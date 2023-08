Tammenlehvän Joutsa-Luhangan perinnetoimikunta perustettu – veteraanityön soihtu uusissa käsissä

Tammenlehvän Joutsa-Luhangan perinnetoimikunnan perustamiskokous ja perustamiskirjan allekirjoittamistilaisuus pidettiin torstaina 10.8. Kuntalassa.

Perustamiskokouksen avasi Joutsan kunnan edustajana toiminut hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen. Heikki Partanen puolestaan esitteli alkuun maakunnallisen perinneyhdistyksen toimintaa.

– Viimeisten veteraaniyhdistysten arvioidaan lopettavan toimintansa viimeistään vuonna 2025. Vastuu perinteen vaalimisesta ja tuesta jäsenistöllä siirtyy kokonaan perustetun maakunnallisen Tammenlehvän Keski- Suomen Perinneyhdistyksen vastuulle. Maakunnalliseen perinneyhdistykseen kuuluu perustajayhdistyksen lisäksi kuusi maakunnan kunnista muodostettua seutukuntaa, joista siis Joutsa ja Luhanka muodostavat yhden, kertoi Partanen.

Valtakunnallinen Tammenlehvän Perinneliitto on perustettu vuonna 2003. Perinneliiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Keski-Suomeen on perustettu tätä ennen Keski-Suomen Perinneyhdistys ry, jolle perustetaan kuntakohtaisia perinnetoimikuntia paikallistason käytännön työn tekemistä varten. Toimikunnat vastaavat itsenäisesti toiminta-alueensa perinnetyöstä. Toimikuntia ei rekisteröidä.

Joutsan ja Luhangan alue muodostaa siis yhden perinnetoimikunnan. Perustamisessa sekä Joutsan että Luhangan kuntien rooli on ollut keskeinen. Perustamisen jälkeen kuntien rooli vähenee ja aktiivisiksi toimijoiksi tulevat perinnetoimikuntaan liittyneet yhdistykset ja järjestöt.

Kokous valitsi Tammenlehvän Joutsa-Luhangan perinnetoimikunnan puheenjohtajaksi Partasen, 1. varapuheenjohtajaksi Teuvo Jaakkolan (Joutsan seurakunta) ja 2. varapuheenjohtajaksi Reijo Ahosen (Leivonmäen Sotaveteraanit ry). Lisäksi toimikuntaan tuli edustajia järjestöiltä kuten esimerkiksi Joutsan Seudun Reserviläiset, Jyväskylän Maanpuolustusnaiset, Leivonmäki-Seura, Joutsan Kotiseutuyhdistys, Lions Club Joutsa/Jousa sekä asiantuntijajäseniä. Useiden järjestöjen odotetaan myöhemmin liittyvän toimikuntaan, ja muun muassa Luhangan kunta nimeää myöhemmin edustajansa.

Perinnetoimikunnan toimintaperiaatteet ovat seuraavat: 1) sotiemme veteraaneista, heidän puolisoistansa ja leskistä huolehtiminen, heidän kuntoutukseensa ja kotona asumiseen liittyvä tukeminen heidän viimeiseen iltahuutoon saakka, 2) kummiverkoston luominen vielä kotona asuville veteraaneille ja heidän puolisoilleen, 3) Suomen 1939–1945 sotien sotilas- ja kotirintamaperinteen ylläpitäminen, säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville, 4) maanpuolustushengen edistäminen yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, 5) vuosittaisen perinnetoiminnan toteuttaminen koordinoimalla asiaan liittyvät vuosipäivät, seppeleiden laskut ja muut veteraaniperinteen kunniatehtävät yhteistyössä maanpuolustustyötä tekevien tahojen kanssa, 6) veteraaniperinteen tallentamien ja julkaiseminen mahdollisuuksien mukaan, 7) veteraaniperinteen vaaliminen paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, 8) Joutsan ja Luhangan kuntien alueella sijaitsevien Suomen 1939–1945 sotien muistomerkeistä huolehtiminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarvittaessa näiden muistomerkkien vaatiman kunnostus- ja huoltotyön organisoiminen 9) Muut sellaiset veteraaniperinteeseen liittyvät tehtävät, jotka toimikunta katsoo mahdollisiksi toimikunnan käytössä olevien resurssien mukaisesti.

Toimikunta huolehtii jatkossa itsenäisesti perinnetyön vuosikalenterista ja pyytää eri yhteisöjä ja yhdistyksiä mukaan perinnetapahtumien järjestelyihin.

Yläkuvassa Tammenlehvän Joutsa-Luhangan perinnetoimikunnan perustamiskokoukseen ja perustamiskirjan allekirjoittamistilaisuuteen osallistuneet henkilöt.