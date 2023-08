Vaikeat valinnat

Eipä syntynyt ihan helpolla Joutsassa valtuustoesitykseen asti yltävä poliittinen yhteisymmärrys valtuustokauden 2021–2025 luottamushenkilövalinnoista koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan vaihdosta ja kunnanhallituksen jäsenistöä jäljellä olevaksi noin-kaksivuotiskaudeksi. Ennen sovun ja kompromissin löytymistä piti ryhmien palaveerata peräti viidesti: kolme kertaa keväällä ennen kesäkuun valtuustoa ja yhteisesti sovitun aikalisän jälkeen kaksi kertaa tässä loppukesästä. Syyskuun alkupuolella kokoontuva Joutsan kunnanvaltuusto saa ainakin näillä näkymin päätettäväkseen pitävän henkilölistauksen käsittäen uuden nimen valtuuston ykköspaikalle sekä rukatun jäsenkattauksen hallitukseen. Alun perin näistä piti päättää siis jo kesäkuun valtuustossa.

Yli 10 vuotta Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtajana yhtäjaksoisesti toiminut keskustan Heikki Kuurne tekee tässä järjestelyssä tilaa uudelle puheenjohtajalle ja luovuttaa piakkoin nuijan kokoomuksen Iiris Ilmoselle. Varapuheenjohtajistoon ei tule muutosta, eli Saku Kaistinen (kesk., aikaisemmin ps.) ja Eero Peltoniemi (sd.) jatkavat.

Yhdeksänhenkisessä kunnanhallituksessa keskusta pitää edelleenkin neljä paikkaa, kokoomus kaksi, sosialidemokraatit yhden ja perussuomalaiset yhden. Vihreät menettää ainoan hallituspaikkansa kristillisdemokraateille, minkä myötä Keskustan ja KD:n Joutsan valtuustoryhmien vaaliliitolla on uusitussa hallituksessa viisi paikkaa aiemman neljän sijaan. Tässä on sinällään nähtävissä merkittävä voimasuhteiden muutos kunnanhallitustasolla: ”tutuksi käyneestä” 5–4 -tilanteesta mennään ainakin periaatteessa 6–3 -asetelmaan.

Uusia kasvoja kunnanhallituksen varsinaisessa jäsenistössä ovat Arto Hölttä (kd.), Sari Hovila (kesk.), Marili Rausch (kok.) ja Kalle Willman (kok.). Puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) jatkaa, kuin myös Jussi Lehtonen (ps.), Martti Kuitunen (kesk.), Jarmo Liukkonen (kesk.) ja Heidi Niiranen (sd.). ”Kyläkuntatarkastelussa” päivitetyssä hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä Joutsasta ja neljä Leivonmäen alueelta, eli kiitettävästi on myös Leivonmäki-Rutalahti-akseli paikallisessa päätöksenteossa edustettuna myös parin seuraavan vuoden aikana.

Kunnanvaltuuston johdossa pitkän ja ansiokkaan rupeaman tehnyt Heikki Kuurne on jatkossa kunnanhallituksessa varajäsenenä ja toimii edelleenkin viime syksynä Joutsan kunnassa toimintansa aloittaneen elinvoimapöydän puheenjohtajana. Samaisessa pöydässä jatkaa myös vihreiden Lea-Elina Nikkilä, jonka hallituskausi nyt päättyy.

Luottamuspaikkaneuvotteluja johtanut Keskustan Joutsan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Lankia ainakin itse lähtee siitä, että pitkällisten ja tiukkojen neuvottelujen tuloksena tällä maanantaina 14.8. valmistuneella nimilistalla mennään valtuustoon, ja että se tulee yksimielisesti sellaisenaan siellä myös hyväksyttyä. Lankia näkemyksenään totesi, että tuskin yksikään ryhmä on täysin varauksetta tyytyväinen tähän aikaansaatuun ratkaisuun. Toisaalta poliittisista jännitteistä ynnä muista tekijöistä huolimatta ryhmien välisestä sopimuksesta pystyttiin pitämään kiinni, eikä toisten ryhmien omia sisäisiä henkilövalintoja menty sorkkimaan. Tämä on sinällään hyvä ja arvostettava, periaatteellinen asia, vaikka Pekka Lankian mukaan ”sulattelemista on ollut”.

Neuvottelujen yleishengestä Lankia kommentoi, että asioista puhuttiin poikkeuksellisen suoraan, ns. ”niiden oikeilla nimillä”. Vallinneesta joutsalaisesta päätöksentekokulttuurista ja -periaatteista keskusteltiin jopa ilmeisen vakavassa hengessä – kannettiin samalla kovasti huolta siitä, jos sama meininki jatkuisi edelleen. Selkeää kulttuurinmuutosta päätöksentekoon kaivataan.

Toivotaan, että entistä parempaa yhteishenkeä ja kehittävää tahtotilaa vastaisuudessa löytyy. On varmasti kaikille eduksi, ettei rajallisia voimavaroja hukata sisäiseen nahisteluun, ainakaan kovin tarpeettomaan sellaiseen. Aika näyttää, mitä tulee. Ei ole tänä päivänä mikään helppoa ja vaikeammaksi tuntuu koko ajan vaan käyvän. Toivotamme päätöksentekijöille menestystä.

Marko Nikkanen