalista määrällisesti, vaan saada onkeen tarttumaan mahdollisimman monta eri kalalajia. Lajikalastusta tavoitteellisesti Kovanen kokeili ensimmäisiä kertoja 2018, ja vuonna 2020 homma karkasi hänen kertomansa mukaan ”lapasesta”.

Rautu eli nieriä Käsivarren kalavesiltä. Kuva: Miika Kovasen kotiarkisto.

Ennen vuotta 2020 oli saatu yhden kalastajan toimesta saaliiksi vuoden aikana uskomattoman tuntuinen 52 eri kalalajia. Koronavuonna 2020 kolme kalastajaa panosti tosissaan tämän ennätyksen rikkomiseen. Juuso Triipponen ja Juha Salonen saalistivat 57 lajia ja Kovanen päätyi 56 lajiin. Tämä kova kilpailu aiheutti sen, että näitä ennätyksiä ei olla sen jälkeen rikottu. Kyseisenä vuonna Kovasen auton matkamittariin kertyi kalojen perässä 27.000 kilometriä. Lähestulkoon joka viikonloppu ja kesälomalla useamminkin oltiin kalojen perässä.

Lajikalastuksen yleistyttyä sen tulokset ovat kokeneet häkellyttävän muutoksen viime vuosina. Lajin harrastajat ovat tehneet havaittavaksi sen, kuinka monia kalalajeja Suomen vesistöissä elää ja erityisesti millaisissa elinympäristöissä. Uutta tietoa on tullut myös siitä, kuinka moni niistä on vapavälineillä tavoitettavissa. Yksi tällainen oli särmäneula, joka erehtyi Kovasen onkeen ensimmäisten kalastajien joukossa 2020 Kemiönsaarelta.

Vuoden aikana tutuksi tulivat nukkuminen autossa tai kalavesien äärellä sopivia olosuhteita odotellen. Kalastukseen varattu talvinen viikonloppu saattoi alkaa vaikkapa muikun pilkkimisellä Kokkolan läheisyydestä merellä ja päätyä ankeriaan ongintaan öisellä järvellä Lapinlahdella. Kalastusta paljon harrastavalla tuurin osuudella on yhä vähemmän merkitystä, toteaa Kovanen. Kalojen elinolojen ja -tapojen tuntemus sekä oikeat välineet ja niiden osaava käyttö merkitsevät paljon.

Yksi kaikkien aikojen ensimmäisistä vavalla saaduista särmäneuloista. Kuva: Miika Kovasen kotiarkisto.

Lajikalastus on tuonut myös esille tietoa Suomen aluevesille levinneistä uusista lajeista. Osa näistä on haitallisia vieraslajeja. Näitä ovat muun muassa mustatäplätokko sekä aurinkoahven. Alkuperäiseen lajistoon kuulumattomat lajit horjuttavat alkuperäisten lajien elämää muun muassa valtaamalla reviirejä tai häiritsemällä alkuperäislajien lisääntymistä.

Kalastusharrastus jakaa mielipiteitä silloin, kun saalista valikoidaan eikä käytetä ravinnoksi. Lajikalastajat ovat olleet varsin vastuullista väkeä. Myös tutkijat ovat olleet kiitollisia lajin parista saatavasta lisätiedosta. Kalalajien keräämistä ja tunnistamista nimetään usein fongaukseksi vertailukohtanaan lintulajien bongaus. Myös kalastusalan lehdet ovat alkaneet ottaa julkaisuihin artikkeleita lajikalastuksesta ja uusista saalislajeista.

Pienten kalojen kalastuksessa vaaditaan paljon jalkatyötä, varovaista lähestymistä, usein hämärässä ongittaessa otsalamppua sekä äärimmäisen pieniä ja herkkiä välineitä. Yleensä kalastuksessa käytettävät välineet ovat kotona tai kaupassa valmiiksi koottuja. Koukku ei kunnolla erotu iäkkäämmän kalastajan silmään, ja kärpäsentoukasta tai muusta syötistä napattu nokare ei tahdo osua koukkuun syötiksi lukulaseillakaan.

Toki Kovanen suuntaa vesille myös ruokakalat mielessään. Sekä mielenkiintoisten kalojen että maisemien vuoksi kesällä retket suuntautuvat myös Lapin erämaihin rautua, taimenta ja harjusta tavoittelemaan. Omat suosikkikalat ruokakaloina ovat yleiset lajit ahven ja hauki. Pohjoisessa erityisesti harjus ja rautu. Valmistustavoiksi käyvät vaikkapa fileenä paistaminen sekä graavisuolaus. Suolaamiseen sopivat myös suuremmat särkikalat.

Kaloista suurin osa on täysin ravinnoksi kelpaavia. Ainoastaan pieni koko tai hankala käsiteltävyys voivat olla esteenä. Uskollinen kalakaveri, berninpaimenkoira Sulo popsii myös mielellään kaikenlaisia kalaruokia. Usein se huolehtii talven pilkkiretkillä ahkion vetämisestä ja saaliiksi saatujen mateiden puhtaaksi nuolemisesta.

Mika Sirkka

Yläkuvassa suuri suutari ja sitä arvostavat saalistajat, Miika ja Sulo. Kuva: Miika Kovasen kotiarkisto.

Miika Kovanen