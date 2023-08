Vallaspellon koulu on nappivalinta keppariharrastajille – tänä kesänä siellä pidettiin viisi leiriä 76 leiriläiselle

– Kesällä 2014 mulla oli oikeiden hevosten harjoituskisat leirillä. Jostain tempasin vanhan sukan ja päätin, että täytän sen ja teen keppihevosen, jolla harjoittelen kisojen rataa. Siitä se jotenkin tarttui ja tajusin, että tää on oikeasti harrastus, urheilulaji. Se vaan tuli elämään mukaan, toteaa nyt 17-vuotias Rosie Mulari.

Keppariharrastajilla on vahva oma yhteisö, jossa leirit ihmisineen ja kokemuksineen ovat avainasemassa. Tästä innostuneena pitkän linjan keppariharrastaja Mulari halusi järjestää turvallisen ja harrastajia yhdistävän kepparileirin itse.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Hyvinkäällä asuva Mulari tutkaili pääkaupunkiseudun mahdollisia leiripaikkoja, mutta vuokrataso oli liian kallis ensikertalaiselle. Ohimennen Mularin isä heitti, miten olisi Vallaspellon koulu Joutsassa. Paikka oli Mularille tuttu, sillä heidän perheensä mökki sijaitsee lähettyvillä.

Kuviot ratkesivat parhain päin ja vuosi sitten Mulari piti Vallaspellossa ensimmäisen leirinsä. Tukea ja apua alaikäinen leirin järjestäjä sai vanhemmiltaan, jotka olivat myös leirin yövalvojina. Vallaspellossa leirin ohjelma oli monipuolinen; esteratoja, nuotioiltoja, saunomista, leirikastetta unohtamatta.

– Koska keppariharrastajiin kohdistuu paljon vihaa, halusin luoda ympäristön, missä ketään ei heitellä kivillä ja jokainen saa turvallisesti ratsastaa ulkona keppihevosilla. Vähän kuin pois pääsy siitä maailmasta, joka on tuolla meitä vastaan. Vallaspelto oli tähän juuri oikea paikka, totesi Mulari.

Harrastuksesta itselleen työn tehnyt Mulari on iloinen, kun hänen rakentamansa leirit Vallaspellossa ovat tarjonneet osallistujille onnistuneita kokemuksia.

Onnistuneen leirin tiimoilta Mulari rohkaistui ja järjesti tänä kesänä Vallaspellossa peräti viisi leiriä; kolme yleisleiriä, sekä yhdet koulu- ja esteleirit, yhteensä 76 leiriläistä. Avuksi leirijärjestelyihin Mularilla sai täysi-ikäisen ystävänsä, joten yövalvontaan ei tällä kertaa Mularin vanhempia hälytetty.

Syksyllä abiturienttivuotensa lukiossa aloittava Mulari on omien leiriensä lisäksi mukana kahden muun kepparileirin järjestelyissä. Leiritoiminnan ohella hän valmistaa käsityönä keppareita ja on muutenkin aktiivinen toimija keppariharrastajien yhteisössä. Harrastuksesta itselleen työn tehnyt Mulari on iloinen, kun hänen rakentamansa leirit Vallaspellossa ovat tarjonneet osallistujille onnistuneita kokemuksia.

– Onhan se palkitsevaa nähdä, kun kovalla suunnittelulla saa tällaista aikaiseksi. Suurin osa leiriläisistä tuli Kehä III:sen sisäpuolelta, ja selvästi tämä Vallaspelto paikkana antoi heillekin mahdollisuuden rauhoittua kaupungin hälinästä. Enpä olisi voinut kuvitella, että mökkikunnasta löytyy paikka, jossa on juuri täydelliset puitteet kesätyöni toteuttamiseen, summaa Mulari.

Näillä näkymin ainakin yksi leiri on suunnitelmissa toteuttaa ensi kesänä keppariharrastajille hyväksi todetussa Vallaspellossa.

Leirien monipuoliseen ohjelmaan kuului muun muassa esteiden ylittämistä pääasiassa itse tehdyillä keppihevosilla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Rosie Mulari (takarivissä kolmas vasemmalta) järjesti tänä kesänä Vallaspellon koululla yhteensä viisi keppariharrastajien leiriä.